Війська окупантів, що відступили з України, вже в білоруському Гомелі. ВIДЕО
У мережі з'явилися кадри, як рашистські війська, що відступили з України, пересуваються вулицями білоруського Гомеля.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.
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Топ коментарі
+42 Urs
показати весь коментар29.03.2022 19:35
+33 Сергей Гусаченко #512260
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+32 Александр Юр
показати весь коментар29.03.2022 19:35
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НА позырь, специалист по нахождению ватников в Беларуси! Ты ДАЖЕ ПОНЯТИЯ не имеешь, ЧТО значит СЕЙЧАС выйти в Беларуси с подобными протестами! Для многих, это сразу же гарантированные огромные сроки и побег их семей за пределы страны. Точно так же ты ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕШЬ и про то, что такое были протесты 2020 для белорусов, и ЧТО продолжается в стране до сих пор. Про остальное я уже написал на предыдущей странице.
И да, видал вчера видосик с Балаклеи? Тоже для тебя они наверное трусы, подстилки, подлецы и враги, верно, любитель навешивания ярлыков?
Слава Героям! Все будет Украина)!