Війська окупантів, що відступили з України, вже в білоруському Гомелі. ВIДЕО

У мережі з'явилися кадри, як рашистські війська, що відступили з України, пересуваються вулицями білоруського Гомеля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

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