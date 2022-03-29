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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Війська окупантів, що відступили з України, вже в білоруському Гомелі. ВIДЕО

У мережі з'явилися кадри, як рашистські війська, що відступили з України, пересуваються вулицями білоруського Гомеля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

Також читайте: Окремі підрозділи ворога виводять із Київщини та Чернігівщини. Втрати 200-ї бригади під Харковом становлять понад 1,5 тис. окупантів, - оперативна інформація Генштабу станом на 12.00 29 березня

Автор: 

армія рф (17291) Білорусь (7927)


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Топ коментарі
+42
пока гомельские магазины еще не грабят?
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29.03.2022 19:35
+33
Ща беларусы охренеют от пьяной кацапни чудом выжившей в украинском "Добрый вечер, мы з Украины"
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29.03.2022 19:48
+32
Як побиті собаки..
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29.03.2022 19:35
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Гордо відступають
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29.03.2022 19:49 Відповісти
думаю вони їдуть на південь або схід
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29.03.2022 19:49 Відповісти
майбутні 200ті
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29.03.2022 19:57 Відповісти
Отак легко і просто випустили з котла,вони повернуться,і це нам обійдеться дорого
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29.03.2022 19:52 Відповісти
Те, что с рыжего леса? Ну, пусть местным лядям лучей "позитива" передадут)))
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29.03.2022 19:53 Відповісти
Да,вони світляки.
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29.03.2022 20:07 Відповісти
А чому наші не заходять в Гостомель? І що с Херсоном? Мелітополь? Чому про ці міста сьогодні не слова
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29.03.2022 19:53 Відповісти
Чорнобаївка!!!!!!!!!!!!
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29.03.2022 20:13 Відповісти
з Херсоном порядок, город не страдает и наши войска уже рядом, а от Марик и группировку ООС нужно по сути сейчас спасать, там очень тяжко, туда сейчас все силы наверянка будут.
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29.03.2022 22:54 Відповісти
Браття білоруси,їбаште їх на своїй землі,щоб їм спокою небуло ніде!
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29.03.2022 19:55 Відповісти
Какие ж они братья? Такие же мрази как и рашисты
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29.03.2022 20:16 Відповісти
Ты с режимом усатого самозванца белорусов не попутал? Или белорусы где-то на тебя напали?
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29.03.2022 20:30 Відповісти
... не напали... потому что банально засцали! Сложись ситуация по иному... даже сомнения нет..что полезли бы.!!! И армяшки бы со всякой шушерой...что в ОДКБ числится припёрлись бы **бандеровцев** мочить. Или ты думаешь...что тут никто не знает...что белорусы точно такие же ватники..что и руснявые. Только хитрее и трусливее! А за подлость и соучастие в агрессии еще придется отвечать!
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29.03.2022 21:27 Відповісти
Не напали, потому что белорусам эта война ТОЧНО не нужна. Это раз. А второе - судя по всему кроме тебя, и еще парочки таких же эксперДов как ты-как обычно под чужими флагами-никто про "точно таких же ватников" не знает. Это ведь ТЫ полтора года назад топил за самозванца Луку, и желал ему всяческих успехов в подавлении протестов "организованных кремлем", верно? Да, и еще, советую выучить и зарубить себе на носу поговорку про "если бы, да кабы", для тебя она полезна...
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29.03.2022 21:51 Відповісти
.. а чего ж вы.. героические борцы с режимом луки позволили русне войти на вашу территорию и совершать преступления? Вы ведёте себя как реальные негодяи!! Это типа... я протв предложения убить своего соседа... но если предлагавший хочет убить моего соседа ..то я не против!??? Или это не так? У вас я был весной прошлого года в Гомеле... Гродно..пришлось садится на заправку. Прекрасно общался с отмороженными белорусскими ватниками.. Услышал..что у нас голод... преследуют русскоязычных... факельные марши фашистов в Киеве.... И это после вашей цветочной революции.... Тихое высказывание недовольства лукой... и БОЛЬШЕ НИЧЕГО!!! А мы думали..ВСЁ!! Белорусский народ поднялся...Сейчас сметут луку..вышвырнут руснявых со своей территории.... А они просто засцали и затихли!! Откровенно говоря..я в страшном сне не мог представить..что белорусня разрешит кацапне убивать украинцев со своей территории... И скажи... Хоть ОДНО!!! выступление народца против войны с начала агрессии было? Забились в углы и тихо сопели. Заруби себе на носу. Союзник моего врага..МОЙ ВРАГ!!! И сейчас уже не надо плакать и сопли пускать. Мы против..мы не хотели..мы хорошие!!! Вы подстилки русни... Трусливые и подлые подстилки. Кстати как и армяшки...))))
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29.03.2022 22:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=d48Z6tCGvY4

НА позырь, специалист по нахождению ватников в Беларуси! Ты ДАЖЕ ПОНЯТИЯ не имеешь, ЧТО значит СЕЙЧАС выйти в Беларуси с подобными протестами! Для многих, это сразу же гарантированные огромные сроки и побег их семей за пределы страны. Точно так же ты ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕШЬ и про то, что такое были протесты 2020 для белорусов, и ЧТО продолжается в стране до сих пор. Про остальное я уже написал на предыдущей странице.
И да, видал вчера видосик с Балаклеи? Тоже для тебя они наверное трусы, подстилки, подлецы и враги, верно, любитель навешивания ярлыков?
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29.03.2022 22:41 Відповісти
... начинай петь песню ... А ЧТО МЫ МОЖЕМ!!!??? Не можете? Тогда сидите тихо и ждите..когда пойдёте прицепом за руснявой падалью! И ***** тут разглагольствовать!! И прими как должное... Белорус..иди вместе с кацапом *****!!! Вам там с кацапами и место.!!!
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29.03.2022 22:45 Відповісти
Я так понял, про "хоть одно выступление" - сказать нечего? Как и про Балаклею? Как и про Зеленского, поддерживающего даже сейчас легитимизацию "Александра Григорьевича", верно, трепло? В таком случае, тебе же, под чужим флагом, аналогично - на три веселых буквы попутного ветра, "окопный" воин!
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29.03.2022 23:14 Відповісти
..ну то что у меня чешский флаг...тупой бульбаш так и не осознал! Как и бред о легитимизации бульбофюрера... Видно понравилось тебе направление.куда тебя направили?! там ещё и русня рядом с тобой находится....))))
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29.03.2022 23:43 Відповісти
Балаклея, бел.протесты против войны, Зеленский??? Язык в дупу?
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30.03.2022 00:19 Відповісти
отгребли и белорусок портить....
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29.03.2022 19:56 Відповісти
Сцикуни скрепні.
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29.03.2022 20:03 Відповісти
На прикордонних переходах у цій місцевості часто є мости та ліси. зсуви через вибухівку, рубають дерева через дорогу, підривають мости, міни тощо. Зробіть так, щоб Росія не могла повернутися.
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29.03.2022 20:08 Відповісти
Сейчас попрут Дамбас освобождать.
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29.03.2022 20:08 Відповісти
на них "джавелінів" не вистачило?
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29.03.2022 20:09 Відповісти
Тепер Ви все розумієте всю правду про "велич і сміливість бєларускіх партізан"?
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29.03.2022 20:39 Відповісти
Сьогодні над Мінськом **** гелікоптер схожий на К52 з позначкою "V" так низенько-низенько літав....
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29.03.2022 20:41 Відповісти
нароссию ждет бонус - тысяч 100 военных, которые после всего могут остаться живыми и рассказать как их встречали в Украине, где живут нацисты и как их берегли отцы - командиры. Ну и тысяч 40 раненных, часть из них инвалидов, как живой образец к чему приводит желание чужого.
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29.03.2022 20:43 Відповісти
У них просто награбоване в бмд-хі більше не влазить, вони на ротацію поїхали.
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29.03.2022 20:59 Відповісти
Щасливі?
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29.03.2022 21:02 Відповісти
Они хотят выманить ВСУ, чтобы напасть вместе с Белорусскими 50к!
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29.03.2022 21:15 Відповісти
Куда "выманить", в Гомель?)
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29.03.2022 21:52 Відповісти
ок. тепер шо? на літаки- і на південь, відвойовувати чорноморське узбережжя і одну з найголовніших цілей - сухопутний шлях до криму. відчувають там нашу слабинку... брак зброї
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29.03.2022 21:16 Відповісти
Opjatj v svoem elemente! S flagom! ''Vtoraja'' armija mira. Vse nas bojatsja. GONDONI siklavije. Ubiici obdristanije. Suki nedobitije.
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29.03.2022 21:28 Відповісти
Перегруппируются и...на Донбасс.
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29.03.2022 21:29 Відповісти
Их перекинут на Мариуполь.
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29.03.2022 21:30 Відповісти
а хіба техніка з білоруського напрямку мала 'V' позначку? там здається 'О' було.
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29.03.2022 21:39 Відповісти
Я на північ від Києва. Не знаю хто й куди відступив, але біля нас гримить. То може ті, хто вже підсмажив у Чорн. зоні яйця, пішли на ротацію)
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29.03.2022 22:02 Відповісти
І дебілові очевидно що всі сили зара на Одесу кинуть, а Чорнобиль підірвуть при північному вітрі на Київ.
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29.03.2022 22:05 Відповісти
ну вот потому тебе и очевидно
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29.03.2022 22:59 Відповісти
Откормятся и вернутся.
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29.03.2022 22:06 Відповісти
Кацапня, как и их фюрер-предводитель путин, понимает только один язык - в морду!... Ну а цыган-белорус-шакал ЛУКАдрыщ - так же!..
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29.03.2022 22:35 Відповісти
Недоброго пути! ))

Слава Героям! Все будет Украина)!
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29.03.2022 23:00 Відповісти
они вышли...ну а наши что??
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29.03.2022 23:24 Відповісти
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30.03.2022 08:24 Відповісти
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