США готові за необхідності брати участь у реалізації домовленостей щодо безпеки України, - Блінкен
США готові, якщо буде потрібно, взяти участь у реалізації домовленостей Москви та Києва щодо безпеки України.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У разі, якщо буде якийсь результат, і наша підтримка України може бути частиною цього результату, зокрема підтримка її безпеки та оборони, то, звісно, цього ми хочемо прагнути", - сказав Блінкен під час пресконференції з главою МЗС Марокко Нассером Бурітою.
Держсекретар США додав, що не бачить позитивних зрушень у переговорах Росії з Україною, але вважає добрим сигналом, якщо їх бачить Київ.
"Українським партнерам вирішувати, чи є якісь зміни чи прогрес... У разі, якщо в Україні дійшли висновку, що вони є, то це добре", - сказав Блінкен.
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Ці "домовленності" це те ж саме, що кричав Кива, тільки сказані спокійним тоном.
а зеленский может в один день из *героя*стать предателем и НЕНОВЕСТЬ Украины будет не меньшей а большей чем к *****!!!
имхо, если бы такое было в 14м году и Хйло оккупировал таким макаром всю Украину (ну или тупо бы купил через год-два миллиардов за 30 максимум) - сейчас все украинцы стройными рядами фигачили бы поляков (исторически справедливо) и прибалтов (сколько их там). причем гораздо успешнее.