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ЗСУ на Харківщині збили один БПЛА та винищувач-бомбардувальник РФ, - Повітряне командування "Схід"

війна

В районі Ізюма 29 березня збили безпілотник та винищувач-бомбардувальник російських окупантів.

Про це у Facebook повідомляє Повітряне командування "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"Й знову район Ізюму, який притягує ворожі повітряні цілі на неминучу загибель. Завдяки нашому ППО, 29 березня: мінус один БПЛА та мінус один "всепогодний" винищувач-бомбардувальник", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Повітряні сили (2619)


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Топ коментарі
+28
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
https://twitter.com/_Fashington/status/1508827433759354888 1 год



У відповідь
https://twitter.com/sasha_sotnik @sasha_sotnik

Украинцы думают, что россияне, это такие же люди, как они, просто им не повезло с телевизором и Путин сошёл с ума. Если знаешь историю, то понимаешь, что годы идут, а жители той страны внутренне никогда не меняются
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29.03.2022 19:45
+25
Аплодисменты ППО!
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29.03.2022 19:43
+17
Еврей-Зеленский, Беларус-Подоляк и Абхаз- Арахамия историю Украины не учили.
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29.03.2022 19:52
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Аплодисменты ППО!
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29.03.2022 19:43 Відповісти
А то разлетались тут-и день и ночь.
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30.03.2022 05:55 Відповісти
нєх-уй шастать!!! ВОІНИ- ЗАХИСНИКИ! ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ БОГ!!!
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01.04.2022 11:39 Відповісти
Давно у кацапських впс не було такого «тріумфу»!
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29.03.2022 19:45 Відповісти
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
https://twitter.com/_Fashington/status/1508827433759354888 1 год



У відповідь
https://twitter.com/sasha_sotnik @sasha_sotnik

Украинцы думают, что россияне, это такие же люди, как они, просто им не повезло с телевизором и Путин сошёл с ума. Если знаешь историю, то понимаешь, что годы идут, а жители той страны внутренне никогда не меняются
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29.03.2022 19:45 Відповісти
Вже практично ніхтов Україні так не думає.
Більшість людей зрозуміла, що є людина, а є кацап.
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29.03.2022 19:50 Відповісти
Еврей-Зеленский, Беларус-Подоляк и Абхаз- Арахамия историю Украины не учили.
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29.03.2022 19:52 Відповісти
а они ее и не учат. Они ее пишут. Правда получается как у двоечников.
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29.03.2022 20:02 Відповісти
Мабуть лапатнікав таки погода підвела...
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29.03.2022 19:47 Відповісти
З хмарою зіткнулися
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29.03.2022 19:51 Відповісти
.......Украина - сплошная Чернобаевка?.......
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29.03.2022 19:48 Відповісти
Эммм, ну мы же не виноваты, что лапти такие упоротые)))
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29.03.2022 19:54 Відповісти
Казахстан договорился с Азербайджаном по перевозке грузов

экспортные грузы переориентируются на латвийские порты и на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). «В рамках ТМТМ с Азербайджаном, Грузией и Турцией достигнута договоренность по созданию совместного предприятия на маршруте по аналогии с объединенной транспортно-логистической компанией. В целях развития грузоперевозок по ТМТМ также планируется создание контейнерного хаба на базе свободной экономической зоны «Морской порт Актау»,
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29.03.2022 20:05 Відповісти
******** ********ович, а что случилось с самолётиком з 50 лямов бачей? - он утонул, паматушто тяжелее воздха
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29.03.2022 20:05 Відповісти
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29.03.2022 20:20 Відповісти
Су-34 и 4 лаптя..
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29.03.2022 20:21 Відповісти
Интересно, его из советских образцов смогли замочить? За импорт я не сомневаюсь.
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29.03.2022 21:02 Відповісти
 
 