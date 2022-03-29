ЗСУ на Харківщині збили один БПЛА та винищувач-бомбардувальник РФ, - Повітряне командування "Схід"

В районі Ізюма 29 березня збили безпілотник та винищувач-бомбардувальник російських окупантів.

Про це у Facebook повідомляє Повітряне командування "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"Й знову район Ізюму, який притягує ворожі повітряні цілі на неминучу загибель. Завдяки нашому ППО, 29 березня: мінус один БПЛА та мінус один "всепогодний" винищувач-бомбардувальник", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Миколаєві з'явиться Маріупольська вулиця замість Московської