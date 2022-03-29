УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8689 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 454 11

Кличко звернувся до всього демократичного світу з проханням допомогти Україні якнайшвидше подолати російську навалу

кличко

В Україні російські окупанти вдаються до варварства, вбивають і викрадають людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Асоціації міст України і міський голова Києва Віталій Кличко написав у Facebook.

Він звернувся до мерів муніципалітетів країн Європи та демократичного світу з проханням тиснути на Росію, яка напала на Україну. 

"Друзі! Орки знову викрадають керівників українських громад. Тепер викрали голову Берислава Олександра Шаповалова та голову Голої Пристані Олександра Бабича. Орда продовжує звірствувати на тимчасово окупованих територіях України. Вбивства, викрадення та тортури цивільних - ось, що робить російський агресор, що прийшов знищити Україну і українців", - написав Кличко.

За час війни, з 24 лютого, окупанти викрали 11 міських голів та 8 інших посадовців муніципалітетів.

Читайте також: Україні необхідні винищувачі та системи ППО, щоб закрити наше небо, – Єрмак

"Я наголошую, що викрадення сільських, селищних та міських голів, особливо у воєнний час, наражає на небезпеку всіх жителів громади. Адже все критичне управління, життєзабезпечення, ухвалення важливих рішень, від яких залежить доля мешканців громади, покладається на її голову", - зазначив мер Києва.

Кличко наголосив, що "окупанти вдаються до варварства, бо не можуть здолати нас. І не знають, що робити, коли українці їх зустрічають не з квітами, а прокльонами і вимогами йти геть".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти викрали мера Приморська Кошелевича, змусивши його поміняти себе на полоненого батька

"Ще раз звертаюся до наших партнерів, міжнародних організацій, до мерів муніципалітетів країн Європи та демократичного світу: докладайте всіх зусиль, застосовуйте всі можливі механізми і тиск, щоб допомогти Україні якнайшвидше подолати російську навалу! Бо кожен день війни - це страждання і смерті українців, це знищені селища і міста нашої держави. Я ще раз підкреслю: Україна сьогодні б‘ється не тільки за свою землю і волю, а є форпостом свободи і миру в усій Європі", - нагадав Кличко.

Автор: 

Кличко Віталій (3509) звернення (603) викрадення (818)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
///
"Призрак Бучи" ночью наводит ужас среди оккупантов, которые терроризируют город днем и те уже друг другу рассказывают о преследовании охотником-призраком.
На самом деле "Призрак Бучи" - это 70-летний пенсионер, охотник с солидным стажем и достижениями. Которого, однако, не взяли в местную ТРО. Поэтому на все отложенные на черный день деньги мужчина приобрел патроны к винтовке и отправился "в свободное плавание" - партизанить ночью в окрестностях родного города (уже города-героя), наводя страх на оккупантов.
После его вылазок рашисты недосчитываются 1-3 своих. На счету бучанского охотника не менее 50 ликвидированных орков. А один патрон, к слову, обходится в 100 гривен. Вот и считайте.
"Но для русских ничего не жалко!" - шутит он, - ну кроме Родины !!!"
показати весь коментар
29.03.2022 19:58
+3
А ти за кого на виборах Мера голосував? чи ти не з Києва?
показати весь коментар
29.03.2022 19:59
+1
Лаптєй обісраних скільки набігло на Віталіка, як тарганів.
показати весь коментар
29.03.2022 22:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://twitter.com/GudvinIzumrudny/status/1508808298509787143
показати весь коментар
29.03.2022 19:52 Відповісти
Педалік про демокартію заговорив.
Але щось немаю віри, що він змінився на краще...
показати весь коментар
29.03.2022 19:56 Відповісти
А ти за кого на виборах Мера голосував? чи ти не з Києва?
показати весь коментар
29.03.2022 19:59 Відповісти
Скоро вИталька.. скоро..
показати весь коментар
29.03.2022 19:56 Відповісти
///
"Призрак Бучи" ночью наводит ужас среди оккупантов, которые терроризируют город днем и те уже друг другу рассказывают о преследовании охотником-призраком.
На самом деле "Призрак Бучи" - это 70-летний пенсионер, охотник с солидным стажем и достижениями. Которого, однако, не взяли в местную ТРО. Поэтому на все отложенные на черный день деньги мужчина приобрел патроны к винтовке и отправился "в свободное плавание" - партизанить ночью в окрестностях родного города (уже города-героя), наводя страх на оккупантов.
После его вылазок рашисты недосчитываются 1-3 своих. На счету бучанского охотника не менее 50 ликвидированных орков. А один патрон, к слову, обходится в 100 гривен. Вот и считайте.
"Но для русских ничего не жалко!" - шутит он, - ну кроме Родины !!!"
показати весь коментар
29.03.2022 19:58 Відповісти
Демократичний світ майще тридцять років фінансував цю навалу а Віталька хоче її швидко подоляти...
показати весь коментар
29.03.2022 20:25 Відповісти
Віталіка почали забувати.
Немає на чому піаоитися.
Коронавірус зник...
показати весь коментар
29.03.2022 20:41 Відповісти
naverno firtash posovetoval
показати весь коментар
29.03.2022 20:56 Відповісти
Лаптєй обісраних скільки набігло на Віталіка, як тарганів.
показати весь коментар
29.03.2022 22:56 Відповісти
 
 