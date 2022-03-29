Кличко звернувся до всього демократичного світу з проханням допомогти Україні якнайшвидше подолати російську навалу

В Україні російські окупанти вдаються до варварства, вбивають і викрадають людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Асоціації міст України і міський голова Києва Віталій Кличко написав у Facebook.

Він звернувся до мерів муніципалітетів країн Європи та демократичного світу з проханням тиснути на Росію, яка напала на Україну.

"Друзі! Орки знову викрадають керівників українських громад. Тепер викрали голову Берислава Олександра Шаповалова та голову Голої Пристані Олександра Бабича. Орда продовжує звірствувати на тимчасово окупованих територіях України. Вбивства, викрадення та тортури цивільних - ось, що робить російський агресор, що прийшов знищити Україну і українців", - написав Кличко.

За час війни, з 24 лютого, окупанти викрали 11 міських голів та 8 інших посадовців муніципалітетів.

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"Я наголошую, що викрадення сільських, селищних та міських голів, особливо у воєнний час, наражає на небезпеку всіх жителів громади. Адже все критичне управління, життєзабезпечення, ухвалення важливих рішень, від яких залежить доля мешканців громади, покладається на її голову", - зазначив мер Києва.

Кличко наголосив, що "окупанти вдаються до варварства, бо не можуть здолати нас. І не знають, що робити, коли українці їх зустрічають не з квітами, а прокльонами і вимогами йти геть".

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"Ще раз звертаюся до наших партнерів, міжнародних організацій, до мерів муніципалітетів країн Європи та демократичного світу: докладайте всіх зусиль, застосовуйте всі можливі механізми і тиск, щоб допомогти Україні якнайшвидше подолати російську навалу! Бо кожен день війни - це страждання і смерті українців, це знищені селища і міста нашої держави. Я ще раз підкреслю: Україна сьогодні б‘ється не тільки за свою землю і волю, а є форпостом свободи і миру в усій Європі", - нагадав Кличко.