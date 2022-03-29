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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зараз Маріуполь має змогу триматися, але головна проблема там - цивільне населення, яке треба вивести із зони боїв, - Арестович

маріуполь

У найближчі дні на східному і південному напрямку будуть важкі бої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович сказав в інтерв'ю ВВС Україна.

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"Зараз намагання добити Маріуполь і оточити зону ООС буде їхнім головним завданням. І нам, одразу кажу, там буде не так весело, як було досі. І буде дуже важко насправді. І ще невідомо, чим скінчиться. Чий буде успіх - велике питання. 50 на 50.

Але менше з тим, всі страшні намагання вийти на лінію Вінниця-Житомир, захопити Київ і так далі - де вони? Нема. Як і нема 40% особового складу Збройних сил РФ. Жодна армія світу не може дозволити собі втратити 40% взагалі всіх збройних сил під час однієї військової операції. А їхнє намагання напижитися і приїхати на переговори, взявши Маріуполь і оточивши зону ООС, лише зайвий раз показує, які вони ідіоти.

Там складна обстановка, я відразу кажу. Я відомий як головний оптиміст, але я просто твереза людина. І коли треба попереджати - я попереджаю. І от зараз я попереджаю про те, що там найближчими днями буде дуже важко. Але і наше командування це розуміє і здійснює певні заходи, щоб було важко росіянам, а не нам. Але як буде - подивимося", - сказав він.

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Щодо Маріуполя, то Арестович уточнив, що він має завдання триматися:

"Маріуполь насправді тримає великі сили противника, які в іншому випадку були би кинуті на інші ділянки фронту.

І чим довше захисники Маріуполя тримаються, тим більше вони дають шансів військовому керівництву країни, і політичному керівництву, і міжнародному співтовариству вжити заходів, які, по-перше, убезпечать мирних мешканців, а, по-друге, змінять ситуацію у військовому відношенні.

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На запитання про його ж слова про те, що Маріуполь неможливо деблокувати, Арестович відповів:

"На той момент - неможливе. Але ж момент змінюється. Наприклад, був у них дуже ефективний спосіб постачання військ під Маріуполем і їхнього посилення через порт Бердянська. Але після того, як туди прилетіла "Точка-У", на цьому способі постачання поставили крапку.

Я не думаю, що вони відновлять постачання через бердянський порт. Хіба що збудують там потужну ППО, але це займає час. Тобто цим ми сильно допомогли Маріуполю триматися далі.

Я дуже добре знаю Маріуполь. Це величезне місто, і взяти його дуже і дуже непросто.

Головна проблема в Маріуполі - не військова. Ми бачимо, що наші військові знищили там шість російських старших командирів. Вони діють дуже професійно і можуть оборонятися ще довго.

Триматися там можна ще місяцями. А зважаючи на те, що у двох армій збігаються калібри зброї, то в ближньому бою можна забирати боєприпаси до стрілецької зброї, гранатометів, яких вистачить надовго. Та й "велика земля" допомагає - не буду казати, якими способами.

Головне питання Маріуполя - це питання цивільного населення. Його треба прибирати звідти.

Росіяни там коять військові злочини, вони відправляють людей на територію Росії. Чоловіків відбирають, фільтрують і намагаються поставити до російського війська, а жінки з дітьми опиняються в різних Саратовах і Омськах з дуже жорсткими умовами і ледве не примусовою працею".

Маріуполь (3226) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+24
не пиарся люся... не надо...
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29.03.2022 20:09
+15
Аслан


@antiputler_news

·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1508830411677392901 1 ч



Маріуполь, трофейний кадирівець


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29.03.2022 20:11
+15
Слава АЗОВУ !
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29.03.2022 20:11
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не пиарся люся... не надо...
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29.03.2022 20:09 Відповісти
Операція прикриття: коли усілякі "кремльовські кроти" озвучують переможні реляції й демонстративно називають Путіна - "жовтим земляним хробаком", аби приспати пильність громадян. А самі, в той же час, "не митьом так катанням" продовжують нав'язувати людям капітулянські посили та настрої.
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29.03.2022 20:39 Відповісти
Блин уже и на цензор эта люся балаболка пролезла(((
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29.03.2022 20:10 Відповісти
Давно вже. Вчора гортала пейсбук, а там реклама патріотичні чохли. Зайшла і собі подивитись. Частина такі як треба, але трапляються із ЗЕ і Аристовищем. Я офігіла. Цілий культ цих особин. Точно як цапи свого пуйла скрізь чіпляли. Не військові, не якісь дійсно визначні особистості, які зараз своїми руками творять історію, а арестович
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29.03.2022 20:13 Відповісти
після війни худоба буде їм ще й ікони ставити от побачите...
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29.03.2022 20:38 Відповісти
....
але головна проблема там - цивільне населення Джерело:

=====
може головна проблема наявність кацапофашистів?
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29.03.2022 20:20 Відповісти
Аслан


@antiputler_news

·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1508830411677392901 1 ч



Маріуполь, трофейний кадирівець


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29.03.2022 20:11 Відповісти
Дону отослать ,пусть возрадуется
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29.03.2022 20:30 Відповісти
какой то он грусный,выдимо сало несвежее дали)))
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29.03.2022 20:41 Відповісти
Арєстовіч не є "тверезою людиною". Це радник Єрмака. Єрмак - агент Патрушева. Zе схоже також. Виконуйте, суки, Конституцію, або Конституція "виконає" вас!!!
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29.03.2022 20:11 Відповісти
Слава АЗОВУ !
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29.03.2022 20:11 Відповісти
як кацапи беруть ясир у Маріуполі та на окупованих ними територіях https://news.zerkalo.io/life/11906.html?tg https://news.zerkalo.io/life/11906.html?tg

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29.03.2022 20:12 Відповісти
Як і нема 40% особового складу Збройних сил РФ.
Джерело:

400 тысяч 200-х?
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29.03.2022 20:13 Відповісти
это те кто хоть автоматом умел пользоваться...
если не ясно - то тебе вслед руцкому кораблю...
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29.03.2022 20:25 Відповісти
Мне давно ясно, что Арестович звездабол.
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29.03.2022 20:27 Відповісти
Они сформировали 98 бтгр для этой операции.
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29.03.2022 20:26 Відповісти
даже если считать что у кацев 280000 рыл в сухопутных войсках,ты хочешь сказать потери 110000 тысяч рыл? ты сам то в это веришь? а если считать из 190000 тех кто зашел,то что 80к уже выбили?а шож они тогда все не отступают с такими то потерями?
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29.03.2022 20:45 Відповісти
Это не ко мне вопрос, а к Арестовичу.
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29.03.2022 20:47 Відповісти
так вот и я о том же что гнать эту балаболку люську нахрен,тоже мне "успокоительное"
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29.03.2022 20:59 Відповісти
Открыл Америку, болтун ...
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29.03.2022 20:13 Відповісти
черговий пронос "От Люсі", якій до цього було "весело"...
Най би тобі заціпило, стратег фейсбучний...
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29.03.2022 20:14 Відповісти
Величайший ОНАЛитик!!!!!
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29.03.2022 20:14 Відповісти
В Гостомеле зам полка десантно штурмовой бригады в/ч7428 ВСЕ...
Журналист Роман Цымбалюк
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29.03.2022 20:15 Відповісти
Аслан


@antiputler_news

·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1508782162878808067 4 ч



Мостище, Киевская область. Колона омоновцев, ехала розгонять митинги, а попали в ад.

Там им и место!

https://twitter.com/i/status/1508782162878808067
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29.03.2022 20:16 Відповісти
ой словили
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29.03.2022 20:20 Відповісти
а от и хозяин прав сидит грустный однако
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29.03.2022 20:20 Відповісти
это у него его засранные трусы на голове??
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29.03.2022 20:22 Відповісти
а шо такое мальчик в трусиках это просто пестня так пармезановских не кто ещё не унижал
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29.03.2022 20:25 Відповісти
Військовий інстаграмблогер...))
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29.03.2022 20:22 Відповісти
***** хтось заткне цей **********.тіпа якщо вивести всіх цівільних то Азов з Морпіхами там до скону стояти зможуть,воно само **** хоч розуміє що верзе?
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29.03.2022 20:30 Відповісти
Звучит глупо, но если вывести оттуда *мирных людей* зебобику будет легче слить Марик вместе с азовцами, чтобы не дай боже оттуда не выбрались, и не пристрелили дерьмаков сдохляков и трахамоний всяких, за такие переговоры
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29.03.2022 20:30 Відповісти
В недалёком прошлом Арестович (кажется, в интервью Фейгину) сказал, что из шести желающих отправиться на фронт снаряжения хватает для одного.

Хочется верить, что у нас соблюдается адекватное соотношение между снаряжённой теробороной и ВСУ как по количеству, так и по качеству (наличию боевого опыта). Потому что в своих интервью Арестович минимум пару раз упомянул героическую защиту ВСУ против превосходящих сил противника и нет-нет но иногда закрадывается вопрос, всегда ли обеспечиваются всем необходимым именно те, кто нужно.
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29.03.2022 20:51 Відповісти
 
 