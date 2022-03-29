Зараз Маріуполь має змогу триматися, але головна проблема там - цивільне населення, яке треба вивести із зони боїв, - Арестович
У найближчі дні на східному і південному напрямку будуть важкі бої.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович сказав в інтерв'ю ВВС Україна.
"Зараз намагання добити Маріуполь і оточити зону ООС буде їхнім головним завданням. І нам, одразу кажу, там буде не так весело, як було досі. І буде дуже важко насправді. І ще невідомо, чим скінчиться. Чий буде успіх - велике питання. 50 на 50.
Але менше з тим, всі страшні намагання вийти на лінію Вінниця-Житомир, захопити Київ і так далі - де вони? Нема. Як і нема 40% особового складу Збройних сил РФ. Жодна армія світу не може дозволити собі втратити 40% взагалі всіх збройних сил під час однієї військової операції. А їхнє намагання напижитися і приїхати на переговори, взявши Маріуполь і оточивши зону ООС, лише зайвий раз показує, які вони ідіоти.
Там складна обстановка, я відразу кажу. Я відомий як головний оптиміст, але я просто твереза людина. І коли треба попереджати - я попереджаю. І от зараз я попереджаю про те, що там найближчими днями буде дуже важко. Але і наше командування це розуміє і здійснює певні заходи, щоб було важко росіянам, а не нам. Але як буде - подивимося", - сказав він.
Щодо Маріуполя, то Арестович уточнив, що він має завдання триматися:
"Маріуполь насправді тримає великі сили противника, які в іншому випадку були би кинуті на інші ділянки фронту.
І чим довше захисники Маріуполя тримаються, тим більше вони дають шансів військовому керівництву країни, і політичному керівництву, і міжнародному співтовариству вжити заходів, які, по-перше, убезпечать мирних мешканців, а, по-друге, змінять ситуацію у військовому відношенні.
На запитання про його ж слова про те, що Маріуполь неможливо деблокувати, Арестович відповів:
"На той момент - неможливе. Але ж момент змінюється. Наприклад, був у них дуже ефективний спосіб постачання військ під Маріуполем і їхнього посилення через порт Бердянська. Але після того, як туди прилетіла "Точка-У", на цьому способі постачання поставили крапку.
Я не думаю, що вони відновлять постачання через бердянський порт. Хіба що збудують там потужну ППО, але це займає час. Тобто цим ми сильно допомогли Маріуполю триматися далі.
Я дуже добре знаю Маріуполь. Це величезне місто, і взяти його дуже і дуже непросто.
Головна проблема в Маріуполі - не військова. Ми бачимо, що наші військові знищили там шість російських старших командирів. Вони діють дуже професійно і можуть оборонятися ще довго.
Триматися там можна ще місяцями. А зважаючи на те, що у двох армій збігаються калібри зброї, то в ближньому бою можна забирати боєприпаси до стрілецької зброї, гранатометів, яких вистачить надовго. Та й "велика земля" допомагає - не буду казати, якими способами.
Головне питання Маріуполя - це питання цивільного населення. Його треба прибирати звідти.
Росіяни там коять військові злочини, вони відправляють людей на територію Росії. Чоловіків відбирають, фільтрують і намагаються поставити до російського війська, а жінки з дітьми опиняються в різних Саратовах і Омськах з дуже жорсткими умовами і ледве не примусовою працею".
Будь ласка, зачекайте...
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але головна проблема там - цивільне населення Джерело:
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може головна проблема наявність кацапофашистів?
@antiputler_news
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https://twitter.com/antiputler_news/status/1508830411677392901 1 ч
Маріуполь, трофейний кадирівець
Джерело:
400 тысяч 200-х?
если не ясно - то тебе вслед руцкому кораблю...
Най би тобі заціпило, стратег фейсбучний...
Журналист Роман Цымбалюк
@antiputler_news
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https://twitter.com/antiputler_news/status/1508782162878808067 4 ч
Мостище, Киевская область. Колона омоновцев, ехала розгонять митинги, а попали в ад.
Там им и место!
https://twitter.com/i/status/1508782162878808067
Хочется верить, что у нас соблюдается адекватное соотношение между снаряжённой теробороной и ВСУ как по количеству, так и по качеству (наличию боевого опыта). Потому что в своих интервью Арестович минимум пару раз упомянул героическую защиту ВСУ против превосходящих сил противника и нет-нет но иногда закрадывается вопрос, всегда ли обеспечиваются всем необходимым именно те, кто нужно.