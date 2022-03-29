"Ми не послабимо нашу рішучість": Джонсон, Байден, Макрон, Шольц та Драгі обговорили необхідність підтримки та зміцнення України

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову з лідерами західних країн.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорював сьогодні вдень із президентом США Джо Байденом, президентом Франції Еманнюелем Макроном, канцлером ФРН Олафом Шольцем та прем'єр-міністром Маріо Драгі постійну необхідність підтримки та зміцнення України. Ми не послабимо нашу рішучість, доки не припиниться агресія проти України", - йдеться в повідомленні.

Водночас пресслужба британського уряду повідомляє, що лідери зійшлися на постійній необхідності підтримувати та підтримувати народ України в його боротьбі з російським варварством.

"Прем'єр-міністр підкреслив, що ми повинні судити про режим Путіна за їхніми діями, а не за словами. Путін крутить ніж у відкритій рані України, намагаючись змусити країну та її союзників капітулювати. Прем’єр-міністр наголосив своїм колегам-лідерам, що ми повинні бути невблаганними у своїй відповіді", - йдеться в повідомленні уряду.

Лідери обговорили необхідність спільної роботи для зміни міжнародної енергетичної архітектури та зменшення залежності від російських вуглеводнів.

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