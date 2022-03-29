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"Ми не послабимо нашу рішучість": Джонсон, Байден, Макрон, Шольц та Драгі обговорили необхідність підтримки та зміцнення України

байден

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову з лідерами західних країн.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорював сьогодні вдень із президентом США Джо Байденом, президентом Франції Еманнюелем Макроном, канцлером ФРН Олафом Шольцем та прем'єр-міністром Маріо Драгі постійну необхідність підтримки та зміцнення України. Ми не послабимо нашу рішучість, доки не припиниться агресія проти України", - йдеться в повідомленні.

Водночас пресслужба британського уряду повідомляє, що лідери зійшлися на постійній необхідності підтримувати та підтримувати народ України в його боротьбі з російським варварством.

"Прем'єр-міністр підкреслив, що ми повинні судити про режим Путіна за їхніми діями, а не за словами. Путін крутить ніж у відкритій рані України, намагаючись змусити країну та її союзників капітулювати. Прем’єр-міністр наголосив своїм колегам-лідерам, що ми повинні бути невблаганними у своїй відповіді", - йдеться в повідомленні уряду.

Лідери обговорили необхідність спільної роботи для зміни міжнародної енергетичної архітектури та зменшення залежності від російських вуглеводнів.

Також читайте: Велика Британія хоче повного виведення військ РФ із України, - речник Джонсона

Автор: 

Байден Джо (2884) Джонсон Борис (582) Макрон Емманюель (1454) Драгі Маріо (60) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+51
Всім хто підтримує Україну особливо у важкі часи-респект...
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29.03.2022 20:13
+35
ДЯКУЮ
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29.03.2022 20:13
+28
Не бойтесь - Украина защитит НАТО и США от зомбарей; главное патроны подавайте вовремя.
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29.03.2022 20:14
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Всім хто підтримує Україну особливо у важкі часи-респект...
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29.03.2022 20:13 Відповісти
ДЯКУЮ
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29.03.2022 20:13 Відповісти
Мужики!!!
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29.03.2022 20:14 Відповісти
авжеж!
дійсно лідери своїх народів та країн не те що....
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29.03.2022 20:27 Відповісти
колективний Захід.
ми повинні бути ТАМ!
а не крутитись в нейтральній ополонці між Європою та рашкою, як зараз нам пропонують ЗЄльоні
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29.03.2022 20:29 Відповісти
....Путін.
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29.03.2022 20:30 Відповісти
Не бойтесь - Украина защитит НАТО и США от зомбарей; главное патроны подавайте вовремя.
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29.03.2022 20:14 Відповісти
Але розраховує на взаємодію.
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29.03.2022 20:24 Відповісти
Джонсон и Байден да а макрон и шольц так себе с гнильцой.
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29.03.2022 20:15 Відповісти
А Байден по твоему не гнилой .Где его обещанный ленд лиз в случае полномасштабной агрессии раши .Сраные старые советские истребители и те отказался поставить
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29.03.2022 20:23 Відповісти
Да у вас, батенька, глаз-алмаз!
Так тримати!
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29.03.2022 22:06 Відповісти
Нічого, вони надихнутьсяі підтягнуться!
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29.03.2022 22:05 Відповісти
Байден урод похуже немца
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29.03.2022 23:27 Відповісти
А Хламідія ,Дєрмак, ПАДОЛЬляк, ЛюсяАрестовіч,ЗЕпрез ,про це знають?!
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29.03.2022 20:17 Відповісти
Angelica@ThisThornyRose



Це не білий шум.
Це:
1. Удар по іміджу України та армії.
2. Удар по інституту Президента як такого
3. Сигнал Заходу про ментальні проблеми "героя" та ризики надання йому зброї (яку він сам паралельно вимагає, wtf?)
4. Деморалізація армії
5. Деморалізація і провокування народу
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29.03.2022 20:19 Відповісти
Вважаєте, перераховані вами особи вирішують, а не армія і народ України?!
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29.03.2022 22:09 Відповісти
"Ми не послабимо нашу рішучість, доки не припиниться агресія проти України"? Так почему же вас постоянно надо упрашивать в поставках оружия? Завалите Украину оружием и нам не надо переговоров.
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29.03.2022 20:17 Відповісти
Вони вам щось винні? Подякуйте, а не притензії висовуєте.
"Украина без ОТРК "Гром" https://www.youtube.com/watch?v=94Lw2WnZ8hA
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29.03.2022 21:40 Відповісти
намек нашим переговорщикам?!
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29.03.2022 20:22 Відповісти
Схоже на те.
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29.03.2022 20:23 Відповісти
Лебедь, рак и щука. Толку 0.
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29.03.2022 20:24 Відповісти
Хто? Вони- об'єднались. Питання, якраз, до зелених перемовників, куди вони тягнуть Україну
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29.03.2022 21:41 Відповісти
Європа зараз має трохи поскиглити під санкціями, але з іншої сторони, в неї є зараз унікальний шанс позбутися на десятки років отого тупого москальського бряцання зброєю аля "можем павтаріть". тобто довести санкціями зараз русню до такого стану, що через 2-3 роки русня уже сама приповзе до Європи навколішки з моліннями купити їхню нафту і газ хоча би за чверть ціни.
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29.03.2022 20:29 Відповісти
Украина это локомотив, и вся шушера будет прыгать у последний вагон. Безбилетники *****.
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29.03.2022 20:33 Відповісти
І в чому саме Емануель "не послабить рішучість" ? Вислуховувати Путіна по телефону? Забирати собі російські гроші, яхти і вілли ? Ще в чому ? Ах да, ще ЗБИРАТИСЯ відправити гуманітарку в Маріуполь аж до того моменту поки не стане пізно.
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29.03.2022 20:34 Відповісти
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29.03.2022 20:40 Відповісти
та у нас все так, каждий президент це представник якоїсь групи...грошово-промислових кротів, тобто олігархів і кожен раз як країна потребує реформ, порядних людей на державних посадах і так далі, це все розглядається через призму інтересів насамперед тих олігархів, а та як їх багато і зацікавленності у них всі різні ми замість розвивати свою країну чубимося в тих олігархічних розборках. Треба з тим щось зробити, не пропоную все відібрати і поділити, пропоную заборонити вплив олігархів на політику. Най будуть бізнесменами просто, без лобіювання своїх інтересів бо вони нас уморять зрештою. Ну й податки було б непогано заплатити, той же ахметов або коломойський міг би заплатити за стільки то років на цілу ескадрілью. Їм же краще, бо бачте до чого призвела їх жадоба і гризня? повтрачали потужності промислові, то не жарт, зараз сподіваються відновити то за рахунок репарацій але коли це ще буде? А от як були би розумні, патріоти своєї країни, вкладали би гроші в розвиток України, продавали би зараз вілли на березі Чорного моря, усіляким там бейонс і ріханнам, но ні!
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30.03.2022 01:00 Відповісти
Олігархи НЕ МОЖУТЬ бути такими далекоглядними патріотами. Особливо в настільки корумпованій країні. Вони планують від сили на кілька років вперед, а тут завжди "краще вкрасти зараз, бо можу... якщо я не вкраду - вкраде інший".
І навіть якщо серед них трапиться один далекоглядний - він теж буде змушений достосовуватися до інших, інакше буде програвати конкуренцію.
Та й українців серед них мало. Вони майже нічим цій землі не зобов"язані, ну так вважають.

Єдиний вихід - міняти правила гри. І на жаль, для цього доведеться долати опір олігархів. Тільки одиниці охоче віддають владу. Переважна більшість тримається за неї зубами, навіть якщо її не вартують.
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30.03.2022 02:23 Відповісти
тільки не "макрон" і "шольц". Тьху на них!
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29.03.2022 20:54 Відповісти
Будемо й надалі рішуче не давати Україні ******* ППО і літаки?
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29.03.2022 21:04 Відповісти
Volodymyr Viatrovych


@viatrovych

·
https://twitter.com/viatrovych/status/1508798595423690769 4 ч



Для України мир з москвою завжди був більшим лихом як війна з нею.
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29.03.2022 21:24 Відповісти
Джонсон красава!
Схоже, Британія відігрАє свою особливу роль в похованні Мордора!
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29.03.2022 21:26 Відповісти
Мы будем непокобелимы!!
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29.03.2022 21:44 Відповісти
Решительно всех ********..
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29.03.2022 22:02 Відповісти
хламидия, нарко-Ослик, паДлоляк, Дермак и т.д против, у Сброда война "подходит к концу".....
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29.03.2022 22:04 Відповісти
Ваша решимость господа это самолеты ракеты среднего действия противокорабельные комплексы и ПВО. Вооружение Украинской армии до зубов и тогда с ****** будет кончено!
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29.03.2022 22:13 Відповісти
Запад:США,Европа -столько раз говорили путину что никогда ни при каких обстоятельствах не будут защищать Украину что путин не мог не напасть. Я к тому что это нужно запомнить и после войны сразу начинать создание своего ЯО и ракет средней дальности. На С Корею никто и никогда не нападает
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29.03.2022 23:28 Відповісти
Бла-бла-бла и ничего дельного, особенно Байден и Макрон....
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29.03.2022 23:36 Відповісти
ДАЖЕ БАЙДЕН ПОНЯЛ ЧТО ЗЕЛЯ СОБРАЛСЯ КАПИТУЛИРОВАТЬ. АРАХАМИЮ И ВСЕХ ПЕРЕГОВОРЩИКОВ ПО СТАТЬЕ - ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА СУВЕРЕНИТЕТ И ЦЕЛОСТНОСТЬ УКРАИНЫ НЕМЕДЛЕННО СУДИТЬ. ОТСТРАНИТЬ ОТ ВСЯКИХ ПЕРЕГОВОРОВ. ЕРМАКА И АП ПРЕЗИДЕНТА ПОДВЕРГНУТЬ ПОЛНОЙ ЧИСТКЕ. СЕЙЧАС ВОЙНА И ЕСЛИ ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ МОЖЕТ ОЧИСТИТЬ СВОИ РЯДЫ ЕМУ НАДО ПОМОЧЬ. А ЭТИ ЛЮДИ ИМЕЮТ ДОСТУП К ОБОРОННОЙ ИНФОРМАЦИИ. И МОГУ СПОКОЙНО СЛИВАТЬ ЕЕ ВРАГУ.
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29.03.2022 23:46 Відповісти
Третя (чи навіть четверта) заява від Британіїї та США за сьогоднішній день зі змістом "ЗЕ, тільки спробуй капітулювати".
Навіть німців, французів та італійців цього разу приєднали для переконоливості.
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30.03.2022 02:09 Відповісти
ДЕДУШКА, хватит гнать ПУРГУ - дай наконец НОРМАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - дальнебойные ракеты, самолеты, ударные дроны!!!!
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30.03.2022 02:37 Відповісти
Ракети ніхто не дасть. Треба було не асфальт класти і обронопром розвалювати, а військові програми фінансувати.
А от решту - можна очікувати... якщо ЗЕ не вдасться капітулювати перед пуйлом.
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30.03.2022 04:00 Відповісти
 
 