"Ми не послабимо нашу рішучість": Джонсон, Байден, Макрон, Шольц та Драгі обговорили необхідність підтримки та зміцнення України
Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову з лідерами західних країн.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Обговорював сьогодні вдень із президентом США Джо Байденом, президентом Франції Еманнюелем Макроном, канцлером ФРН Олафом Шольцем та прем'єр-міністром Маріо Драгі постійну необхідність підтримки та зміцнення України. Ми не послабимо нашу рішучість, доки не припиниться агресія проти України", - йдеться в повідомленні.
Водночас пресслужба британського уряду повідомляє, що лідери зійшлися на постійній необхідності підтримувати та підтримувати народ України в його боротьбі з російським варварством.
"Прем'єр-міністр підкреслив, що ми повинні судити про режим Путіна за їхніми діями, а не за словами. Путін крутить ніж у відкритій рані України, намагаючись змусити країну та її союзників капітулювати. Прем’єр-міністр наголосив своїм колегам-лідерам, що ми повинні бути невблаганними у своїй відповіді", - йдеться в повідомленні уряду.
Лідери обговорили необхідність спільної роботи для зміни міжнародної енергетичної архітектури та зменшення залежності від російських вуглеводнів.
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дійсно лідери своїх народів та країн не те що....
ми повинні бути ТАМ!
а не крутитись в нейтральній ополонці між Європою та рашкою, як зараз нам пропонують ЗЄльоні
Так тримати!
Це не білий шум.
Це:
1. Удар по іміджу України та армії.
2. Удар по інституту Президента як такого
3. Сигнал Заходу про ментальні проблеми "героя" та ризики надання йому зброї (яку він сам паралельно вимагає, wtf?)
4. Деморалізація армії
5. Деморалізація і провокування народу
"Украина без ОТРК "Гром" https://www.youtube.com/watch?v=94Lw2WnZ8hA
І навіть якщо серед них трапиться один далекоглядний - він теж буде змушений достосовуватися до інших, інакше буде програвати конкуренцію.
Та й українців серед них мало. Вони майже нічим цій землі не зобов"язані, ну так вважають.
Єдиний вихід - міняти правила гри. І на жаль, для цього доведеться долати опір олігархів. Тільки одиниці охоче віддають владу. Переважна більшість тримається за неї зубами, навіть якщо її не вартують.
@viatrovych
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https://twitter.com/viatrovych/status/1508798595423690769 4 ч
Для України мир з москвою завжди був більшим лихом як війна з нею.
Схоже, Британія відігрАє свою особливу роль в похованні Мордора!
Навіть німців, французів та італійців цього разу приєднали для переконоливості.
А от решту - можна очікувати... якщо ЗЕ не вдасться капітулювати перед пуйлом.