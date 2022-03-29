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Подоляк зустрівся із творцем "Байрактарів": Російська бронетехніка бездоганно горить і горітиме далі

подоляк,байрактар

Радник глави ОП Михайло Подоляк зустрівся із творцем бойових турецьких дронів - Халуком Байрактаром.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Російська бронетехніка бездоганно горить у наших чудових полях. І горітиме далі. Бо "Байрактари" ідеально вирішують будь-які завдання – непомітно, страшно, руйнівно. Завжди буду вдячний автору та батькові суперзброї – Халуку за те, що ми переможемо", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Український "Байрактар" знищив російський ЗРК 9К331 "Тор-М1". ВIДЕО

Автор: 

Подоляк Михайло (305) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+45
Халук Байрактар: Если не остановить войну, завтра она постучится в каждую дверь
https://1news.az/avtor/11-Farida-Bagirova Фарида Багирова 09:27 - 25 / 02 / 2022



Генеральный директор турецкой компании Baykar Makina Халук Байрактар выразил поддержку народу Украины.

«Я рядом с уважаемым народом дружественной Украины, варварски оккупированной на глазах у всего мира. Война, если ее не остановить, завтра постучится в каждую дверь. Весь мир должен действовать, чтобы защитить невинных мирных жителей, пока не стало слишком поздно», - https://twitter.com/haluk/status/1496920529365778437 написал он в своем Twitter.

Свой твит Халук Байрактар https://twitter.com/haluk/status/1496920533602279424 продублировал и на украинском языке.

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29.03.2022 20:38
+40
нехай краще скаже ця юда українського народу про що він шептав на вушко Мединському !
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29.03.2022 20:36
+21
Завдяки подоляку та іншим мерзотникам, Україна претендує на премію Дарвіна у номінації : «як програти війну,не програвши жодної битви»...
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29.03.2022 20:45
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нехай краще скаже ця юда українського народу про що він шептав на вушко Мединському !
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29.03.2022 20:36 Відповісти
галоперидол прими.
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29.03.2022 20:39 Відповісти
боти від Переляка. По пеньочкам побігай. Тонус підвищиться
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29.03.2022 21:42 Відповісти
Зачем вы так похабно лжете?
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29.03.2022 21:34 Відповісти
ага то есть фотку где этот шлюхан сидит с лишнехромосомным почти как падруги ему подбросили?
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29.03.2022 22:53 Відповісти
Он сидит рядом с замглавы МИД Украины Точицким.
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29.03.2022 23:02 Відповісти
Зять Эрдогана кстати)))
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29.03.2022 20:38 Відповісти
муж младшенькой доци... любимой )))
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29.03.2022 20:48 Відповісти
Это его брат.
Совладельцем Baykar Makina является :
Сельджук Байрактар (тур. Selçuk Bayraktar; род. 7 октября 1979 года) - турецкий предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании «Baykar Makina», зять президента Турции Реджепа ****** Эрдогана.
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29.03.2022 20:49 Відповісти
Но какая разница!!!!!! Это одно и то же!!!
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29.03.2022 20:50 Відповісти
Халук Байрактар: Если не остановить войну, завтра она постучится в каждую дверь
https://1news.az/avtor/11-Farida-Bagirova Фарида Багирова 09:27 - 25 / 02 / 2022



Генеральный директор турецкой компании Baykar Makina Халук Байрактар выразил поддержку народу Украины.

«Я рядом с уважаемым народом дружественной Украины, варварски оккупированной на глазах у всего мира. Война, если ее не остановить, завтра постучится в каждую дверь. Весь мир должен действовать, чтобы защитить невинных мирных жителей, пока не стало слишком поздно», - https://twitter.com/haluk/status/1496920529365778437 написал он в своем Twitter.

Свой твит Халук Байрактар https://twitter.com/haluk/status/1496920533602279424 продублировал и на украинском языке.

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29.03.2022 20:38 Відповісти
Кстати награждён:

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Order_of_Merit_3rd_Class_of_Ukraine.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Merit_(Ukraine) Орден «За заслуги перед Украиной» 3-й степени .
https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine Украина
25 августа 2020 г.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kyiv Киев
Халюк был награжден орденом «За заслуги перед Украиной» в Президентском дворце в Киеве Президентом https://en.wikipedia.org/wiki/Volodymyr_Zelensky Владимиром Зеленским за заслуги перед Украиной и https://en.wikipedia.org/wiki/Turkey-Ukraine_relations украинско-турецкими отношениями .
https://en.wikipedia.org/wiki/Haluk_Bayraktar#cite_note-12 [12] https://en.wikipedia.org/wiki/Haluk_Bayraktar#cite_note-13 [13] https://en.wikipedia.org/wiki/Haluk_Bayraktar#cite_note-14 [14]

https://en.wikipedia.org/wiki/File:AZ_Karabakh_order_ribbon.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Karabakh_Order Карабахский Орден
https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan Азербайджан
15 июня 2021 г.
https://en.wikipedia.org/wiki/Shusha Шуша
Байрактар ​​был удостоен этой высокой награды за вклад в укрепление братских https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan-Turkey_relations отношений между Азербайджаном и Турцией , развитие сотрудничества, обеспечение территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики.
https://en.wikipedia.org/wiki/Haluk_Bayraktar#cite_note-15 [15] https://en.wikipedia.org/wiki/Haluk_Bayraktar#cite_note-16 [16]
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29.03.2022 20:39 Відповісти
Сельджук
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29.03.2022 20:45 Відповісти
Всё правильно.
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29.03.2022 20:46 Відповісти
прапор : турецькою - bayrak, іспанською -bandera.
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29.03.2022 22:44 Відповісти
Совладельцем Baykar Makina является :
Сельджук Байрактар (тур. Selçuk Bayraktar; род. 7 октября 1979 года) - турецкий предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании «Baykar Makina», зять президента Турции Реджепа ****** Эрдогана.
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29.03.2022 20:47 Відповісти
Первые турецкие БПЛА Украина получила в 2019 году, а в феврале 2022 года Турция и Украина подписали стратегическое соглашение о строительстве завода по производству и ремонту дронов.
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29.03.2022 21:15 Відповісти
А де згадка про Пороха? Га.
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29.03.2022 21:43 Відповісти
Під час візиту Президента України Петра Порошенка 3-4 листопада до Туреччини було підписано угоду про купівлю турецьких оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 виробництва компанії Baykar Makina.

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на власні джерела у оборонному відомстві.

В підписанні угоди взяли участь Міністр оборони України Степан Полторак, перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський та голова Укроборонпрому Павло Букін.


Перемовини про купівлю цих БПЛА тривали близько двох років. За цей час представники Міністерства оборони України відвідували Туреччину та ознайомлювались із різними етапами випробувань Bayraktar TB2.
Турецький БПЛА Bayraktar TB2

Також, розглядається можливість локалізації частини виробництва оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 на потужностях ДП "Антонов", що входить до складу концерну "Укроборонпром"

Технічні характеристики Bayraktar TB2:

Довжина апарату: 6,5 метрів
Розмах крила: 12 метрів
Радіус дії: 150 км
Максимальна злітна маса: 560 кг
Максимальна вага корисного навантаження: 50 кг
Максимальна швидкість польоту: 222 км/годину
Крейсерська швидкість: 130 км/годину
Практична стеля польоту: 6750 метрів


Може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби. Так у 2015 році відбулись тестові запуски ПТРК UMTAS, у а 2016 з'явилась офіційна інформація про їх http://www.kokpit.aero/bayraktar-pkk-imha успішне бойове застосування проти курдських загонів , що підтвердило їх заявлені тактико-технічні характеристики.

Один з етапів випробування «Bayraktar TB2»:

БПЛА оснащений двигуном внутрішнього згоряння Rotax 912, корпус виконаний з композитних матеріалів та оснащений системою автоматичного зльоту та посадки.

«Bayraktar TB2» побив світовий рекорд серед безпілотних літальних апаратів у класі тактичних середньовисотних БЛА за тривалістю польоту. Так під час тестових польотів у червні та серпні 2014 року на висоті 8 км він знаходився у небі 24 години 34 хвилини.

Нагадаємо, що під час засідання шостої Спільної українсько-турецької комісії з питань військово-технічного співробітництва http://mil.in.ua/turechchyna-dopomozhe-********-v-stvoreni-bezpilotnyh-system-***********/ Україна та Туреччина домовились про розвиток співпраці у напрямку безпілотних систем озброєння
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29.03.2022 21:53 Відповісти
Фото - огонь.
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29.03.2022 20:40 Відповісти
Подоляк?!
Заступник завгоспа?!
Та з ним Зе має зустрічатись і руки цілувати!
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29.03.2022 20:42 Відповісти
Завдяки подоляку та іншим мерзотникам, Україна претендує на премію Дарвіна у номінації : «як програти війну,не програвши жодної битви»...
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29.03.2022 20:45 Відповісти
Та успокойся, еще тысяч 150 орков на нашей территории и не так просто их изничтожить военным путем - пол армии еще можно положить. Надо прекращать пока войну. Пусть сваливают и сидят под санкциями, а мы займемся армией ПВО и авиацией соей. Крым и ОРДЛО с нынешним населением нам пока ни к чему в военное время. Шапкозакидательство очень плохое подспорье - РФ в пример.
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29.03.2022 21:32 Відповісти
Шо, опять дороги строить, мало под асфальт закатали, нет ребята с Кварталом ничего путного не выйдет. Надо что-то менять в консерватории.
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29.03.2022 22:21 Відповісти
Ну, надеюсь, что уже точно все поняли, что "сначала самолеты, ну а девушки потом..."
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29.03.2022 22:51 Відповісти
нихуя там не поняли,шмигаль уже бредит что придут инвесторы с запада и все отстроят,******** *****...
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29.03.2022 22:55 Відповісти
Геолокацію і координати з фото є, завтра будуть бомбити, так як Яворівський полігон.
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29.03.2022 20:45 Відповісти
Прочитала "зустрівся із творцем".... подумала - ну нарешті....а там продовження 😒
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29.03.2022 20:46 Відповісти
Ну и, в чём собственно новость? Уже пиарить будем с кем там Подоляк встречается? Ищите деньги, заказывайте и используйте по назначению, а не напоминайте о себе гавно-пиаром
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29.03.2022 20:46 Відповісти
Байрактар а переводе с турецкого значит Знаменосец.
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29.03.2022 20:55 Відповісти
Подоляк часом не позашлюбний син Кашперовського?
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29.03.2022 20:55 Відповісти
Тіктокер подоляк,їдь на передову!
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29.03.2022 20:55 Відповісти
Разработкой заняти свише 2000 инженеров вообще то
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29.03.2022 20:57 Відповісти
Кто такой подоляк, вообще?
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29.03.2022 21:02 Відповісти
А вообще то он ніякий ні подоляк, а звичайний заподляк
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29.03.2022 21:13 Відповісти
єрмак на мінімалках.
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29.03.2022 21:21 Відповісти
прессекретар Юри Єнакієвського ( в миру Іванющенко). Ватажка ОПГ з Донбассу. А потім корифан Юри Вітя Ростовский узяв його до себе в почт.
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29.03.2022 21:47 Відповісти
Подоляку на гілляку. Але можна ще розтягти бронетехнікою за ноги і бездоганно підпалити розірване тільце.
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29.03.2022 21:08 Відповісти
Щось давненько відео з байрактарами не було...
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29.03.2022 21:14 Відповісти
Бо "Байрактари" ідеально вирішують будь-які завдання - непомітно, страшно, руйнівно. Завжди буду вдячний автору та батькові суперзброї - Халуку за те, що ми переможемо", - йдеться в повідомленні. "Байрактари" турецькі.але ми з рашистом не українську перемогу,а на"вухо нашу перемогу перетерли""
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29.03.2022 21:22 Відповісти
Он что новости н читает?
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29.03.2022 21:25 Відповісти
Подоляк ти і Зеленський грьобані уйобки.. Якого хера ви Крим здаєте російським окупантам на 15 років??? Шкода що не Бутусов з Цензора наш президент. Це справжній патріот. Бутусов, на наступних виборах висовуй свою кандидатуру на президента! Я за тебе проголосую!
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29.03.2022 21:42 Відповісти
На фото геній і герой свого народу і якесь продажне х#йло поряд.
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29.03.2022 21:51 Відповісти
Операція "прикриття": промовляй переможні реляції, називай ху"ла "жовтим земляним хробаком", публікуй патріотичні фоточки й відосіки - заколисуй "мудрий нарід" - і тоді можеш здавати Україну хоч оптом, хоч вроздріб, продавлювати капітулянські наративи - ніхто не здогадається.
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29.03.2022 21:53 Відповісти
****** ЗЕленая! уже поселфИЛСЯ НА ПОЛиГОНЕ, ШТО ПРИЛЕТЕЛО ОТ ЦАПОВ ПРЯМО В ТО МЕСТО ГДЕ КАЗАРМА С ЛЮДЬМИ! урод каломойшенский
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29.03.2022 23:31 Відповісти
 
 