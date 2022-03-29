Подоляк зустрівся із творцем "Байрактарів": Російська бронетехніка бездоганно горить і горітиме далі
Радник глави ОП Михайло Подоляк зустрівся із творцем бойових турецьких дронів - Халуком Байрактаром.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Російська бронетехніка бездоганно горить у наших чудових полях. І горітиме далі. Бо "Байрактари" ідеально вирішують будь-які завдання – непомітно, страшно, руйнівно. Завжди буду вдячний автору та батькові суперзброї – Халуку за те, що ми переможемо", - йдеться в повідомленні.
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Совладельцем Baykar Makina является :
Сельджук Байрактар (тур. Selçuk Bayraktar; род. 7 октября 1979 года) - турецкий предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании «Baykar Makina», зять президента Турции Реджепа ****** Эрдогана.
https://1news.az/avtor/11-Farida-Bagirova Фарида Багирова 09:27 - 25 / 02 / 2022
Генеральный директор турецкой компании Baykar Makina Халук Байрактар выразил поддержку народу Украины.
«Я рядом с уважаемым народом дружественной Украины, варварски оккупированной на глазах у всего мира. Война, если ее не остановить, завтра постучится в каждую дверь. Весь мир должен действовать, чтобы защитить невинных мирных жителей, пока не стало слишком поздно», - https://twitter.com/haluk/status/1496920529365778437 написал он в своем Twitter.
Свой твит Халук Байрактар https://twitter.com/haluk/status/1496920533602279424 продублировал и на украинском языке.
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Order_of_Merit_3rd_Class_of_Ukraine.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Merit_(Ukraine) Орден «За заслуги перед Украиной» 3-й степени .
https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine Украина
25 августа 2020 г.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kyiv Киев
Халюк был награжден орденом «За заслуги перед Украиной» в Президентском дворце в Киеве Президентом https://en.wikipedia.org/wiki/Volodymyr_Zelensky Владимиром Зеленским за заслуги перед Украиной и https://en.wikipedia.org/wiki/Turkey-Ukraine_relations украинско-турецкими отношениями .
https://en.wikipedia.org/wiki/Haluk_Bayraktar#cite_note-12 [12] https://en.wikipedia.org/wiki/Haluk_Bayraktar#cite_note-13 [13] https://en.wikipedia.org/wiki/Haluk_Bayraktar#cite_note-14 [14]
https://en.wikipedia.org/wiki/File:AZ_Karabakh_order_ribbon.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Karabakh_Order Карабахский Орден
https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan Азербайджан
15 июня 2021 г.
https://en.wikipedia.org/wiki/Shusha Шуша
Байрактар был удостоен этой высокой награды за вклад в укрепление братских https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan-Turkey_relations отношений между Азербайджаном и Турцией , развитие сотрудничества, обеспечение территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики.
https://en.wikipedia.org/wiki/Haluk_Bayraktar#cite_note-15 [15] https://en.wikipedia.org/wiki/Haluk_Bayraktar#cite_note-16 [16]
Сельджук Байрактар (тур. Selçuk Bayraktar; род. 7 октября 1979 года) - турецкий предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании «Baykar Makina», зять президента Турции Реджепа ****** Эрдогана.
Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на власні джерела у оборонному відомстві.
В підписанні угоди взяли участь Міністр оборони України Степан Полторак, перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський та голова Укроборонпрому Павло Букін.
Перемовини про купівлю цих БПЛА тривали близько двох років. За цей час представники Міністерства оборони України відвідували Туреччину та ознайомлювались із різними етапами випробувань Bayraktar TB2.
Турецький БПЛА Bayraktar TB2
Також, розглядається можливість локалізації частини виробництва оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 на потужностях ДП "Антонов", що входить до складу концерну "Укроборонпром"
Технічні характеристики Bayraktar TB2:
Довжина апарату: 6,5 метрів
Розмах крила: 12 метрів
Радіус дії: 150 км
Максимальна злітна маса: 560 кг
Максимальна вага корисного навантаження: 50 кг
Максимальна швидкість польоту: 222 км/годину
Крейсерська швидкість: 130 км/годину
Практична стеля польоту: 6750 метрів
Може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби. Так у 2015 році відбулись тестові запуски ПТРК UMTAS, у а 2016 з'явилась офіційна інформація про їх http://www.kokpit.aero/bayraktar-pkk-imha успішне бойове застосування проти курдських загонів , що підтвердило їх заявлені тактико-технічні характеристики.
Один з етапів випробування «Bayraktar TB2»:
БПЛА оснащений двигуном внутрішнього згоряння Rotax 912, корпус виконаний з композитних матеріалів та оснащений системою автоматичного зльоту та посадки.
«Bayraktar TB2» побив світовий рекорд серед безпілотних літальних апаратів у класі тактичних середньовисотних БЛА за тривалістю польоту. Так під час тестових польотів у червні та серпні 2014 року на висоті 8 км він знаходився у небі 24 години 34 хвилини.
Нагадаємо, що під час засідання шостої Спільної українсько-турецької комісії з питань військово-технічного співробітництва http://mil.in.ua/turechchyna-dopomozhe-********-v-stvoreni-bezpilotnyh-system-***********/ Україна та Туреччина домовились про розвиток співпраці у напрямку безпілотних систем озброєння
Заступник завгоспа?!
Та з ним Зе має зустрічатись і руки цілувати!