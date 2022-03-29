Подоляк зустрівся із творцем "Байрактарів": Російська бронетехніка бездоганно горить і горітиме далі

Радник глави ОП Михайло Подоляк зустрівся із творцем бойових турецьких дронів - Халуком Байрактаром.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Російська бронетехніка бездоганно горить у наших чудових полях. І горітиме далі. Бо "Байрактари" ідеально вирішують будь-які завдання – непомітно, страшно, руйнівно. Завжди буду вдячний автору та батькові суперзброї – Халуку за те, що ми переможемо", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Український "Байрактар" знищив російський ЗРК 9К331 "Тор-М1". ВIДЕО