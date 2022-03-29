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Єврооблігації України подорожчали на 10,9-16,6% на новинах про переговори в Стамбулі

паспорт,гроші,діти,економічний

Єврооблігації України у вівторок подорожчали в середньому на 14,4% на новинах про підсумки переговорів Києва та Москви у Стамбулі: якщо папери з погашенням у 2022-2024 рр. зросли в ціні на 10,6-12,5%, то зростання ціни більш коротких і довгих досягали 17,2% і 16,6% відповідно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За інформацією Bloomberg на 19:00, ціна найкоротших паперів із погашенням у вересні 2022 року підскочила на 17,2% – до 62,4% номіналу, що відповідає прибутковості до погашення 154,7% річних, тоді як на день раніше ставка становила 221,6%.

Єврооблігації із погашенням у 2023 році в результаті подорожчання котирувалися за ставкою 62,1% річних, у 2024 році – 48,9% річних, у 2025 році – 36,9% та у 2026 році – 31,2%.

Ставки з паперів із погашенням у 2027-2029 роках знизилися до 27,7-22,8% проти 31,5-26,2% на день раніше.

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Прибутковість найдовших паперів із погашенням у 2032-2033 роках знизилася у вівторок на 3,0-2,9 процентних пункти (п.п.) - до 20,1-19,5% річних.

Облігації у євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 33,8%, у 2030 році – 18,2%, що відповідно на 4,9 п.п. та 2,9 п.п. менше, ніж на день раніше.

Курс ВВП-варрантів у вівторок підскочив одразу на 20,6% та становив на 19:00 вівторок близько 33,3% від номіналу.

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Позитивні результати було зафіксовано і щодо корпоративних українських єврооблігацій. Зокрема, папери МХП із погашенням у 2024 році, за якими емітент зараз збирає згоду власників на 270-денне відстрочення виплати найближчого купона, подорожчали на 10,7%, а їхня прибутковість впала з 63,2% до 56,3%.

Єврооблігації ДТЕК ВДЕ з погашенням також у 2024 році, згідно з інформацією на сайті Франкфуртської біржі, зросли у ціні на 2,25%, а їхня ставка опустилася до 76,4% річних.

Автор: 

облігації (1492) цінні папери (55)


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Топ коментарі
+14
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29.03.2022 21:08
+11
Любой договор с Россией в любой момент может превратиться в Будапештский меморандум, вне зависимости от количества гарантов.
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29.03.2022 21:04
+5
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29.03.2022 21:10
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І ніби рупль зріс. Це правда ? Хто знає ?
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29.03.2022 21:01 Відповісти
88.
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29.03.2022 21:06 Відповісти
А хіба фублем торгують?
Ніби ні. То як можна говорити про курс.
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29.03.2022 21:10 Відповісти
биржевой курс. так сказал гугл.
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29.03.2022 21:15 Відповісти
Пишут что сегодня доллар на торгах в рашке был до 86 рублей. Хз какой из этого сделать вывод и какой там курс реальный.. н
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29.03.2022 21:07 Відповісти
Я проверял стоимость товаров на Али - этот курс можно считать похожим на реальный. Насчитал 111 рублей за доллар.
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29.03.2022 21:14 Відповісти
Правда. 88 на Форексе. И 111 реальный - сравнивал цену в у.е. и и фублях за одни и те же товары на Али.
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29.03.2022 21:12 Відповісти
Таки продають Україну!!! Але нам своє робити-кацапів(ворога) бити!!!
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29.03.2022 21:04 Відповісти
Любой договор с Россией в любой момент может превратиться в Будапештский меморандум, вне зависимости от количества гарантов.
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29.03.2022 21:04 Відповісти
Так этот договор готовит тот же дебил ( Чалый Александр) , который готовил БУДАПЕШТСКИЙ ДОГОВОР .
его надо было за Будапешт уже расстрелять, а зелёные придурки взяли этого фсбэщшника новый договор делать ‼️‼️
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29.03.2022 21:09 Відповісти
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29.03.2022 21:10 Відповісти
Да не будет договора. Это все потуги только для того, чтобы не говорили что Украина не пыталась решить вопросы мирным путем.

Эти переговоры из серии «у попа была собака……»
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29.03.2022 21:17 Відповісти
В Чечні після першої війни було тоже, підписаний мир на не вигідних для рашки умовах... Зализали орки рани і більше підготовлені знову почали аж поки не знищели і не поставили кадирку.... Нам такий мир потрібно.....
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29.03.2022 23:21 Відповісти
Москалики пошли....
Капитон Ольгерт Денис Юрьевич

https://youtu.be/t_cUxoPwIDc
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29.03.2022 21:06 Відповісти
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29.03.2022 21:07 Відповісти
отними от этих денег стоимость поставок Украине оружия.оно тоже денег стоит.
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29.03.2022 21:11 Відповісти
Чья цитата? Кто такой наивный?
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29.03.2022 21:15 Відповісти
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29.03.2022 21:08 Відповісти
это понятно. когда будем отстраивать страну это большие инвестиции. инвесторы уже готовятся.
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29.03.2022 21:08 Відповісти
Єврооблігації України подорожчали, а життя стамбульских переговорників подешевшало.
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29.03.2022 21:14 Відповісти
А почём украинская кровушка?
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29.03.2022 21:20 Відповісти
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30.03.2022 00:26 Відповісти
 
 