Бійці Азову за 29 березня знищили 3 танки та 1 БМП в Маріуполі

Бійці полку Азов відзвітували про свої результати 29 березня щодо оборони Маріуполя

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Азова.

"Бійці полку "Азов" сьогодні знищили 3 танки та 1 БМП ворога. Один з танків було знищено коктейлями Молотова. Боротьба триває", - відзначається у повідомленні.

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