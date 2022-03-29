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Бійці Азову за 29 березня знищили 3 танки та 1 БМП в Маріуполі

азов,окупант,техніка,знищена

Бійці полку Азов відзвітували про свої результати 29 березня щодо оборони Маріуполя

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Азова.

"Бійці полку "Азов" сьогодні знищили 3 танки та 1 БМП ворога. Один з танків було знищено коктейлями Молотова. Боротьба триває", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захисники Маріуполя з "Азову" за 26 березня знищили 3 танки та 1 БМД окупантів

Автор: 

Маріуполь (3220) Азов (774)


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Топ коментарі
+24
Не перестаю восхищаться нашими киборгами только вопрос почему наши не пытаются помочь. Дай Бог вам силы и здоровья в борьбе с фашисткой путинской тварью.
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29.03.2022 21:26
+24
только ради того чтоб ни одна охраняемая ими падла не сбежала за кордон !!
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29.03.2022 21:29
+21
Дякуємо Герої! Бережіть себе.
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29.03.2022 21:27
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еще десяток жмуров и десятки тонн металлолома.
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29.03.2022 21:25 Відповісти
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29.03.2022 21:25 Відповісти
Не перестаю восхищаться нашими киборгами только вопрос почему наши не пытаются помочь. Дай Бог вам силы и здоровья в борьбе с фашисткой путинской тварью.
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29.03.2022 21:26 Відповісти
Місто прострілюється артилерією на декілька кілометрів, колона нашої техніки просто не доїде. Пробували допомогти авіацією і втратили два самольоти. Чекаємо на потужну артилерію з Англії яка допоможе розстріляти кацапів з дальньої відстані. Можливо до цього часу ще щось придумаємо.
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29.03.2022 21:47 Відповісти
Дякуємо Герої! Бережіть себе.
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29.03.2022 21:27 Відповісти
После войны половину Азова надо ставить охранять президента, вторую в ВР. Никоим образом не хочу выставить их вертухаями. Скажем так телохранители. Украина много от этого выиграет.
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29.03.2022 21:27 Відповісти
только ради того чтоб ни одна охраняемая ими падла не сбежала за кордон !!
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29.03.2022 21:29 Відповісти
а макрон просит у *********
а ***** хочет чтоб ВЫ наши ГЕРОИ сдались....
а мы молим Бога за ВАС, родные...
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29.03.2022 21:28 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ!Неужели нет никакого малого решения ,ни одной «козьей тропинки»,чтобы помочь этим мужественным ребятам?
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29.03.2022 21:30 Відповісти
Арестович говорил,что кое что таки поставляется неизвестными никому обходными тропами уж не знаю верить ли ему или нет
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29.03.2022 21:52 Відповісти
Люські вірити - себе не поважати!
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29.03.2022 21:57 Відповісти
Не ну иногда он всё таки даёт верные прогнозы или информацию.Всё таки бывший военный ,кадровый офицер
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29.03.2022 22:06 Відповісти
Під@рас він кадровий!
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29.03.2022 22:36 Відповісти
если логично подумать ,то возможно и поставляют..,я тоже слышала ,что «какая то «возможность есть…но думаю,что этого мало.
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29.03.2022 22:04 Відповісти
Хлопці, ви просто …
Не зміг знайти епітет.
Такого просто не було ніколи, навіть в казках!
Ви пишете новітню історію, своєю зброєю, своєю кров'ю, своєю стійкістю!
Ви - боги!
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29.03.2022 21:32 Відповісти
після коктейлю гарні шашлики з фашистів получились?
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29.03.2022 21:33 Відповісти
Слава Героям!

В Белгороде начали рваться военные склады

https://twitter.com/i/status/1508873362780602370
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29.03.2022 21:33 Відповісти
дай Бог.
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29.03.2022 21:49 Відповісти
крутяк
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29.03.2022 21:51 Відповісти
Чем интересно .От границы с Украиной до Белгорода 40км ,а территория от границы то оккупирована врагом ..Разве что диверсанты
.
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29.03.2022 22:05 Відповісти
Почти 200км границы между Харьковом и Сумами по-сути восстановлено. Не удивлюсь если там уже погранцы бегают и контрабандисты готовятся.

Точка-у 120км. До Белгорода как-бы без проблем
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29.03.2022 22:17 Відповісти
Молотова може вичерпати двигун киснем. він також може перетворити бак на сковороду для водіїв або перегріти двигун. Їм потрібна швидкість, щоб охолонути, але в місті це важко.
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29.03.2022 21:34 Відповісти
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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29.03.2022 21:35 Відповісти
Слава Героям!

Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
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29.03.2022 21:37 Відповісти
в ближньому бою можна забирати ********** до стрілецької зброї, гранатометів, яких вистачить надовго. Та й "велика земля" допомагає - не буду казати, якими способами. Джерело:
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29.03.2022 21:43 Відповісти
Слава Кіборгам 2
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29.03.2022 21:44 Відповісти
Хлопцям повага.
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29.03.2022 22:32 Відповісти
 
 