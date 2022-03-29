Бійці Азову за 29 березня знищили 3 танки та 1 БМП в Маріуполі
Бійці полку Азов відзвітували про свої результати 29 березня щодо оборони Маріуполя
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Азова.
"Бійці полку "Азов" сьогодні знищили 3 танки та 1 БМП ворога. Один з танків було знищено коктейлями Молотова. Боротьба триває", - відзначається у повідомленні.
Топ коментарі
+24 Саша Пончик
показати весь коментар29.03.2022 21:26
+24 Вася Шевченко #371210
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+21 Олег Касюк
показати весь коментар29.03.2022 21:27
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а ***** хочет чтоб ВЫ наши ГЕРОИ сдались....
а мы молим Бога за ВАС, родные...
Не зміг знайти епітет.
Такого просто не було ніколи, навіть в казках!
Ви пишете новітню історію, своєю зброєю, своєю кров'ю, своєю стійкістю!
Ви - боги!
В Белгороде начали рваться военные склады
https://twitter.com/i/status/1508873362780602370
.
Точка-у 120км. До Белгорода как-бы без проблем
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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