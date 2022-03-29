Шмигаль про санкції проти РФ: "Агресор має бути відкинутий не в 90-ті роки, а в 19 століття"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна продовжить вести перемовини з міжнародними партнерами щодо ембарго на купівлю нафти.

Про це він повідомив під час засідання Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія ізольована, але цього, безумовно, мало. Агресор має бути відкинутий не в 90-ті роки, а в 19 сторіччя. Він на це заслуговує, тому продовжимо говорити з партнерами щодо ембарго на купівлю нафти, щодо заборони заходу російських кораблів у європейські порти, щодо припинення роботи в Росії всіх західних компаній", - наголосив прем'єр.

Водночас Шмигаль заявив, що більше $3 млрд фінансової підтримки Україна вже отримали. Щодо ще $10 млрд ведуться перемовини.

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