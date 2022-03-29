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Новини Санкції проти Росії Війна
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Шмигаль про санкції проти РФ: "Агресор має бути відкинутий не в 90-ті роки, а в 19 століття"

кремль,росія

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна продовжить вести перемовини з міжнародними партнерами щодо ембарго на купівлю нафти.

Про це він повідомив під час засідання Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія ізольована, але цього, безумовно, мало. Агресор має бути відкинутий не в 90-ті роки, а в 19 сторіччя. Він на це заслуговує, тому продовжимо говорити з партнерами щодо ембарго на купівлю нафти, щодо заборони заходу російських кораблів у європейські порти, щодо припинення роботи в Росії всіх західних компаній", - наголосив прем'єр.

Водночас Шмигаль заявив, що більше $3 млрд фінансової підтримки Україна вже отримали. Щодо ще $10 млрд ведуться перемовини.

Також читайте: Створено 500 тис. місць для тимчасового розміщення біженців, - Шмигаль

Автор: 

санкції (11744) Денис Шмигаль (4536)


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Топ коментарі
+28
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29.03.2022 21:28
+15
Так кроме моцквы остальные и без наших пожеланий так живут!!! Надо ближе к 12-13 веку.
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29.03.2022 21:26
+13
Сейчас лучший шанс развалить РФ!!! нельзя никаких переговоров вести ибо они спасут РФ. Нужно Россию дожать до развала! Экономика РФ врезалась в айсберг и тонет, как Титаник!!!
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29.03.2022 21:28
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29.03.2022 21:25 Відповісти
Так кроме моцквы остальные и без наших пожеланий так живут!!! Надо ближе к 12-13 веку.
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29.03.2022 21:26 Відповісти
Влучно.
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29.03.2022 21:34 Відповісти
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29.03.2022 21:35 Відповісти
до уровня каменного века .
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29.03.2022 21:34 Відповісти
Треба цитувати Шмигаля повністю "Агресор має бути відкинутий не в 90-ті роки, а в 19 сторіччя... до нашої ери". А це - Содом, Гоморра, початок використання заліза і інші принади варварського світу.
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29.03.2022 22:32 Відповісти
Ваші мирні потуги приносять протилежні результати. Не надихацте іноземців, які мріють продовжувати роботу в раіське.
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29.03.2022 21:26 Відповісти
Прощай не мытая роися
Страна рабов и петухов
И вы ****.илы голубые
И ты сосущий х у.й народ!😁🤙

Кацапам посвящается.
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29.03.2022 21:49 Відповісти
Ага,83 рубля за доллар сегодня
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29.03.2022 21:26 Відповісти
В СССР долар коштував 78 копійок.Проблема в тому що ти ніде цей долар не зміг би купити)
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29.03.2022 21:29 Відповісти
И где его там купить?
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29.03.2022 21:31 Відповісти
А кому он там нужен,сам доллар,цены не растут и то хорошо
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29.03.2022 21:33 Відповісти
Тогда нех...й и писать ерунду.
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29.03.2022 21:35 Відповісти
Там ціни з прив'язані до доллара,що незрозуміло?
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29.03.2022 21:55 Відповісти
Кто вам такое сказал?) Пойдите протрезвейте.
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29.03.2022 22:12 Відповісти
Не п-ди. На Али курс 111 гивен за доллар. 88 - это цена на Форексе. Обналичить его нельзя. Цены взлетели практически на все. Кому ты лечишь?
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29.03.2022 23:03 Відповісти
Після кожних російсько українських переговорів зростав рубль. І економісти причиною цього назвали саме переговори.
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29.03.2022 21:33 Відповісти
А кримлівський хозяйн не заругає шмигаля за такі слова?
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29.03.2022 21:27 Відповісти
Сейчас лучший шанс развалить РФ!!! нельзя никаких переговоров вести ибо они спасут РФ. Нужно Россию дожать до развала! Экономика РФ врезалась в айсберг и тонет, как Титаник!!!
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29.03.2022 21:28 Відповісти
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29.03.2022 21:28 Відповісти
+100000000000000. Приєднуємося!
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29.03.2022 21:32 Відповісти
А чому до війни так не казали? І перестать "стрєлять"?Де срана стіна Яценюка, де мінування кордону?
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29.03.2022 21:29 Відповісти
Де сам Яценюк?хтось знає?
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29.03.2022 21:32 Відповісти
Я знаю. Давайте обменяемся информацией, вы мне - где Татаров и арестованный Медведчук, а я вам где Яценюк и Марченко. Ок?
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29.03.2022 21:39 Відповісти
"срана стіна Яценюка" - не предназначалась для защиты. Она для контроля границы. Если вам говорили обратное, плюньте ему в морду. Только учтите, депутаты СН - обидчивы
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29.03.2022 21:37 Відповісти
Тільки твій дружок абхазька макака Арахамія вже Крим хоче росіянам на 15 років віддати.. Зеленський таке закінчення війни хоче? Так сцуки зрадливі?
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29.03.2022 21:30 Відповісти
Ага, щас. Зараз наші подоляки-єрмаки ще почнуть вмовляти Захід санкції з рашки зняти. Абрамовича вже бубочка відмазав.
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29.03.2022 21:34 Відповісти
То блд перестаньте с ними договариваться сами достали, вовремя войны вы о каких то 15 лет, то о статусе, строите будущем поколениям снова войну?
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29.03.2022 21:49 Відповісти
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29.03.2022 22:07 Відповісти
на адной картінкє ета ані так жилі патамушта у ніх нєбила тілівізара а втатарой картінкє патамушта у ніх бил тілівізар
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29.03.2022 22:10 Відповісти
Не переживайте прийде час і бубочка зі своєю ФСБшною командує буде відповідати в суді,Як вони за 2.5 роки на відкатах і Великому будівництві закатали в асфальт 30-40 мілліардів доларів. І чому положили хер на ЗСУ. Вони думають що сховаються за лицемірним акторським спектаклем,що вони не повтікали,а остались з народом.Ні ці ******** будуть відповідати,за кров безвинно убитих дітей,сімей,і солдатів,по їхній вині.І їхні руки по лікті в крові.
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29.03.2022 22:14 Відповісти
Почитайте інтерв"ю з Ген.Коструктором КБ Луч,яке він давав на полігоні при випробуваннях ПЗРК Нептун в 2019 році,воно є в інтернеті у відкритому доступі.При сьгоднішньому 2019р. фінансуванні ми спроможні випускати 3-4 ракети в місяць.Якщо надати належне фінансування то потужностей вистачить на випуск 35-40 шт в місяць. Це саме стосується ПТРК Стугна,Корсар,фінансування тільки на єкспортну квоту.А тепер цифра закатана в асфальт і відкати на Велике Будівництво за 2.5 років 35-40 мілліардів доларів. Таке враження що ця Зе команда ,шашлики запиває кружками людської Української крові.
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29.03.2022 22:24 Відповісти
Та ні. 19 ст. То розквіт. у 15-16 сторіччя самий раз. Якраз на невеликому куску землі, з центром у москві, вся росмова, весь смердливий зброд.
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29.03.2022 23:05 Відповісти
 
 