УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11028 відвідувачів онлайн
Новини Війна
13 283 27

Внаслідок авіаударів окупантів по Броварському району зайнялися склади з продуктами харчування, - прокуратура. ФОТО

29 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили авіаудар по території Броварського району Київської області. Снаряд влучив у склади, де зберігалися продукти харчування, побутова хімія та інші товари загального вжитку.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок авіаударів окупантів по Броварському району зайнялися склади з продуктами харчування, - прокуратура 01

Внаслідок авіаудару сталося займання складів, загальна площа яких становить 20 тис. кв м.

Внаслідок авіаударів окупантів по Броварському району зайнялися склади з продуктами харчування, - прокуратура 02

Також читайте: Унаслідок ворожих обстрілів у Бучанському районі загинули чотири особи, одна поранена, - прокуратура

Наразі на місці працюють співробітники ДСНС, попередньо жертв та постраждалих не має.

Автор: 

Київська область (3999) обстріл (28156) пожежа (4310)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+35
Результат переговорів...
показати весь коментар
29.03.2022 21:41
+18
Взрывы в российском Белгороде.

Официальной информации о том, что случилось, пока нет.
Возможно, взорвался склад с боеприпасами.
https://t.me/charter97_org/68405
показати весь коментар
29.03.2022 21:48
+14
В Україні сформовано стратегічні запаси їжі на декілька років, - Шмигаль Джерело:
показати весь коментар
29.03.2022 21:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Результат переговорів...
показати весь коментар
29.03.2022 21:41 Відповісти
Взрывы в российском Белгороде.

Официальной информации о том, что случилось, пока нет.
Возможно, взорвался склад с боеприпасами.
https://t.me/charter97_org/68405
показати весь коментар
29.03.2022 21:48 Відповісти
Красота а до этого в Курской области в Посёлке Теткино!
показати весь коментар
29.03.2022 21:53 Відповісти
Жители российского города Белгород сообщают о взрыве в районе поселка Октябрьский. От него до границы Украины - около 12 километров.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о взрывах. Что именно произошло он не уточнил, заявив лишь, что причину сообщит позже. По его словам, жертв и пострадавших нет. https://t.me/zerkalo_io/41172 https://t.me/zerkalo_io/41172

показати весь коментар
29.03.2022 22:06 Відповісти
Что-что - очередной этап демилитаризации рашки произошел.
показати весь коментар
29.03.2022 22:15 Відповісти
показати весь коментар
29.03.2022 23:23 Відповісти
В Україні сформовано стратегічні запаси їжі на декілька років, - Шмигаль Джерело:
показати весь коментар
29.03.2022 21:43 Відповісти
забудьте про блокаду Ленинграда которой по факту не было, и причину голода как пожар складов, читайте историков, или смотрите Солонина
показати весь коментар
29.03.2022 23:26 Відповісти
Это явно предатели навели координаты.
показати весь коментар
29.03.2022 21:43 Відповісти
Шмигаль. до этого какой то мудак говорил про запасы топлива результат -бомбежки. А до этого Араахамия с Подляком делали селфи возле Львова результат -бомбежки.
показати весь коментар
29.03.2022 21:47 Відповісти
"В Україні сформовано стратегічні запаси їжі на декілька років, - Шмигаль"
показати весь коментар
29.03.2022 21:43 Відповісти
😡❗️Увага! Російські хакери поширюють листи про «Заборгованість по зарплаті»

У Держспецзв'язку повідомили, що російські хакери розсилають листи із загрозою на електронну пошту держорганів України.

🔻 У додатку до листа є документ «Заборгованість по зарплаті.xls», який містить легітимні статистичні дані та макрос. Однак у вкладенні до документа додано кодовані дані, які запустять шкідливі програми.

🔻 Якщо прийшло таке повідомлення - не відкривайте файли, а краще повідомте про це на пошту: .
https://t.me/spravdi/3903
показати весь коментар
29.03.2022 21:43 Відповісти
ну вот шмыгаль.... заготовить - это одно... сохранить - это совсем другое...
показати весь коментар
29.03.2022 21:43 Відповісти
Стиль нацистов. Ваще пора с Димерки и Богдановки этих упырей гнать. Надеюсь наши уже этим во всю занимаются. E-95 от Чернигова до Киева нужно очистять от орков. Засиделись там фашисты эти.
показати весь коментар
29.03.2022 21:45 Відповісти
ну це так кацапня типу вiдступила ..
показати весь коментар
29.03.2022 21:47 Відповісти
Раніше в Мордорі тракторами давили і знищували санкційні продукти і товари, тепер орки просто ******** цілі склади. Схоже це у них закладено в тій зайвій хромосомі.

"Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, начиная с первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома, - сказал министр в интервью.

https://www.bbc.com/russian/rolling_news/2013/01/130121_rn_medinsky_usa_interview
показати весь коментар
29.03.2022 21:48 Відповісти
Похоже русские таки начали бомбить Белгород как и обещали.
показати весь коментар
29.03.2022 22:05 Відповісти
удалил.бо всю ленты перекашивает изза ссылки

показати весь коментар
29.03.2022 22:11 Відповісти
а для експеримента, пусть напишут что накоплено стратегические запасьі кварцевого песка, скажем, где то на Днепре(указать где), и посмотреть,а прилетит ли ракета ??? а все складьі надо фрагментировать, определить, что не может бьіть скад крупнее какой то суммьі денег, или тонн
показати весь коментар
29.03.2022 22:04 Відповісти
вы думаете, они по написаному стреляют? работает агентура, которая сообщает где, сколько и какие координаты..., нельзя сосредотачивать наши запасы в одном месте и в практически беззащитных ангарах, они д. б. глубоко под землей..., нельзя забывать, что цель рашистов уничтожить нас как народ, государство и страну
показати весь коментар
29.03.2022 22:10 Відповісти
Ну это точно наводка этих выродков ватников.
показати весь коментар
29.03.2022 22:23 Відповісти
когда уж мы будем бомбить их склады!!
как это так, чтобы никто не то что не дал, а купить было нельзя самолеты или ракеты, чтобы уничтожить этих уродов!!!
показати весь коментар
29.03.2022 22:45 Відповісти
*****, ПРАВИЛЬНО запроектований та побудований склад - горіти НЕ МОЖЕ! Він ділиться на герметичні протипожежні відсіки, обладнується системами автоматичного пожежогасіння (водяного, порошкового, газового і т.п.). Будь-яке займання гаситься за кілька секунд! Можливо, "зекономили"...
показати весь коментар
29.03.2022 22:59 Відповісти
Возгорание изнутри и попадание ракеты - вещи разные, не находите?
показати весь коментар
30.03.2022 02:23 Відповісти
 
 