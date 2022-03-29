Внаслідок авіаударів окупантів по Броварському району зайнялися склади з продуктами харчування, - прокуратура. ФОТО
29 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили авіаудар по території Броварського району Київської області. Снаряд влучив у склади, де зберігалися продукти харчування, побутова хімія та інші товари загального вжитку.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок авіаудару сталося займання складів, загальна площа яких становить 20 тис. кв м.
Наразі на місці працюють співробітники ДСНС, попередньо жертв та постраждалих не має.
Топ коментарі
+35 Бандерівець
показати весь коментар29.03.2022 21:41
+18 olele
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+14 Gal
показати весь коментар29.03.2022 21:43
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Официальной информации о том, что случилось, пока нет.
Возможно, взорвался склад с боеприпасами.
https://t.me/charter97_org/68405
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о взрывах. Что именно произошло он не уточнил, заявив лишь, что причину сообщит позже. По его словам, жертв и пострадавших нет. https://t.me/zerkalo_io/41172 https://t.me/zerkalo_io/41172
У Держспецзв'язку повідомили, що російські хакери розсилають листи із загрозою на електронну пошту держорганів України.
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"Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, начиная с первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома, - сказал министр в интервью.
https://www.bbc.com/russian/rolling_news/2013/01/130121_rn_medinsky_usa_interview
как это так, чтобы никто не то что не дал, а купить было нельзя самолеты или ракеты, чтобы уничтожить этих уродов!!!