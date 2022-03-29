Внаслідок авіаударів окупантів по Броварському району зайнялися склади з продуктами харчування, - прокуратура. ФОТО

29 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили авіаудар по території Броварського району Київської області. Снаряд влучив у склади, де зберігалися продукти харчування, побутова хімія та інші товари загального вжитку.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок авіаудару сталося займання складів, загальна площа яких становить 20 тис. кв м.

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Наразі на місці працюють співробітники ДСНС, попередньо жертв та постраждалих не має.