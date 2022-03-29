Шмигаль про План відновлення України: "Об’єднає країни світу від США до Японії, від Австралії до Канади"
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про новий План відновлення України після війни.
Про це він повідомив під час засідання Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.
Шмигаль озвучив три напрямки: грамотний підрахунок всіх збитків, заморожування й арешт усіх російських коштів та акумуляція коштів від партнерів у Фонд відновлення України.
"Мова йде про новий План відновлення України, який об’єднає країни світу: від США до Японії, від Австралії до Канади. Країни Європи готові демонструвати лідерство в цьому питанні, і сподіваємося це буде не тільки на словах, але ми дійсно побачимо, що таке об’єднана Європа, що таке об’єднаний світ навколо України", - пояснив глава уряду.
Топ коментарі
+21 Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар29.03.2022 21:45
+18 Бандерівець
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+13 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар29.03.2022 21:46
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1. Проект велике "крадівництво" лопнув.
2. Проект "велика відбулова" вже стукає в двері.
3. Що треба зробити? Правильно - припинити війну на будь-яких умовах. От тобі і результати перемовин.
Страна рабов и петухов
И вы ****.илы голубые
И ты сосущий х.у.й народ!
Кацап посвящается!😁👍
Я первый пойду с плакатом "Хрен Коломойскому мои налоги!"
Ви ще за перше не сиділи в тюрмі!
«Никто сдаваться не намерен. Стоит вспомнить хотя бы то, что каждый раз, когда Путин заявлял о выводе войск из Сирии, наша группировка там только наращивалась», - заявил путинский сливной бачок после результатов сегодняшних переговоров.
👉 Мы знаем, что договор с Россией не стоит бумаги, на которой подписан. А Путин - лживый шизоид.
Якщо Україна не переможе - ніяких "фондів відбудови" не дочекається. Скільки б про них не говорили. Основним вкладом в такі фонди можуть бути тільки гроші від кацапні.
Яка відбудова без перемоги ?!
Щоб отримати гроші на відбудову - треба дуже впевнено перемогти. А не капітульовувати перед пуйлом, як неукраїнська делегація від України надомовлялася !