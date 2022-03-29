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Новини Війна
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Шмигаль про План відновлення України: "Об’єднає країни світу від США до Японії, від Австралії до Канади"

війна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про новий План відновлення України після війни.

Про це він повідомив під час засідання Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль озвучив три напрямки: грамотний підрахунок всіх збитків, заморожування й арешт усіх російських коштів та акумуляція коштів від партнерів у Фонд відновлення України.

"Мова йде про новий План відновлення України, який об’єднає країни світу: від США до Японії, від Австралії до Канади. Країни Європи готові демонструвати лідерство в цьому питанні, і сподіваємося це буде не тільки на словах, але ми дійсно побачимо, що таке об’єднана Європа, що таке об’єднаний світ навколо України", - пояснив глава уряду.

Також читайте: Шмигаль про санкції проти РФ: "Агресор має бути відкинутий не в 90-ті роки, а в 19 сторіччя"

Автор: 

Денис Шмигаль (4536)


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Топ коментарі
+21
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29.03.2022 21:45
+18
ага, хтось дурний вкладати гроші під бомбардування орків!
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29.03.2022 21:45
+13
А что война уже закончилась Шмыгаль? Вы ерундой в публичном поле перестаните заниматься?
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29.03.2022 21:46
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ага, хтось дурний вкладати гроші під бомбардування орків!
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29.03.2022 21:45 Відповісти
Не зрозумів?
1. Проект велике "крадівництво" лопнув.
2. Проект "велика відбулова" вже стукає в двері.
3. Що треба зробити? Правильно - припинити війну на будь-яких умовах. От тобі і результати перемовин.
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29.03.2022 22:07 Відповісти
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29.03.2022 21:45 Відповісти
А что война уже закончилась Шмыгаль? Вы ерундой в публичном поле перестаните заниматься?
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29.03.2022 21:46 Відповісти
Прощай не мытая роися
Страна рабов и петухов
И вы ****.илы голубые
И ты сосущий х.у.й народ!

Кацап посвящается!😁👍
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29.03.2022 21:54 Відповісти
Щось невіриться що нададуть понад 500 мільярдів доларів. Та й потрібно в москалів золоторезерви забирати.
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29.03.2022 21:48 Відповісти
Зрадныкам и лузерам никто ничего не даст!
Я первый пойду с плакатом "Хрен Коломойскому мои налоги!"
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29.03.2022 21:52 Відповісти
Руйнують кацапи, а відновлювати "...країни світу..."? До кацапів жодних претензій?
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29.03.2022 21:48 Відповісти
Именно так - сирия тому пример...
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29.03.2022 22:01 Відповісти
Там трохи инша ситуація: кацапи руйнують на вимогу уряду Сирії. Формально відповідальність за руйнування несе башар_асад. Захід відновлює все, бо спокутує злочинні помилки "обами", який розв'язав руки кацапам "перезавантаженням".
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29.03.2022 22:08 Відповісти
Україна "спокутує" помилки лише українського керівництва, яке протягом 1991-2014 року та 2019-2021 нічого не робило для укріплення обороноздатності країни....
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29.03.2022 23:43 Відповісти
якщо не дай боже зiльють Донбас та Крим то хрiн хто покладе на вiдбудову не пойми чого
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29.03.2022 21:50 Відповісти
О будущем тоже надо думать. И сразу же, уже сейчас перекрыть любую возможность участия в этом фирм, имеющих хоть 1 коп. русского или коломойского капиталов. И не забыть узаконить этот момент.
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29.03.2022 21:50 Відповісти
Кто перекрывать-то будет?ОП - фирма с контрольным пакетом Коломойского!
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29.03.2022 21:54 Відповісти
США ввели санкции против бени и его корешей. Зеленскому в контексте текущей ситуации будет крайне сложно идти наперекор Байдену.
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29.03.2022 22:14 Відповісти
якось передчасно все це,м'яко кажучи
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29.03.2022 21:51 Відповісти
У нас поки ще війна триває, а ці курви зелені вже планують "Велике крдівництво-2".
Ви ще за перше не сиділи в тюрмі!
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29.03.2022 21:52 Відповісти
Нью-васюки і Остапа Бендера ще всі пам'ятають
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29.03.2022 21:54 Відповісти
Ага,Нью-Васюки тут будуть будувати.Геть і на вашу кодлу відкатать не вистачить,перегризетесь як ті павуки в банці...Хто тобі що дасть,як його цапйо через півроку знищить чи твої зелені хламідії віддадуть ,який в цьому сенс від США і до Японії?
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29.03.2022 21:54 Відповісти
в територию непонятноо статуса, в которую зелебобры превратят такими переговорами нашу Украину, никто копейки не вложит, и все кто умные свернут всё что есть и уедут, нахер что-то оставлять под ракеты *****... и люди уедут тоже... будет зеледент управлять малоросией как гаулйтер, может парт-билет единой расиси получит, заслужил
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29.03.2022 21:55 Відповісти
Дурного інвестора ще треба буде пошукати, який би в нейтральну, незахищену державу після угод зелі-подаляка вклал би и хоча б долар
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29.03.2022 21:56 Відповісти
Пропагандист Соловьев намекнул, что оккупанты не собираются сбавлять обороты, несмотря на заявленную деэскалацию в Черниговской и Киевской областях

«Никто сдаваться не намерен. Стоит вспомнить хотя бы то, что каждый раз, когда Путин заявлял о выводе войск из Сирии, наша группировка там только наращивалась», - заявил путинский сливной бачок после результатов сегодняшних переговоров.

👉 Мы знаем, что договор с Россией не стоит бумаги, на которой подписан. А Путин - лживый шизоид.
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29.03.2022 21:56 Відповісти
Нынешняя временная власть уже потирает ручонки мечтая опять разворовывать деньги, как разворовывала на дорогах. Что то мы не слышали, сколько пожертвовал на армию зеленский, дерьмак, татаров, тищенко и остальная шваль.
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29.03.2022 21:57 Відповісти
Что то после "переховоров" притихли относительно компенсации ********** материального ущерба а это на сегодня сотни миллиардов долларов. На данный момент санкциями многих стран заблокировано много активов скрепной недоимперии но это далеко не значит что это конфискуют в пользу Украины-подумайте что будет если санкции снимут! А после подписания минска 3 или будапешта 2 - называйте как хотите такая перспектива есть. Зная украинскую коррупцию например на большой стройке вряд ли кто то даст большие суммы-рашисты уж точно компенсировать разрушенную инфраструктуру не захотят,а сами точно не восстановим. А то чинуши уже варежку (и карман) на триллион зеленых раскрыли
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29.03.2022 21:59 Відповісти
Ну за таких домовленостей які сьогодні озвучували наврят чи хтось буде вкладати великі гроші в Україну - великий ризик, до речі так і не сказали чи будуть стягнуті з россії репарації.
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29.03.2022 21:59 Відповісти
Шмигалі, може ви самі ***** вийдете відбудовувати країну!? Ви ***** поперек горла стоїте, ні?
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29.03.2022 22:00 Відповісти
******* дрыгаль понимает,что стране с ПОДВЕШЕННЫМ статусом светит только большая ******,а не инвестиции?
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29.03.2022 22:00 Відповісти
Для початку треба спробувати вбити всіх орків на нашій землі, а потім витрачати всі гроші які є на системи ППО. Купляти,красти, міняти, самим створювати але вони нам потрібні в першу чергу, хоч би для того щоб не витратити мільйони доларів на будівництво якогось будинку в умовному Харкові, який через день буде зруйнований ракетним ударом.
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29.03.2022 22:02 Відповісти
Где Курва вашу мать Шмыгаль Зеленский Ермак Арахамия, и тд швали - в переговорах: пункт об репарациях и компенсации убыьков от нападающей стороны??? Или вы лично со своего кармана сможете все отстроить, или по западу опять будете лазить с протянутой рукой? Прямой и простой вопрос касающегося плчти каждого Украинца и даже многих не украинцев. Ибо имущество уничтожено и поврежденл не только граждан Украины, убытки и не заработанные доходы так же всчитываются в убытки от войны, хоть иногда и частично.
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29.03.2022 22:05 Відповісти
зекоманда вміє красти лише в українців... бо тільки ті їй вірять

Якщо Україна не переможе - ніяких "фондів відбудови" не дочекається. Скільки б про них не говорили. Основним вкладом в такі фонди можуть бути тільки гроші від кацапні.
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30.03.2022 00:19 Відповісти
Україну відновлюй. В межах 2013. Японія не цікавить.
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29.03.2022 22:07 Відповісти
Прокляті кацапські тварюки з ОПи вже планують всесвітній деребан
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29.03.2022 22:10 Відповісти
а що США і Японія бомбардувала територію України ? Україна має бути відновлена лише за рахунок кацапстану . в перемовинах в Туреччині про репарації не чув і слова !
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29.03.2022 22:17 Відповісти
Велике Крадівництво 2.0
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29.03.2022 22:30 Відповісти
Шмигаль має всіх за ідіотів !
Яка відбудова без перемоги ?!
Щоб отримати гроші на відбудову - треба дуже впевнено перемогти. А не капітульовувати перед пуйлом, як неукраїнська делегація від України надомовлялася !
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29.03.2022 22:55 Відповісти
І що, Коломойський поверне вкрадені через ПриватБанк 5,5 млрд дол? Чи його чекає нова "епоха крадівництва"?
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29.03.2022 23:34 Відповісти
 
 