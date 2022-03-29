На Донбасі відбито 4 атаки ворога, знищено 7 танків, 7 одиниць бронетехніки, - штаб ООС
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У зведенні відзначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 4 атаки ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема, українські захисники знищили 7 танків, 7 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки, а також одну протитанкову гармату МТ-12 противника.
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"
Топ коментарі
+26 MAKAROV #508144
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+22 Максім ХОЙ #398010
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+20 оззи
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Официальной информации о случившемся на данный момент пока нет.
Российские телеграм-каналы при этом пишут, что склад боеприпасов под Белгородом взорвался после попадания украинской ракеты.
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Епанные соседи...все только начинается.
https://t.me/minval_az/29630
Это для тех, кто стоял на своем...
Одесса, Украина.
https://twitter.com/i/status/1506407250394435588
22:31
Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь рассказал, почему украинские военные не покинули Мариуполь, когда ситуация там стала слишком сложной, несмотря на то, что Владимир Зеленский им это позволил.
«Нас спрашивают, правда ли, что нам было предложено выйти из города. На самом ли деле мы отказались, потому что не захотели покидать своих погибших и раненых. Я отвечу так: А как, по вашему мнению, должны поступать украинские военные? Подчеркиваю: мы будем и дальше защищать город, каждый дом, каждую улицу. Мы будем делать все, чтобы спасти раненых и похоронить наших убитых воинов. Мы слышим о том, что безуспешно бороться с превосходящими силами в соотношении 1 к 10, не имея авиации и прочего... Спросите у защитников города, как они 33 дня противостоят постоянным авиационным бомбардировкам, десяткам выпущенных по нам баллистических ракет, обстрелам с кораблей и наземной артиллерии, силам, в десятки раз превосходящим наши, в полном окружении. Нас спрашивают о возможности деблокады. Вспомните князя Святослава, вспомните подвиг Болбочана и других: решительность и профессионализм командиров - это то, что больше всего ценится во время войны. Противник показывает нам картинки захваченных кварталов в Мариуполе. В то же время, наши защитники продолжают убивать российских военных и уничтожать его технику. Подчеркиваю: борьба за город продолжается», - цитирует Паламаря «Украинская правда».
От Шостки до Москвы 560 км; до Смоленска 360; до Курска 200; от Харькова до Белгорода 79км. От границы 49 пешком 8 часов...
Почему не стреляете?!
🤬