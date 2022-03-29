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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Донбасі відбито 4 атаки ворога, знищено 7 танків, 7 одиниць бронетехніки, - штаб ООС

техніка

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У зведенні відзначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 4 атаки ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема, українські захисники знищили 7 танків, 7 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки, а також одну протитанкову гармату МТ-12 противника.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ на Східному напрямку стримували атаки окупантів в районі Рубіжного, Лисичанська та Попасної, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

оборона (4764) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+26
За ****** складов Белгорода и скулящей и ссущей русне на камеру отдельный респект.
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29.03.2022 21:50
+22
В Белгороде у россиян щнову произошла демилитаризации. Причины пока неизвестны.
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29.03.2022 21:50
+20
там под воронежем уже второй скад рванул. москали пищат как мыши. мы злые нацисты и не жалеем их бедных детей. смерть москалям.
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29.03.2022 21:56
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За ****** складов Белгорода и скулящей и ссущей русне на камеру отдельный респект.
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29.03.2022 21:50 Відповісти
там под воронежем уже второй скад рванул. москали пищат как мыши. мы злые нацисты и не жалеем их бедных детей. смерть москалям.
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29.03.2022 21:56 Відповісти
неужели легендарный *бамбить варонеж*?
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29.03.2022 22:01 Відповісти
а кто это сделал? так говорю своему таксику который ссыт в коридоре.
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29.03.2022 22:05 Відповісти
думали отсидятся в сторонке, харашо што царь начал войну не на их територии, МАЛАДЕЦ. а то что они рядом с границей они то и позабыли...
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29.03.2022 22:10 Відповісти
После второго взрыва на складах в Белгороде исчезли спички и сигареты.
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30.03.2022 12:22 Відповісти
Там щось на кацапії жахнуло!
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29.03.2022 21:50 Відповісти
"Ну, с почіном!"
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29.03.2022 21:57 Відповісти
В Белгороде у россиян щнову произошла демилитаризации. Причины пока неизвестны.
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29.03.2022 21:50 Відповісти
Ярош.
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29.03.2022 21:53 Відповісти
Зорян зі Шкіряком.
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29.03.2022 21:59 Відповісти
Ай-яй-яй, а ктож ето сдєлал?!
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29.03.2022 21:57 Відповісти
Жители Белгорода пишут в соцсетях о звуках взрывов и вспышках со стороны российско-украинской границы. Как пишет Regnum, по неподтвержденным данным, в Белгороде якобы мог произойти взрыв на складе боеприпасов.

Официальной информации о случившемся на данный момент пока нет.

Российские телеграм-каналы при этом пишут, что склад боеприпасов под Белгородом взорвался после попадания украинской ракеты.

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Епанные соседи...все только начинается.
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29.03.2022 21:53 Відповісти
Таки можемо коли захочемо.
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29.03.2022 21:55 Відповісти
Это кто же устраивает вот это вот всё?
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29.03.2022 21:58 Відповісти
jadernye snexiri z omeriganskix laboratorij, - k babke ne xodi.
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30.03.2022 03:52 Відповісти
Белгород только что

https://t.me/minval_az/29630
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29.03.2022 21:55 Відповісти
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29.03.2022 21:56 Відповісти
Карта бредовая, Курахово, дальше Марьинка и пески наши с Авдеевкой.
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29.03.2022 22:06 Відповісти
от BonJovi
Это для тех, кто стоял на своем...
Одесса, Украина.
https://twitter.com/i/status/1506407250394435588
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29.03.2022 21:57 Відповісти
В «Азове» рассказали, почему не покинули Мариуполь
22:31

Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь рассказал, почему украинские военные не покинули Мариуполь, когда ситуация там стала слишком сложной, несмотря на то, что Владимир Зеленский им это позволил.

«Нас спрашивают, правда ли, что нам было предложено выйти из города. На самом ли деле мы отказались, потому что не захотели покидать своих погибших и раненых. Я отвечу так: А как, по вашему мнению, должны поступать украинские военные? Подчеркиваю: мы будем и дальше защищать город, каждый дом, каждую улицу. Мы будем делать все, чтобы спасти раненых и похоронить наших убитых воинов. Мы слышим о том, что безуспешно бороться с превосходящими силами в соотношении 1 к 10, не имея авиации и прочего... Спросите у защитников города, как они 33 дня противостоят постоянным авиационным бомбардировкам, десяткам выпущенных по нам баллистических ракет, обстрелам с кораблей и наземной артиллерии, силам, в десятки раз превосходящим наши, в полном окружении. Нас спрашивают о возможности деблокады. Вспомните князя Святослава, вспомните подвиг Болбочана и других: решительность и профессионализм командиров - это то, что больше всего ценится во время войны. Противник показывает нам картинки захваченных кварталов в Мариуполе. В то же время, наши защитники продолжают убивать российских военных и уничтожать его технику. Подчеркиваю: борьба за город продолжается», - цитирует Паламаря «Украинская правда».
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29.03.2022 21:59 Відповісти
конотоп

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29.03.2022 22:01 Відповісти
Это Тростянец
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29.03.2022 22:05 Відповісти
да,согласен то я географию попутал
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29.03.2022 22:09 Відповісти
Это для украинцев - Тростянец, а для кацапом - это Пи@дец!
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30.03.2022 12:24 Відповісти
Ну, как говорят, - лиха беда начало, то ли ещё будет, ой-ой-ой!!!
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29.03.2022 23:00 Відповісти
Я только одного не могу понять: от чего война только на территории Украины?!
От Шостки до Москвы 560 км; до Смоленска 360; до Курска 200; от Харькова до Белгорода 79км. От границы 49 пешком 8 часов...
Почему не стреляете?!
🤬
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29.03.2022 23:13 Відповісти
 
 