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У ВР подано законопроєкт про заборону Московського патріархату на території України

В Україні планують повністю заборонити діяльність Російської православної церкви. Це сприятиме захисту нацбезпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Відповідний законопроєкт вже внесли у Верховну Раду. Ініціатором виступила народна депутатка від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода" Савчук Оксана Василівна. Тепер за цей законопроєкт мають проголосувати народні депутати.

Метою ухвалення законопроєкту є захист нацбезпеки і територіальної цілісності України, запобігання колабораціонізму, припинення розпалювання міжрелігійної ворожнечі та дестабілізації релігійного середовища в Україні, – сказано в повідомленні.

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Законопроєкт передбачає, що всю церковну власність управління РПЦ в Україні та релігійних організацій, зокрема й Київської митрополії Української православної церкви, впродовж 48 годин з дня ухвалення цього закону мають інвентаризувати та націоналізувати.

Релігійні громади, монастирі і духовні навчальні заклади Московського патріархату можуть змінити свою підлеглість впродовж 14 днів.

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Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, Свято-Успенська Почаївська лавра та інші архітектурні пам'ятки державного значення, що перебувають у власності або користуванні РПЦ, перейдуть у власність держави.

Автор: 

ВР (14940) законопроєкт (3583) УПЦ МП (1205)


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Топ коментарі
+82
не "масковскава патріархату", а диверсійного підрозділу рф "рпц в Україні"
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29.03.2022 21:59
+53
диверсійний розсадник фсб !
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29.03.2022 22:00
+34
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29.03.2022 22:04
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Рускій ваєнний карабль - іді на ***
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29.03.2022 23:58 Відповісти
Он не рускій, а кацапский. Русь это Украина. Они самозванцы.
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30.03.2022 00:08 Відповісти
Еще добавлю, что то что эти люди против РФ и Кирилла не мешает им считать канонической церковью только ту во главе которой МП. Мозги у них не работают, но что здесь поделать. Игнорировать нельзя.

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30.03.2022 00:04 Відповісти
Людей, в яких немає мізків ігнорувати не тільки "нєльзя", але навіть треба завжди, коли це можливо... для їх же добра.
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30.03.2022 00:16 Відповісти
Люди в яких нема мізків допомогли Путлеру створити ЛДНР. Тому треба враховувати й людей які без мізків. А хто не здатен враховувати той і сам без мізків.
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30.03.2022 00:23 Відповісти
Люди без мізків не можуть "допомогти створити" !
Їх можуть тільки використати! Якщо їх не використовує Україна, а "гундяєвці" на шкоду Україні - чому Україна має це дозволяти ?
Що за дитсадок?

Кращого моменту, ніж під час війни з кацапами, коли що кілька днів ловляться нові диверсанти з РПЦ - не буде. Хто це заперечує - має в тому інтерес.... або не має мізків.
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30.03.2022 00:34 Відповісти
Заборона РПЦ в Україні дуже важлива. Якщо влада паралельно здатна провести роз'яснювальну роботу й знайти слова які будуть зрозумілі явній більшості фанатів УПЦ МП.
Бо ясно, що оркостан буде намагатись використати це для активної пропаганди. Наші пропагандисти мають активно подавити їх пропаганду. Мовчати, чи говорити щось формальне недопустимо.
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01.04.2022 00:01 Відповісти
Але я впевнений, що такі рішення не допоможуть перемогти орків, а можуть створити непотрібні проблеми. А коли ми переможемо, то розірвати стосунки з гундяєвим буде набагато легше і безпечніше.
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01.04.2022 00:30 Відповісти
им бы в другое помещение перейти голосовать, а то не ровен час...., а вопрос то ну очень серьезный, а для винторогих, так жизненноважный.....
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30.03.2022 00:36 Відповісти
ну наконец-то! Господи!
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30.03.2022 01:43 Відповісти
А це вже мали зробити ще вісім років тому!!!
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30.03.2022 02:02 Відповісти
Вважаю законопроект провокаційним і таким, що послужить путінській агресії. Пропоную СБУ розібратись з депутатами- провокаторами як посібниками путінської агресії. Коли вся країна, в т.ч. і віруючі УПЦ МП відстоюють незалежність Батьківщини, а таких більшість в УПЦ МП, всякі там сосуни, рудники та інші не зовсім адекватні пропонують цей ідіотський законопроект. Не знаю, звідки вони насосали інформацію щодо ворожості УПЦ щодо нашої держави, але це явно путінські агенти. Збурити, підірвати Україну зсередини - ось їх мета! Геть путінських агентів! Все буде Україна!
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30.03.2022 13:15 Відповісти
Владика Онуфрій в перший же день дав оцінку цій агресії, заборонив поминати гундяєва, УПЦ впевнено рухається до розірвання зв'язків з РПЦ, а якісь виродки наносять їй удар у спину! Чи це не путінізм головного мозку?! І хто тепер справжній патріот України- Онуфрій, чи оці сосуни з рудиками?
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30.03.2022 13:21 Відповісти
Здається Онуфрій не заборонив поминати гундяєва, а рекомендував. Тому на своє бачення кожен священик обирає чи поминати. Нажаль багато таких які поминають. Десь я читав, що і сам Онуфрій поминає.

Я згоден, що УПЦ рухається до розірвання стосунків з гудяєвим своїми методами, але я б не сказав, що впернено рухається.

Я впевнений, що такі рішення не допоможуть перемогти орків, а можуть створити непотрібні проблеми. А коли ми переможемо, то розірвати стосунки з гундяєвим буде набагато легше і безпечніше.
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01.04.2022 00:29 Відповісти
Я думаю, що на цьому етапі важливо не перегнути для шкоди.
Тому зараз достатньо буде в статуті УПЦ видалити, що церква духовно з'єднана з РПЦ. Замість цього внести, що вона духовно з'єднана з іншими православними церквами (без конкретизації).

І внести, що священнослужителям УПЦ строго заборонено входити в синоди та інші структури іших церков.

Також внести, що не допускається затвердження змін в складі синоду УПЦ, в керівництві церкви людьми інших церков. А також забороняється вплив інших церков і їх людей на будь які процеси в УПЦ.

Може ще щось подібне.
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01.04.2022 12:42 Відповісти
І ще. Якщо вони від переляку не захочуть робити зміни самі, то написати для них новий статут, а старий обнулити.
Думаю, що вони проглотять новий статут і будуть по ньму жити.
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01.04.2022 12:50 Відповісти
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