У ВР подано законопроєкт про заборону Московського патріархату на території України

В Україні планують повністю заборонити діяльність Російської православної церкви. Це сприятиме захисту нацбезпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Відповідний законопроєкт вже внесли у Верховну Раду. Ініціатором виступила народна депутатка від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода" Савчук Оксана Василівна. Тепер за цей законопроєкт мають проголосувати народні депутати.

Метою ухвалення законопроєкту є захист нацбезпеки і територіальної цілісності України, запобігання колабораціонізму, припинення розпалювання міжрелігійної ворожнечі та дестабілізації релігійного середовища в Україні, – сказано в повідомленні.

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Законопроєкт передбачає, що всю церковну власність управління РПЦ в Україні та релігійних організацій, зокрема й Київської митрополії Української православної церкви, впродовж 48 годин з дня ухвалення цього закону мають інвентаризувати та націоналізувати.

Релігійні громади, монастирі і духовні навчальні заклади Московського патріархату можуть змінити свою підлеглість впродовж 14 днів.

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Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, Свято-Успенська Почаївська лавра та інші архітектурні пам'ятки державного значення, що перебувають у власності або користуванні РПЦ, перейдуть у власність держави.