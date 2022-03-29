У ВР подано законопроєкт про заборону Московського патріархату на території України
В Україні планують повністю заборонити діяльність Російської православної церкви. Це сприятиме захисту нацбезпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Відповідний законопроєкт вже внесли у Верховну Раду. Ініціатором виступила народна депутатка від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода" Савчук Оксана Василівна. Тепер за цей законопроєкт мають проголосувати народні депутати.
Метою ухвалення законопроєкту є захист нацбезпеки і територіальної цілісності України, запобігання колабораціонізму, припинення розпалювання міжрелігійної ворожнечі та дестабілізації релігійного середовища в Україні, – сказано в повідомленні.
Законопроєкт передбачає, що всю церковну власність управління РПЦ в Україні та релігійних організацій, зокрема й Київської митрополії Української православної церкви, впродовж 48 годин з дня ухвалення цього закону мають інвентаризувати та націоналізувати.
Релігійні громади, монастирі і духовні навчальні заклади Московського патріархату можуть змінити свою підлеглість впродовж 14 днів.
Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, Свято-Успенська Почаївська лавра та інші архітектурні пам'ятки державного значення, що перебувають у власності або користуванні РПЦ, перейдуть у власність держави.
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Їх можуть тільки використати! Якщо їх не використовує Україна, а "гундяєвці" на шкоду Україні - чому Україна має це дозволяти ?
Що за дитсадок?
Кращого моменту, ніж під час війни з кацапами, коли що кілька днів ловляться нові диверсанти з РПЦ - не буде. Хто це заперечує - має в тому інтерес.... або не має мізків.
Бо ясно, що оркостан буде намагатись використати це для активної пропаганди. Наші пропагандисти мають активно подавити їх пропаганду. Мовчати, чи говорити щось формальне недопустимо.
Я згоден, що УПЦ рухається до розірвання стосунків з гудяєвим своїми методами, але я б не сказав, що впернено рухається.
Я впевнений, що такі рішення не допоможуть перемогти орків, а можуть створити непотрібні проблеми. А коли ми переможемо, то розірвати стосунки з гундяєвим буде набагато легше і безпечніше.
Тому зараз достатньо буде в статуті УПЦ видалити, що церква духовно з'єднана з РПЦ. Замість цього внести, що вона духовно з'єднана з іншими православними церквами (без конкретизації).
І внести, що священнослужителям УПЦ строго заборонено входити в синоди та інші структури іших церков.
Також внести, що не допускається затвердження змін в складі синоду УПЦ, в керівництві церкви людьми інших церков. А також забороняється вплив інших церков і їх людей на будь які процеси в УПЦ.
Може ще щось подібне.
Думаю, що вони проглотять новий статут і будуть по ньму жити.