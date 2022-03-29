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Новини Війна
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Жителів Овруцької громади закликають провести ніч в укриттях: Є загроза авіаударів РФ

діти,бомбосховище

Мешканців Овруцької територіальної громади Житомирської області просять перебувати в укриттях всю ніч.

Про це у Facebook повідомляє Овруцька міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог застосовує терористичні методи ведення війни і завдає підступні удари задля жертв серед цивільного населення.

У зв'язку із загрозою авіаударів на території Овруцької ТГ наполегливо просимо перебувати в укриттях всю ніч, особливо жителям багатоповерхових будинків та вчасно реагувати на сигнал цивільного оповіщення (сирену) та одразу слідувати до укриття", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Житомирська область (1255)


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Пару британських пзрк в Овруч доставити якось можна, чи тільки Київ прикривати
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29.03.2022 22:36 Відповісти
Кожен ранок в районі снують гелікоптери орків
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29.03.2022 23:21 Відповісти
Тобі в окоп чи до дивана принести?
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30.03.2022 01:23 Відповісти
zрадник Арестович, підсказав що потрібно захоплювати трасу Житомир Вінниця...
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29.03.2022 22:45 Відповісти
 
 