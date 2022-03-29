Жителів Овруцької громади закликають провести ніч в укриттях: Є загроза авіаударів РФ
Мешканців Овруцької територіальної громади Житомирської області просять перебувати в укриттях всю ніч.
Про це у Facebook повідомляє Овруцька міськрада, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог застосовує терористичні методи ведення війни і завдає підступні удари задля жертв серед цивільного населення.
У зв'язку із загрозою авіаударів на території Овруцької ТГ наполегливо просимо перебувати в укриттях всю ніч, особливо жителям багатоповерхових будинків та вчасно реагувати на сигнал цивільного оповіщення (сирену) та одразу слідувати до укриття", - йдеться в повідомленні.
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krot_lub
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Fish Man
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Гоша Яремчук
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