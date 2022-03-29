Зеленський про перемовини з РФ: Чуємо позитивні сигнали, але довіряти можна лише конкретному результату. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський прокоментував результати перемовин делегацій України та РФ у Туреччині.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+43 Вололо Трололо
показати весь коментар29.03.2022 22:41
+42 olele
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+34 саша паламарчук
показати весь коментар29.03.2022 22:42
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времени с оркестром
Куди далі?
(Сподіваюсь, це стратегічний план дістатися до горлянки пуйла)
https://www.youtube.com/watch?v=7ApCa8c-W3Q
Таке враження, що перевзуваэться в польоті. Подивився з ранку, що народ не спримає те про що наговорили перемовники і починає стару пісеньку про суверенітет та цілісність.
Тоді чому на перемовинах з росією йдеться про відкат до стану 24.02.22? Це такий суверенітет і цілісність з точки зору офіційної влади ? Без Донбасу і Криму?
Український народ дійсно мудрий, а це спроба замилити йому очі.
"ЗСУ нанесли точний удар ракетою Точка-У по складу ракетно-артилерійського озброєння ЗС РФ у селищі Октябрьское під Белгородом. З цих складів Росія постачає ********** для вбивства українців. Судячи з вибуху та віддаленості складу 19-та ракетна бригада ЗСУ проводять ефективні перемовини про демілітаризацію та денацифікацію Росіі. Ось такий формат перемовин Україна підтримує одноголосно. Українці відведуть російську армію прямо у пекло."
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ESwV9m322xY десь з 1-ї хвилини.
Ще б пак, знищити такого цінного агента, який їхню поразку зможе перетворити на перемогу!
может у Зе с слухом плохо? или пора писать Ze?