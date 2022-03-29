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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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У можливому договорі між Україною та РФ обов'язково має бути зазначено, що Крим є окупованою територією, - Джемілєв

джемилев

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що у можливому договорі між Україною та Росією обов'язково має бути зазначено, що Крим є окупованою територією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Концепція деокупації тимчасових окупованих територій України не передбачає застосування сили. Коли Росія визнає те, що це окуповані території і ведуться переговори про статус Криму, отже Росія визнає це окупованою територією.

Згідноі з Женевською конвенцією 1949 року про статус окупованих територій, на територіях окупованого Криму має діяти українське законодавство. Це дуже важливо для нас. Обов'язково має бути зазначено, що це окуповані території", – заявив Джемілєв.

Також читайте: Питання Криму пропонуємо вирішити дипломатичним шляхом упродовж 15 років, - Подоляк

Автор: 

Джемілєв (283) Крим (14122) переговори з Росією (1055)


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Топ коментарі
+22
Та не надо это никак коментировать.
Украина бьется до победы. Или до последнего украинца. Победа или смерть.
Все. Если шо, я и сын лейтенант не на диване...
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29.03.2022 23:11
+19
В договорах має зазначатисч що Крим є тільки українськм
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29.03.2022 22:55
+12
Сумне і досить красномовне свідчення позицій банкової, якщо пан Джемілєв вимушений піднімати це питання і навіть не у площіні звільнення Криму, а хоча б банківські "міратворци" не забули внести Крим як окуповану територію у досить абстрактний договір.
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29.03.2022 23:23
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даже не знаю как это комментировать. ЗП получил и билет в Бахчисарай? Или нужно еще раз убедиться, что россия не выполняет никаких своих договоренностей впринципе?
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29.03.2022 22:55 Відповісти
Та не надо это никак коментировать.
Украина бьется до победы. Или до последнего украинца. Победа или смерть.
Все. Если шо, я и сын лейтенант не на диване...
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29.03.2022 23:11 Відповісти
Джеміль розмріявся. Ярмак з Зебобом вже їх "зазначили" як "компромісні території".
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30.03.2022 04:28 Відповісти
В договорах має зазначатисч що Крим є тільки українськм
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29.03.2022 22:55 Відповісти
Нічого страшного - навіть таку вимогу мордор не підпише. Все правильно.
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29.03.2022 23:24 Відповісти
П1. Путін *****, сцарь імперії **********.
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29.03.2022 22:57 Відповісти
Джемільов, тебе "євреї", як би то тобі, обманють.
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29.03.2022 22:57 Відповісти
Отсидел как диссидент? Прочувствовал?

Не выступай, нулевка
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29.03.2022 23:08 Відповісти
Конечно, Крым это оккупированная территория Украины. Но не мешало бы, чтобы гаранты безопасности имели ту же позицию. Турки, например.
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29.03.2022 23:01 Відповісти
а турки что , заслуживают доверия ?
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29.03.2022 23:03 Відповісти
Как партнёры - конечно. Бабки получили - байрактары поставили. Всё честно.
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29.03.2022 23:10 Відповісти
в 1000 раз більше чим кацапи.
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29.03.2022 23:16 Відповісти
А що ця особа власне зробила, щоб Крим не став окупованим??? Навпаки, коли мітингувальники біля Верховної Ради Криму готові були рвати на шмаття перших рашистських "зелених чоловічків", ця особа закликала розійтись.
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29.03.2022 23:09 Відповісти
Дай Боже вам, пане Мустафа, дожити до визволення Криму і прожити на батьківщині надцять років.
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29.03.2022 23:10 Відповісти
Якщо буде капітуляція України, як анонсує Подоляк, то шансів в Мустафи на це не буде.
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29.03.2022 23:26 Відповісти
Пора Крим вертати татарам, то їх земля і вони мають право на свою державу.
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29.03.2022 23:13 Відповісти
Их слишком мало. Такое государство любой агрессор проглотит. А вот сделать Крым под совместным управлением Украины, Турции и крымских татар... И никто бы никогда не узнал, кто на полуострове русню вырезал
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29.03.2022 23:27 Відповісти
Сумне і досить красномовне свідчення позицій банкової, якщо пан Джемілєв вимушений піднімати це питання і навіть не у площіні звільнення Криму, а хоча б банківські "міратворци" не забули внести Крим як окуповану територію у досить абстрактний договір.
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29.03.2022 23:23 Відповісти
Джемілєв мав би займати сильнішу позицію
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29.03.2022 23:25 Відповісти
Крым - обыкновенная область Украины ,как и все другие.И не нужно ничего выдумывать.
Любая автономия имеет право на самоопределение то есть отделение в любой момент в любое время.И хватит наступать на грабли с автономиями.
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29.03.2022 23:34 Відповісти
Ти п'яний, чи що? Хто віддасть шмат землі, яку годували та будували всією країною, "в любой момент в любое время"?
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29.03.2022 23:42 Відповісти
Так хай собі повертають, а що вони хочуть за рахунок наших воїнів собі відвоювати Крим? Вони чому тихо сиділи коли зелені чоловічки бігали вже по Криму? Думали, їх не зачепить. Тепер ще Кремль заставить в якості м'яса йти воювати, за ними на черзі
білоруси з цвєточками
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29.03.2022 23:39 Відповісти
Кримчакам ніхто не давав зброї. Беззбройні люди не могли захищатися від збройної агресії. Не звинувачуйте їх в гріхах української влади.
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30.03.2022 00:26 Відповісти
Бабцям і ряженим, які блокували наші військові в Криму теж зброї не давали. Вони могли вийти мирними мітингами, як зараз в Херсоні. Я не знаю, на що тоді надіялись татари, на мирне співіснування? Які ж вони наївні, як тоді, так і тепер
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30.03.2022 07:55 Відповісти
Крим український, і повертати його прийдеться хоча би для того, щоб не залишати ворогові вигідних плацдармів для нападу на нашу країну у будь-який момент часу.
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30.03.2022 00:42 Відповісти
Ольгинських ботів усіх сьогодні у польський vpn одягнули. Працюють, курви!

Курви! Усім спать!
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30.03.2022 01:00 Відповісти
А також треба не допустити - що у таких гіпотетичних угодах був пункт про проведення в Україні міжнародних навчань лише за згодою рашки.
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29.03.2022 23:41 Відповісти
Хто вони взагалі, шоб ми в них шось питали?
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29.03.2022 23:48 Відповісти
Так про це ж сказав один з наших переговорників - чалий (великий фанат нейтрального статусу України).
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29.03.2022 23:56 Відповісти
Тобто, Зеленський зливає Крим, якщо такі заяви від Джемілєва?
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29.03.2022 23:44 Відповісти
Схоже південь України вже злили(
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29.03.2022 23:58 Відповісти
***** здохне і наш півострів знову буде під прапором України. Скільки там залишилось цьому бункерному щуру, це якщо його достроково не вб'ють свої: кадироф, повар чи коханки.
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30.03.2022 00:02 Відповісти
То тільки "хотілки". Як тільки пуйло здохне - зразу німці і французи почнуть інвестувати в кацапію.
Україні навпаки краще, щоб той ще більше угробив Ерефію. Щоб вже не змогла піднятися.
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30.03.2022 00:27 Відповісти
здохне і що? всі русские навіть самі хороші ліберали так чи інакше хочуть нашої крові, не пройде і пів години як там виберуть іншого, який буде подавати знаки деескалації щоб французи і німці могли не боятися сорому і інвестувати в рашку і вимогати відміни санкцій.
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30.03.2022 00:44 Відповісти
А не уважаемого лидера крымских татар не смущает цифра в 15 лет и переговоры ни о чем с кацапами по-сути вечно?????! Пусть джемилев спросит об этом своих татар и тех кто переселился на материк.
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30.03.2022 00:08 Відповісти
А военные учения в Раше тоже будут проходить только по нашему согласию? Или она чихала на любые согласия?
Классный договор.
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30.03.2022 00:09 Відповісти
Изменить статус Крыма с автономии на Крымскую область можно и сейчас. Не повредит.
И джемилев наконец то заткнется.Все хочет урвать для татар кусок земли ни хрена не делая.
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30.03.2022 00:13 Відповісти
джемилев на буксире у расейского военного корабля идущего напуй !
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30.03.2022 01:34 Відповісти
 
 