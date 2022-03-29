У можливому договорі між Україною та РФ обов'язково має бути зазначено, що Крим є окупованою територією, - Джемілєв
Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що у можливому договорі між Україною та Росією обов'язково має бути зазначено, що Крим є окупованою територією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Концепція деокупації тимчасових окупованих територій України не передбачає застосування сили. Коли Росія визнає те, що це окуповані території і ведуться переговори про статус Криму, отже Росія визнає це окупованою територією.
Згідноі з Женевською конвенцією 1949 року про статус окупованих територій, на територіях окупованого Криму має діяти українське законодавство. Це дуже важливо для нас. Обов'язково має бути зазначено, що це окуповані території", – заявив Джемілєв.
Топ коментарі
+22 corporal Akkerman
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+19 Nature of Ukraine
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+12 Val #509693
показати весь коментар29.03.2022 23:23
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Украина бьется до победы. Или до последнего украинца. Победа или смерть.
Все. Если шо, я и сын лейтенант не на диване...
Не выступай, нулевка
Любая автономия имеет право на самоопределение то есть отделение в любой момент в любое время.И хватит наступать на грабли с автономиями.
білоруси з цвєточками
Курви! Усім спать!
Україні навпаки краще, щоб той ще більше угробив Ерефію. Щоб вже не змогла піднятися.
Классный договор.
И джемилев наконец то заткнется.Все хочет урвать для татар кусок земли ни хрена не делая.