У можливому договорі між Україною та РФ обов'язково має бути зазначено, що Крим є окупованою територією, - Джемілєв

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що у можливому договорі між Україною та Росією обов'язково має бути зазначено, що Крим є окупованою територією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Концепція деокупації тимчасових окупованих територій України не передбачає застосування сили. Коли Росія визнає те, що це окуповані території і ведуться переговори про статус Криму, отже Росія визнає це окупованою територією.

Згідноі з Женевською конвенцією 1949 року про статус окупованих територій, на територіях окупованого Криму має діяти українське законодавство. Це дуже важливо для нас. Обов'язково має бути зазначено, що це окуповані території", – заявив Джемілєв.

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