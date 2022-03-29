Українські воїни на Східному напрямку відбили атаку ворога, знищивши до 70 окупантів, 1 танк, 2 БМП

На Східному напрямку 29 березня, російські фашистські війська здійснили 1 атаку на позиції українських захисників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "У ході боїв наші воїни знищили: особового складу – до 70; танків – 1; БМП – 2; БТР – 1; ББМ Тигр – 1; АТ – 1

Скільки ще російського гарматного м'яса має загинути, щоб у кремлі задумалися про безперспективність загарбницьких планів щодо України? І поки карлик думає, українські воїни продовжуватимуть додавати аргументації у вигляді знищеної техніки та особового складу рашистів. Скажете, коли буде досить…"

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ на Східному напрямку стримували атаки окупантів в районі Рубіжного, Лисичанська та Попасної, - Генштаб ЗСУ