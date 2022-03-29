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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Українські воїни на Східному напрямку відбили атаку ворога, знищивши до 70 окупантів, 1 танк, 2 БМП

схід,оту

На Східному напрямку 29 березня, російські фашистські війська здійснили 1 атаку на позиції українських захисників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у фейсбуці. 

У повідомленні зазначається: "У ході боїв наші воїни знищили: особового складу – до 70; танків – 1; БМП – 2; БТР – 1; ББМ Тигр – 1;  АТ – 1

Скільки ще російського гарматного м'яса має загинути, щоб у кремлі задумалися про безперспективність загарбницьких планів щодо України? І поки карлик думає, українські воїни продовжуватимуть додавати аргументації у вигляді знищеної техніки та особового складу рашистів. Скажете, коли буде досить…"

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ на Східному напрямку стримували атаки окупантів в районі Рубіжного, Лисичанська та Попасної, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17143) ЗСУ (7483)


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Хтось десь з кимсь перемовляється, що не заважає нашим хлопчикам професійно виконувати свою роботу. Менше кіпішу. Сили і наснаги ЗСУ.
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29.03.2022 23:00 Відповісти
хорошая статистика завтра будет.
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29.03.2022 23:04 Відповісти
завтра буде вже нова статистика ))) а ця ще сьогоднішня...
(я зрозумів про що Ви... просто так радію.... що ВСУ найкращі!)
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29.03.2022 23:07 Відповісти
Слава ЗСУ, бережи вас Боже!
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29.03.2022 23:09 Відповісти
Что такое АТ ?
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29.03.2022 23:39 Відповісти
Автомобільна техніка (камаз якийсь)
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29.03.2022 23:44 Відповісти
Чуємо позитивні сигнали
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29.03.2022 23:43 Відповісти
 
 