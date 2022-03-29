Подати заявку на компенсацію за втрату житла тепер можна у "Дії", - Зеленський

Держав компенсує кожен метр втраченої внаслідок бойових дій нерухомості.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Відсьогодні працюватиме новий функціонал нашого державного сервісу "Дія". Як я і обіцяв, держава відшкодує втрати будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен наш громадянин та громадянка вже можуть подати відповідну заявку в "Дію", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, подача заявок вже доступна у мобільному застосунку.

"Треба оновити додаток, щоб побачити цю нову послугу. А за тиждень буде доступний і оффлайн, у Центрах надання адміністративних послуг. Сам по собі функціонал в "Дії" достатньо зручний, але усі необхідні деталі ще будуть роз'яснюватись нашим урядом. Головне - держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості", - підсумував президент.

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