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Подати заявку на компенсацію за втрату житла тепер можна у "Дії", - Зеленський

ода,дснс,обстріл,миколаїв

Держав компенсує кожен метр втраченої внаслідок бойових дій нерухомості.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Відсьогодні працюватиме новий функціонал нашого державного сервісу "Дія". Як я і обіцяв, держава відшкодує втрати будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен наш громадянин та громадянка вже можуть подати відповідну заявку в "Дію", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, подача заявок вже доступна у мобільному застосунку. 

"Треба оновити додаток, щоб побачити цю нову послугу. А за тиждень буде доступний і оффлайн, у Центрах надання адміністративних послуг. Сам по собі функціонал в "Дії" достатньо зручний, але усі необхідні деталі ще будуть роз'яснюватись нашим урядом. Головне - держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості", - підсумував президент.

Також читайте: Санкції проти РФ мають посилюватися щотижнево, - Зеленський

Автор: 

Зеленський (23642) компенсації (687) Дія (1113)


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Топ коментарі
+8
функцию ПВО в смартфоне еще не добавили?
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29.03.2022 23:07
+5
Крым, и Донецк с Луганском, уже можно записывать? Или подождём весь список ваших "переговоров"?
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29.03.2022 23:10
+4
І тут дія. Задрали джигіталізатори в смартфоні
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29.03.2022 23:11
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функцию ПВО в смартфоне еще не добавили?
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29.03.2022 23:07 Відповісти
бла-бла-бла...
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29.03.2022 23:09 Відповісти
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29.03.2022 23:09 Відповісти
я так уже 33ий день в погребе сплю тоже...
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29.03.2022 23:11 Відповісти
Крым, и Донецк с Луганском, уже можно записывать? Или подождём весь список ваших "переговоров"?
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29.03.2022 23:10 Відповісти
е ***** вы задолбали троли. чемодан вокзал расия.
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29.03.2022 23:13 Відповісти
І тут дія. Задрали джигіталізатори в смартфоні
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29.03.2022 23:11 Відповісти
У нас война. Никто не знает что происходит на территориях где идут военные действия и невозможно оценить реальные потери чего либо. Стране остро нужны деньги на другие вещи. Так что это очередное разворовывание нашего не такого уж большого бюджета.
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29.03.2022 23:14 Відповісти
а за чей счет банкет,грубо говоря у нас столько денег внезапно появилось,у нас тут треть экономики недавно померло,я хоть надеюсь не печатный станок?
то что хотят помочь это хорошо но не выйдет ли так что эта помощь станет потеряет свою ценности и люди не смогут себе на нее даже жилье снять?
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29.03.2022 23:20 Відповісти
Но мы знаем что первые кто будут просить помощь это всякие мошенники. Потому что у нас всё так в стране устроено.
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29.03.2022 23:29 Відповісти
ну то что хитросделанных у нас как говна даже говорить не надо,чего только "помагаи" стоят,что за бешенные бабки предлагают людям извоз и ночлег... тут вопрос в другом,бабок нам особо не дают,пря только для поддержки штанов,а тут один за другим аукционы невиданой щедрости с одной стороны,и с другой постоянные требования у запада дать оружие... вопрос а правильно ли мы тратим имеющиеся бабки?
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29.03.2022 23:44 Відповісти
разводилово к первому апреля.
по ходу тут лучше было помолчать, чем что-то говорить, но душа актера не выдержала.
как можно компенсировать то что ты создавал десятилетиями, я имею ввиду не только "квадратные метры" по цене БТИ.
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29.03.2022 23:33 Відповісти
Они раньше разрушенные взрывом дома строили годами, а тут куча жилого фонда, машин и прочего. Предприятий там всяких. Откуда у них деньги на это всё?
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29.03.2022 23:46 Відповісти
А чого держава компенсує,а не москалі?
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29.03.2022 23:54 Відповісти
 
 