Жодних компромісів щодо суверенітету й територіальної цілісності України на перемовинах з РФ не буде, - Зеленський
Україна налаштована на переговори з РФ і продовжуватиме переговорний процес.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми розраховуємо на результат. Має бути реальна безпека для нас, для нашої держави, для суверенітету. для наших людей. Російські війська мають залишити окуповані райони. Суверенітет і територіальна цілісність України мають бути гарантовані. Жодних компромісів щодо суверенітету й нашої територіальної цілісності не може бути. І не буде", - сказав глава держави.
За словами Зеленського, це чіткі принципи та чітке бачення можливого результату.
"А тим у соціальних мережах, хто сприймає слова так, ніби це вже факти, хочу нагадати одне: ми живемо в демократичній державі і воюємо за нашу свободу. За свободу для нашого народу. Тому будь-які рішення, які мають значення для всього нашого народу, повинні ухвалюватися не однією людиною й не групою людей із будь-якими політичними поглядами, а всім нашим народом. Мудрим народом України", - наголосив президент.
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ЗНОВУ СТАВАТИ ЗВИЧАЙНИМ Зе КЛОУНОМ З КВАРТАЛУ.
1) ЗАВДЯКИ Зе УКРАЇНА ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВСТУПУ В НАТО І ЄС
2) БЕЗЯДЕРНИЙ СТАТУС
3) ЦЕ АВТОМАТИЧНА ВІДМОВА ВІД КРИМУ І ДОНБАСУ
4) РАСЄЙСЬКІ ВІЙСЬКА ЗАЛИШИТЬСЯ НАВІТЬ ПІСЛЯ ВІЙНИ НА ЧАЕС,
ЗАПОРІЗЬКІЙ АЕС, НА ДАМБІ ЯКА ДАЄ ВОДУ У КРИМ.
БОЖЕ, НАЩО НАМ ЦЯ Зе КАРА, ЯКУ І ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС НАВІТЬ ЗАМІНИТИ НЕ МОЖНА ?
ПОтому что он малограмотный торчок , который просто не знает что это всё уже было.ю А всех, кто мог ему это рассказать он из своего аппарата выгнал.
Хотел он этого или не просто дурак..Но он капитулировал...Опрос через Дию будет подделан, как лыжный переход с Карпат в Оман...
Да и как можно назвать мудрым народ, у которого такой президент ?
1) Более месяца в условиях войны Зе проводит вместе с Арахамиями, Арестовичами, Ермаками, Ткаченками и прочими "патриотами" своими заявлениями и видосиками через "единый угодный царю мовнык" целенаправленную массированную компанию по дискредитации НАТО .
2) На переговорах Зе сливает интеграцию с НАТО в угоду соглашению с рашкой и при этом говорит: "Будь-які рішення повинні ухвалюватися не однією людиною, а всім нашим народом"
3) И при всё этом типа не знает что более чем 70% украинцев выразили своё мнение и выступают за вступление в НАТО!!!???
Але мабуть в очах *********** відмова від вступу в НАТО, погодження з рашкою будь яких військових навчань, та міжнародного військового співробітництва - то і є незалежність України. Ну а територіальну цілісність нам гарантує перенесення питання Криму та Донбасу як мінімум на п'ятнадцять років.
P.S. Та й бажання заглянути в очі пуйлу в нього досі не зникло.