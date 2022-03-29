Жодних компромісів щодо суверенітету й територіальної цілісності України на перемовинах з РФ не буде, - Зеленський

Україна налаштована на переговори з РФ і продовжуватиме переговорний процес.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розраховуємо на результат. Має бути реальна безпека для нас, для нашої держави, для суверенітету. для наших людей. Російські війська мають залишити окуповані райони. Суверенітет і територіальна цілісність України мають бути гарантовані. Жодних компромісів щодо суверенітету й нашої територіальної цілісності не може бути. І не буде", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, це чіткі принципи та чітке бачення можливого результату.

"А тим у соціальних мережах, хто сприймає слова так, ніби це вже факти, хочу нагадати одне: ми живемо в демократичній державі і воюємо за нашу свободу. За свободу для нашого народу. Тому будь-які рішення, які мають значення для всього нашого народу, повинні ухвалюватися не однією людиною й не групою людей із будь-якими політичними поглядами, а всім нашим народом. Мудрим народом України", - наголосив президент.

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