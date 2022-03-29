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Новини Війна
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Не варто втрачати пильності, армія РФ все ще має значний потенціал для продовження атак проти України, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав українців не втрачати пильності.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Впевнений, ви сьогодні бачили новину, що російське військове відомство нібито вирішило "скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках".  Що ж, так можна сказати й про Чорнобаївку – ніби російська авіація просто вирішила менше літати, а російська техніка – поменше їздити. Я вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, – усім, хто забезпечує оборону Києва. Саме їхні хоробрі та ефективні дії змушують ворога відходити на цьому напрямку", - зазначив президент.

За словами Зеленського, не варто втрачати пильності. Ситуація не стала легшою. Масштаб викликів не зменшився.

Читайте: Санкції проти РФ мають посилюватися щотижнево, - Зеленський

"Російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти нашої держави. У них ще багато техніки й вистачає абсолютно безправних людей, яких вони можуть відправити в котел війни. Тому ми не розхолоджуємось і не зменшуємо наші оборонні зусилля. Як на півночі нашої держави, так і в усіх інших регіонах України, куди тимчасово зайшли російські війська. Оборона України – це завдання зараз номер один, а все інше – похідне від цього.

Саме на такому фундаменті розглядаю й повідомлення щодо переговорного процесу, який триває на різних рівнях із представниками Російської Федерації. Ворог досі на нашій території. Обстріли наших міст тривають. Маріуполь заблокований. Ракетні та авіаційні удари не припиняються. Це – реальність. Це – факти.

Тому Збройні Сили України, наша розвідка, усі, хто долучився до оборони держави, – це на сьогодні єдина гарантія нашого виживання. Як народу. Як держави", - додав глава держави.

Також читайте: Жодних компромісів щодо суверенітету й територіальної цілісності України на перемовинах з РФ не буде, - Зеленський

Автор: 

Зеленський (23642)


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Топ коментарі
+22
Так ніхто і не втрачає пильності, крім тебе Зеля.
Тільки ти один хочеш заглянути в очі пуйлу, тільки ти один бадаєш з ним зустрітись.
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29.03.2022 23:35
+8
Всё правильно, но только давайте без вот этих вот "бесправных людей" и "а что мы могли сделать"? Если захочешь, найдёшь способ отморозиться, а если решил бабла на войне срубить и не повезло, то пеняй на себя
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29.03.2022 23:33
+8
Чойта за шашлыки уже ни гу-гу...
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29.03.2022 23:37
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Так они и сейчас Николаев долбят, ублюдочные мрази.
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29.03.2022 23:33 Відповісти
Всё правильно, но только давайте без вот этих вот "бесправных людей" и "а что мы могли сделать"? Если захочешь, найдёшь способ отморозиться, а если решил бабла на войне срубить и не повезло, то пеняй на себя
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29.03.2022 23:33 Відповісти
Щас ракетную ночь будут устраивать, это они пока еще могут
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29.03.2022 23:33 Відповісти
Так ніхто і не втрачає пильності, крім тебе Зеля.
Тільки ти один хочеш заглянути в очі пуйлу, тільки ти один бадаєш з ним зустрітись.
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29.03.2022 23:35 Відповісти
Толі дєло такий воєн як ти - вже майже до мацкви дійшов і тут тебе зрадники назад на диван вертають
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29.03.2022 23:36 Відповісти
Ну ти ze мразь з того дивана і не злазиш, сидиш і кроваві срублі падаляка за коменти жмакаєш в себе в трусах.
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29.03.2022 23:41 Відповісти
*****, закрий своє брудне рило.
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30.03.2022 00:14 Відповісти
Зеля, ти труп, якщо підпишеш любу угоду з убивцею українців - пуйлом. Бо тоді ти встанеш в один ряд з ним і розділеш вину за кров українців разом з ним.
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29.03.2022 23:41 Відповісти
Як ти зрозумів, що це я - ваш президент?? Ти адмін??
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30.03.2022 00:14 Відповісти
Чойта за шашлыки уже ни гу-гу...
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29.03.2022 23:37 Відповісти
Обращение к гражданским. ВСУ как раскатывали кацапов, так и раскатывают.
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29.03.2022 23:38 Відповісти
Де новина про кацапську пропагондистку с плакатом, що заявляє що потрібно зняти санкція з орків? Що, сказали прибрати бо найвеличніший їй дякував і називав героїнею
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29.03.2022 23:38 Відповісти
если просрете зону ООС, то просрете все. надеюсь Зе и ко это понимают
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29.03.2022 23:39 Відповісти
Однако,президент должен помнить,что Киев и Чернигов-не вся Украина,которая подвергается атакам врага.И что при всём уважении к этим городам и тем,которые оказались в положении,требующем "корридоров",нельзя ради их освобождения от опасности,пожертвовать уступкой всей остальной оккупиролванной территорией в переговорах ставя из "на кон"....Оучше пожертвовать переговорами и продолжить защиту в таком случае...
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29.03.2022 23:42 Відповісти
ашан во Львове всьо. заблокиворавли протесты.
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29.03.2022 23:50 Відповісти
ашан *****
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29.03.2022 23:57 Відповісти
Бубочка в че гевару наигрался, теперь можно и бороду сбрить!!!! Так что весь его патриотизм был наигранным ( Квартал есть квартал), очко долго не выдержало - другого от президента разворовывшего свою страну в течении двух лет и не стоило ожидать чего либо другого. Теперь слово за оппозицией, армией и народа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.03.2022 00:17 Відповісти
ну прогундосил он что-то... его морда лица уже надоела... вообще-то Украина парламентско- президентская, а не президентско-парламентская... но видосики вскружили голову... почему крайне редко выступает Стефанчук? а ведь должны выступать оба... или мы идем к пиночетству... пиночет начал хорошо... а как известно, если выпил хорошо - значит, утром плохо, если утром хорошо - значит, выпил плохо...
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30.03.2022 05:44 Відповісти
О!оно почало про щось здогадуватися???
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30.03.2022 10:03 Відповісти
мабудь йому сказали,що грошей не дадуть за "мир в очах-2",ось і зажурився
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30.03.2022 10:37 Відповісти
 
 