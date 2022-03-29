Не варто втрачати пильності, армія РФ все ще має значний потенціал для продовження атак проти України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав українців не втрачати пильності.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Впевнений, ви сьогодні бачили новину, що російське військове відомство нібито вирішило "скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках". Що ж, так можна сказати й про Чорнобаївку – ніби російська авіація просто вирішила менше літати, а російська техніка – поменше їздити. Я вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, – усім, хто забезпечує оборону Києва. Саме їхні хоробрі та ефективні дії змушують ворога відходити на цьому напрямку", - зазначив президент.

За словами Зеленського, не варто втрачати пильності. Ситуація не стала легшою. Масштаб викликів не зменшився.

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"Російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти нашої держави. У них ще багато техніки й вистачає абсолютно безправних людей, яких вони можуть відправити в котел війни. Тому ми не розхолоджуємось і не зменшуємо наші оборонні зусилля. Як на півночі нашої держави, так і в усіх інших регіонах України, куди тимчасово зайшли російські війська. Оборона України – це завдання зараз номер один, а все інше – похідне від цього.

Саме на такому фундаменті розглядаю й повідомлення щодо переговорного процесу, який триває на різних рівнях із представниками Російської Федерації. Ворог досі на нашій території. Обстріли наших міст тривають. Маріуполь заблокований. Ракетні та авіаційні удари не припиняються. Це – реальність. Це – факти.

Тому Збройні Сили України, наша розвідка, усі, хто долучився до оборони держави, – це на сьогодні єдина гарантія нашого виживання. Як народу. Як держави", - додав глава держави.

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