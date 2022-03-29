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Новини Війна
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РФ у Чорному морі використовує безконтрольні дрейфуючі міни, захоплені в Севастополі в 2014 році, - МЗС

міна

Російська Федерація посилює протиправну діяльність своїх військово-морських сил у Чорному морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Росія вигадала новий спосіб морського розбою, яким є використання морських мін у якості безконтрольних дрейфуючих боєприпасів. Саме такі дрейфуючі міни були виявлені 26-28 березня 2022 року поблизу узбережжя Туреччини та Румунії. За результатами проведеної ідентифікації встановлено, що це морські міни, які, станом на початок 2022 року, не перебували на обліку Військово-морських Сил Збройних Сил України.

Зазначені міни були захоплені збройними силами РФ у 2014 році під час військового вторгнення та тимчасової окупації Росією українського міста Севастополь. Відтак, Росія, використовуючи морські міни з захоплених у 2014 році військових складів, свідомо вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Румунія слідом за Туреччиною знайшла міну в Чорному морі біля свого узбережжя

В МЗС наголосили, що такими діями держава-агресор прагне приховати свою незаконну діяльність у Чорному морі, що протирічить принципам та нормам міжнародного морського та гуманітарного права, та ухилитись від відповідальності за воєнні злочини і морський розбій.

"Свідоме використання Росією дрейфуючих морських мін перетворює їх на де-факто зброю невибіркової дії, яка загрожує, перш за все, цивільному судноплавству та людському життю на морі у всій акваторії не тільки Чорного моря та Азовського морів, але й Керченського та Чорноморських проток. Відповідальність за використання дрейфуючих морських мін, а також за їх непередбачувані наслідки лежить виключно на Російській Федерації та її військово-морських силах", - додали в міністерстві.

Про використання Росією дрейфуючих мін у Чорному морі Україна, дотримуючись своїх міжнародних зобов’язань, сповістила Міжнародну морську організацію, у тому числі під час позачергової сесії Ради та у рамках Юридичного комітету ІМО, а також міжнародних партнерів каналами міжнародної автоматизованої системи безпеки навігації на морі

Також читайте: Не варто втрачати пильності, армія РФ все ще має значний потенціал для продовження атак проти України, - Зеленський

Автор: 

МЗС (4106) провокація (781) Чорноморський флот рф (621) Чорне море (1658)


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Топ коментарі
+7
пора вже дочекатися новини що дрімуча дрейфуюча протикорабельна ракета з маркуванням нато не розминулася в чорному морі з расіянським коритом
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29.03.2022 23:40
+5
Власти Турции пожаловались на пропажу сахара после приезда российской делегации
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29.03.2022 23:56
+3
Туркам нужно было бы еще проверить наличие ложек и вилок. Темный народ - щи лаптями хлебают.
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30.03.2022 00:14
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пора вже дочекатися новини що дрімуча дрейфуюча протикорабельна ракета з маркуванням нато не розминулася в чорному морі з расіянським коритом
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29.03.2022 23:40 Відповісти
нетреба і нато, вони самі розкидали міни по всьому морю.
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30.03.2022 00:39 Відповісти
Не наганяйте смуту, он вже згідно з новим мирним договором рашка і компания гарант безпеки для України.
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29.03.2022 23:42 Відповісти
Да пофиг - отвечает за все агрессор
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29.03.2022 23:43 Відповісти
Власти Турции пожаловались на пропажу сахара после приезда российской делегации
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29.03.2022 23:56 Відповісти
Туркам нужно было бы еще проверить наличие ложек и вилок. Темный народ - щи лаптями хлебают.
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30.03.2022 00:14 Відповісти
більше всього мені подобається , що всім організаціям і країнам пофіг на це на Чорнобиль та інше ! як наче в них є друга планета .
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30.03.2022 00:00 Відповісти
не буває ніяких дрейфуючих мін-є міни, що зірвалися з якора.
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30.03.2022 00:05 Відповісти
Вони зірвалися з якора і почали дрейфувати. За течією.
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30.03.2022 00:09 Відповісти
Море орки замінували рогатими мінами, море небезпечне.
Щоб завадити нападу орків, пляжі Одещини теж заміновано. На пляжах хоча б спеціальні оголошення є. Але один неписьменний водій таки заїхав на пляж, підірвав своє авто на міні. Загинула дівчина-пасажирка, водія поранено.
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30.03.2022 00:06 Відповісти
Пусть плавают.... Давно предлагал их запустить в Азов...
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30.03.2022 00:59 Відповісти
 
 