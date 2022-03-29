РФ у Чорному морі використовує безконтрольні дрейфуючі міни, захоплені в Севастополі в 2014 році, - МЗС

Російська Федерація посилює протиправну діяльність своїх військово-морських сил у Чорному морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Росія вигадала новий спосіб морського розбою, яким є використання морських мін у якості безконтрольних дрейфуючих боєприпасів. Саме такі дрейфуючі міни були виявлені 26-28 березня 2022 року поблизу узбережжя Туреччини та Румунії. За результатами проведеної ідентифікації встановлено, що це морські міни, які, станом на початок 2022 року, не перебували на обліку Військово-морських Сил Збройних Сил України.

Зазначені міни були захоплені збройними силами РФ у 2014 році під час військового вторгнення та тимчасової окупації Росією українського міста Севастополь. Відтак, Росія, використовуючи морські міни з захоплених у 2014 році військових складів, свідомо вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами", - йдеться в повідомленні.

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В МЗС наголосили, що такими діями держава-агресор прагне приховати свою незаконну діяльність у Чорному морі, що протирічить принципам та нормам міжнародного морського та гуманітарного права, та ухилитись від відповідальності за воєнні злочини і морський розбій.

"Свідоме використання Росією дрейфуючих морських мін перетворює їх на де-факто зброю невибіркової дії, яка загрожує, перш за все, цивільному судноплавству та людському життю на морі у всій акваторії не тільки Чорного моря та Азовського морів, але й Керченського та Чорноморських проток. Відповідальність за використання дрейфуючих морських мін, а також за їх непередбачувані наслідки лежить виключно на Російській Федерації та її військово-морських силах", - додали в міністерстві.

Про використання Росією дрейфуючих мін у Чорному морі Україна, дотримуючись своїх міжнародних зобов’язань, сповістила Міжнародну морську організацію, у тому числі під час позачергової сесії Ради та у рамках Юридичного комітету ІМО, а також міжнародних партнерів каналами міжнародної автоматизованої системи безпеки навігації на морі

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