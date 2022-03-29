Санкції проти РФ не можна скасовувати, доки не припиниться війна та Україна не отримає репарації, - Єрмак
Необхідно вийти на темп щотижневого посилення санкційного тиску проти Росії.
Про це глава ОП Андрій Ємак заявив під час установчої онлайн-зустрічі з групою українських і міжнародних експертів, які проаналізують реальний вплив застосованих проти Росії санкцій, передає Цензор.НЕТ.
"Санкції сьогодні видаються нашими партнерами практично щотижня. Вони є різними. Деякі з них вже почали працювати і є дуже чутливими для Росії. А деякі нібито звучать як санкції, але вони зовсім не працюють. Щодо деяких росіян уже знайшли шляхи, як їх обходити. Механізм санкцій сам по собі є дуже потужним, і наша мета – щоб санкції працювали ефективно", - наголосив він.
Єрмак вважає, що необхідно вийти на темп щотижневого посилення санкційного тиску проти Росії.
Очільник ОП наголосив, що не може бути й мови про скасування, зупинку чи зміну санкцій щодо агресора, поки не буде припинена війна, виведені війська з території України, наша держава не отримає репарації та компенсації за шкоду, завдану Українській державі та її громадянам.
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А толку з того, якщо про репарації не говорити кацапам(
Наші перемовники такі вимоги взагалі не ставлять, Завгосп просто пи*дун.
Наприклад, день війни = плюс 10 років санкцій... всіх, що вже накладено, і майбутніх, що лише плануються.
До речі, а що за санкції ввела група українських і міжнародних онлайн-експертів, з якими спілкувався Ермак?
Не важливо що воно каже. Дивіться що воно робить. А саме, все оточення з керівників і виконавців у ОПУ підібране і профільтроване саме цією особою, хоча офіційна його роль "завгосп ОП" політичних, розпорядчо-виконавчих, міжнародних переговорних і т.п. повноважень не передбачує.
Якщо Цензор не може уникнути таких новин, то може створили б розділ "анти-новини" і розміщували такі і подібні повідомлення у ньому.
Москва хоче виграти в дипломатичному форматі війну, яку програла на полі бою.
Закінчився перший раунд https://gazeta.ua/articles/politics/_u-stambuli-zavershilisya-peregovori-mizh-**********-i-rf-ye-pershi-podrobici/1079013 переговорів у Стамбулі . Пропозиції української сторони: розведення збройних сил до ліній, які існували станом на 23 лютого; надання Україні безпекових гарантій (країни-гаранти - Росія, США, Велика Британія, Франція, Китай, Туреччина та інші); проведення впродовж наступних 15 років переговорів щодо статусу Криму; переговори щодо статусу ОРДЛО.
Позиції зацікавлених сторін, зокрема США, наразі невідомі.
Щодо гарантій безпеки, то ми це вже проходили, - це перше. І друге, РФ - гарант безпеки, який, надаючи безпекові гарантії, продовжує окупацію Криму та частини Донбасу, - це правовий маразм!
Як на цьому нонсенсі можна базувати безпеку України?! Незбагненно!
До того ж - Україна відмовляється від участі у військово-політичних блоках і підтверджує без'ядерний статус.
Переговори стали можливим тільки тому, що ЗСУ і тероборона наваляли клятим окупантам. І ті втекли за стіл переговорів.
Цікаво, а які зобов'язання бере на себе російська сторона? Маріуполь знищено, Харків, Суми, Чернігів піддані варварським обстрілам. Волноваха й Ірпінь - руїни. А тепер орки сідають за стіл переговорів і не несуть жодної відповідальності?!
Як це пояснити тисячам загиблих?
Я не знаю. Може, на Банковій знають.
Я і хлопці, з якими ми зараз в теробороні, хочемо почути відповідь. Як Росія, зазнавши поразки на нашій землі, відповість за агресію та злочини проти людяності?
І наступне: чому українська сторона веде переговори з позиції країни, яка програла війну? Зобов'язання ж бо лягають тільки на українську сторону. Україна, по суті, відмовляється від Криму та окупованих районів Донбасу, а натомість отримує перемир'я у війні, в якій вже є перелом на користь України, та примарні сприяння країн на кшталт РФ вступу України до ЄС.
Все це нагадує тупий жарт.
Це не переговори, а спроба РФ виграти в дипломатичному форматі війну, яку вона програла на полі бою.
Переговорні позиції української сторони неприйнятні для народу, який б'ється за свою Батьківщину!
"Українцям компенсують вартість житла, яке знищили російські окупанти.Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні до громадян 29 березня.
Заяву на відшкодування знищеного помешкання від сьогодні можна подати через додаток "Дія". "Держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен наш громадянин може подати відповідну заявку у "Дію". Подача заявок вже доступна у мобільному застосунку. Треба оновити додаток, щоб побачити нову послугу", сказав Зеленський.
За тиждень це можна буде зробити і офлайн - у центрах надання адміністративних послуг.
"Головне, держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості", додав президент.
+ всех денацифицировать и забрать ядерное оружие
Иди сядь в тюрьму завхоз !
Если бы оно училось в школе, а не прожигало юность в сомнительных компаниях, то знало бы, что советский союз всего лишь за нарушения, препятствующие некоторым нормам прав человека получили санкции в виде так называемых ограничений Джексона-Вэника, еще тогда, когда трёхлетний андрюша вытирал сопли об бахрому маминой скатерти. А сняты эти санкции с Росии были, когда этому балбесу с уровнем интеллекта обычного ларёчника, стукнуло сорок один годик. Так что санкции за войны и государственный терроризм росийской империи и фашистского режима переживут всю жалкую жизнь этого тупого персонажа. А репарации будут выплачиваться еще много десятилетий, когда все уже забудут об этом смешном кастеляне эпохи правления дилетантов.
підґрунтя. Виходять подоляки та арахамії і розказують, що домовляємося, отримують реакцію і відповідно роблять заяву