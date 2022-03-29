УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8167 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
3 742 52

Санкції проти РФ не можна скасовувати, доки не припиниться війна та Україна не отримає репарації, - Єрмак

єрмак

Необхідно вийти на темп щотижневого посилення санкційного тиску проти Росії.

Про це глава ОП Андрій Ємак заявив під час установчої онлайн-зустрічі з групою українських і міжнародних експертів, які проаналізують реальний вплив застосованих проти Росії санкцій, передає Цензор.НЕТ.

"Санкції сьогодні видаються нашими партнерами практично щотижня. Вони є різними. Деякі з них вже почали працювати і є дуже чутливими для Росії. А деякі нібито звучать як санкції, але вони зовсім не працюють. Щодо деяких росіян уже знайшли шляхи, як їх обходити. Механізм санкцій сам по собі є дуже потужним, і наша мета – щоб санкції працювали ефективно", - наголосив він.

Єрмак вважає, що необхідно вийти на темп щотижневого посилення санкційного тиску проти Росії.

Очільник ОП наголосив, що не може бути й мови про скасування, зупинку чи зміну санкцій щодо агресора, поки не буде припинена війна, виведені війська з території України, наша держава не отримає репарації та компенсації за шкоду, завдану Українській державі та її громадянам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти РФ мають посилюватися щотижнево, - Зеленський

Автор: 

санкції (11744) Єрмак Андрій (1365) репарації (62)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
А ви шо, домовляєтесь про репарації? Щось не чутно про них у новому "мирному договорі".
показати весь коментар
30.03.2022 00:00
+22
Бачите, після кожних зашкварів вони виповзають в починають виправдовуватися і вішати кацапську лапшу українцям. Все це фсбешне блаблабла звичайно як мьод в уши свідєтєлям сватов, але якби це було в документах то цього б не приховували.
показати весь коментар
30.03.2022 00:08
+21
И восстановления территориальной целостности Украины, нужно было добавить
показати весь коментар
29.03.2022 23:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоч щось нормальне сказав.
показати весь коментар
29.03.2022 23:57 Відповісти
Говно тоже может хорошо выглядеть, но вонь.....
показати весь коментар
30.03.2022 00:00 Відповісти
Про це глава ОП Андрій Ємак https://www.president.gov.ua/news/andrij-yermak-proviv-zustrich-z-grupoyu-ekspertiv-yaki-anali-73945 заявив під час установчої онлайн-зустрічі з групою українських і міжнародних експертів, Джерело:

А толку з того, якщо про репарації не говорити кацапам(
Наші перемовники такі вимоги взагалі не ставлять, Завгосп просто пи*дун.
показати весь коментар
30.03.2022 00:02 Відповісти
Це не нормальне. Нормальне звучить так: "Санкції проти держави-терориста, якою є кацапія не можна скасовувати до тих пір, доки вона не розвалиться".
показати весь коментар
30.03.2022 00:19 Відповісти
Замість "щотижневого посилення санкційного тиску", краще "щоденне".

Наприклад, день війни = плюс 10 років санкцій... всіх, що вже накладено, і майбутніх, що лише плануються.

До речі, а що за санкції ввела група українських і міжнародних онлайн-експертів, з якими спілкувався Ермак?
показати весь коментар
30.03.2022 00:48 Відповісти
И восстановления территориальной целостности Украины, нужно было добавить
показати весь коментар
29.03.2022 23:58 Відповісти
Ага... Десь через років 15... Щоб як в рашки з Чечнею, після першої війни підписали мир на не вигідних умовах для себе, потім оклигали і знищили, поставивши смотрящого кадирку...
показати весь коментар
30.03.2022 00:02 Відповісти
Якщо наш нарід і надалі буде обирати какіх разніц, то те, що ви пишите буде набаго раніше ніж за 15років.
показати весь коментар
30.03.2022 00:06 Відповісти
БАБЛОООО, а вы с романтикой, какой-то..
показати весь коментар
30.03.2022 00:14 Відповісти
Санкції не можна скасовувати поки існує росія Ось иак
показати весь коментар
29.03.2022 23:59 Відповісти
Санкції почнуть скасовувати одазу після пдписання мирної угоди. Ось побачите. Вони вже зараз ладні задню дати бо навводили по гарячому з переляку.
показати весь коментар
30.03.2022 00:40 Відповісти
Якою примітивною мовою ви пишите ,жах. Нічого не зрозуміло.
показати весь коментар
30.03.2022 00:10 Відповісти
З тік-тока повилазили коли війна почалась.
показати весь коментар
30.03.2022 00:19 Відповісти
А ви шо, домовляєтесь про репарації? Щось не чутно про них у новому "мирному договорі".
показати весь коментар
30.03.2022 00:00 Відповісти
***** про це взагалі говорити? Якісь довбойоби
показати весь коментар
30.03.2022 00:00 Відповісти
А санкції за окупацію Криму?
показати весь коментар
30.03.2022 00:02 Відповісти
А московія буде гарантом нашої безпеки! Ви або труси надягніть. або хрестик зніміть. А арахамія в курсе?
показати весь коментар
30.03.2022 00:04 Відповісти
Навіщо нам території, нам репарації (бабло) на нове Крадівництво давай
показати весь коментар
30.03.2022 00:05 Відповісти
На якій підставі репарації? Де можна ознайомитись з цим пунктом домовленностей?
показати весь коментар
30.03.2022 00:38 Відповісти
Кому интересно мнение московского шпиона ?
показати весь коментар
30.03.2022 00:06 Відповісти
І поки не повернуться анексовані території.
показати весь коментар
30.03.2022 00:06 Відповісти
А про це щось промовчав.
показати весь коментар
30.03.2022 00:06 Відповісти
польша отказалась от рузього угля не дожидаясь решения ес.
показати весь коментар
30.03.2022 00:07 Відповісти
Бачите, після кожних зашкварів вони виповзають в починають виправдовуватися і вішати кацапську лапшу українцям. Все це фсбешне блаблабла звичайно як мьод в уши свідєтєлям сватов, але якби це було в документах то цього б не приховували.
показати весь коментар
30.03.2022 00:08 Відповісти
Операція "прикриття": промовляй переможні реляції, називай ху"ла "жовтим земляним хробаком", публікуй патріотичні фоточки й відосіки, виголошуй "правильні промови" - заколисуй "мудрий нарід" - і тоді можеш здавати Україну хоч оптом, хоч вроздріб, продавлювати капітулянські наративи - ніхто не здогадається.
показати весь коментар
30.03.2022 01:01 Відповісти
Пане президенте та інші зелені мухи! Люди все бачать і розуміють! Не грайтеся з нами у наперстки! Не вважайте інших дурнішими за себе! Нічим хорошим це не скінчиться. Для ВАС. А Україна все одно вистоїть,незважаючи ні на що і ні на кого!!!
показати весь коментар
30.03.2022 00:09 Відповісти
Дивує що знаходяться ті, хто висловлює підтримку цьому персонажу.
Не важливо що воно каже. Дивіться що воно робить. А саме, все оточення з керівників і виконавців у ОПУ підібране і профільтроване саме цією особою, хоча офіційна його роль "завгосп ОП" політичних, розпорядчо-виконавчих, міжнародних переговорних і т.п. повноважень не передбачує.

Якщо Цензор не може уникнути таких новин, то може створили б розділ "анти-новини" і розміщували такі і подібні повідомлення у ньому.
показати весь коментар
30.03.2022 00:10 Відповісти
Переговори у Стамбулі - капітуляція. Як Росія відповість за злочини?

Москва хоче виграти в дипломатичному форматі війну, яку програла на полі бою.

Закінчився перший раунд https://gazeta.ua/articles/politics/_u-stambuli-zavershilisya-peregovori-mizh-**********-i-rf-ye-pershi-podrobici/1079013 переговорів у Стамбулі . Пропозиції української сторони: розведення збройних сил до ліній, які існували станом на 23 лютого; надання Україні безпекових гарантій (країни-гаранти - Росія, США, Велика Британія, Франція, Китай, Туреччина та інші); проведення впродовж наступних 15 років переговорів щодо статусу Криму; переговори щодо статусу ОРДЛО.

Позиції зацікавлених сторін, зокрема США, наразі невідомі.

Щодо гарантій безпеки, то ми це вже проходили, - це перше. І друге, РФ - гарант безпеки, який, надаючи безпекові гарантії, продовжує окупацію Криму та частини Донбасу, - це правовий маразм!

Як на цьому нонсенсі можна базувати безпеку України?! Незбагненно!

До того ж - Україна відмовляється від участі у військово-політичних блоках і підтверджує без'ядерний статус.

Переговори стали можливим тільки тому, що ЗСУ і тероборона наваляли клятим окупантам. І ті втекли за стіл переговорів.

Цікаво, а які зобов'язання бере на себе російська сторона? Маріуполь знищено, Харків, Суми, Чернігів піддані варварським обстрілам. Волноваха й Ірпінь - руїни. А тепер орки сідають за стіл переговорів і не несуть жодної відповідальності?!

Як це пояснити тисячам загиблих?

Я не знаю. Може, на Банковій знають.

Я і хлопці, з якими ми зараз в теробороні, хочемо почути відповідь. Як Росія, зазнавши поразки на нашій землі, відповість за агресію та злочини проти людяності?

І наступне: чому українська сторона веде переговори з позиції країни, яка програла війну? Зобов'язання ж бо лягають тільки на українську сторону. Україна, по суті, відмовляється від Криму та окупованих районів Донбасу, а натомість отримує перемир'я у війні, в якій вже є перелом на користь України, та примарні сприяння країн на кшталт РФ вступу України до ЄС.

Все це нагадує тупий жарт.

Це не переговори, а спроба РФ виграти в дипломатичному форматі війну, яку вона програла на полі бою.

Переговорні позиції української сторони неприйнятні для народу, який б'ється за свою Батьківщину!
показати весь коментар
30.03.2022 00:11 Відповісти
Санкції взагалі ніколи не можна скасовувати, бо для світу безпечно тільки коли параша ніща і качає нафту за їжу.
показати весь коментар
30.03.2022 00:12 Відповісти
Если Зеленский подпишет "Мирный Договор", Мирный Договор Карл (!) без Крыма и Донбасса, то санкции многие поснимают, многие в Европе скажут об этом.
показати весь коментар
30.03.2022 00:22 Відповісти
Як тільки заговорили про гроші і Єрмак об'явився.
показати весь коментар
30.03.2022 00:17 Відповісти
Украинцы из своих налогов сами построят а россия снова спетляет. Вот цена договорняка Зеленского:

"Українцям компенсують вартість житла, яке знищили російські окупанти.Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні до громадян 29 березня.
Заяву на відшкодування знищеного помешкання від сьогодні можна подати через додаток "Дія". "Держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен наш громадянин може подати відповідну заявку у "Дію". Подача заявок вже доступна у мобільному застосунку. Треба оновити додаток, щоб побачити нову послугу", сказав Зеленський.

За тиждень це можна буде зробити і офлайн - у центрах надання адміністративних послуг.

"Головне, держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості", додав президент.
показати весь коментар
30.03.2022 00:18 Відповісти
Правильно. Не існує "державних грошей". Є _наші гроші_ - податки, котрі з нас стягують і за рахунок яких щось вже будують. Після того, як 80-90% розтягнуть по офшорах.
показати весь коментар
30.03.2022 01:06 Відповісти
+ Пока эти п*доры не развалятся и не отдадут Крым
+ всех денацифицировать и забрать ядерное оружие
показати весь коментар
30.03.2022 00:23 Відповісти
Правильные слова, вот просто как манная небесная для души, только вот звучат из странных уст, и в чем тогда подвох?
показати весь коментар
30.03.2022 00:25 Відповісти
Люди успокойтесь, Ермак и Арахамия просто тянут время, сейчас каждый день играет против россии. Будут до последнего юлить как Лукашенко, пока ***** не свергнут. Так что запасаемся терпением. Сейчас идет не только противостояние войск, а и людей. Мы не должны паниковать, сеять раздор в внутри страны, этим должны заниматься жители рассеи. Кто первый задастся тот проиграет.
показати весь коментар
30.03.2022 00:27 Відповісти
А діяльність ДО війни? Теж «тянулі врємя»
показати весь коментар
30.03.2022 00:34 Відповісти
Всеобъемлющие санкции и другие меры следует регулярно вводить и применять последовательно и эффективно вплоть до полного устранения всех фактических и возможных факторов нестабильности, генерируемых РФ.
показати весь коментар
30.03.2022 00:27 Відповісти
Ярмарка, агента ФСБ сюда поставили, что бы оно херило все санкции и стучало на парашу о санкциях, которые планируются.

Иди сядь в тюрьму завхоз !
показати весь коментар
30.03.2022 00:28 Відповісти
ще додам, допоки Україна не відбудує весь свій потенціал і не позбавиться нарешті усіляких посіпак типу єрмака.
показати весь коментар
30.03.2022 00:30 Відповісти
За тими домовленностями, що Єрмак пропонє підписати, Україна ніколи не відбудує свій потенціал.
показати весь коментар
30.03.2022 00:33 Відповісти
КОЛИ З'ЯВЛЯЄТЬСЯ ЗАПАХ ГРОШЕЙ - З'ЯВЛЯЄТЬСЯ І ДЄРЬМАК!
показати весь коментар
30.03.2022 00:31 Відповісти
Вот мне интересно, откуда такие безграмотные и дремучие ****** попадают на самую вершину управленческой иерархии сорокамиллионного государства? Такое впечатление, что этот жлоб оказался там волею нелепого случая, каковым собственно и являются выборы-2019.
Если бы оно училось в школе, а не прожигало юность в сомнительных компаниях, то знало бы, что советский союз всего лишь за нарушения, препятствующие некоторым нормам прав человека получили санкции в виде так называемых ограничений Джексона-Вэника, еще тогда, когда трёхлетний андрюша вытирал сопли об бахрому маминой скатерти. А сняты эти санкции с Росии были, когда этому балбесу с уровнем интеллекта обычного ларёчника, стукнуло сорок один годик. Так что санкции за войны и государственный терроризм росийской империи и фашистского режима переживут всю жалкую жизнь этого тупого персонажа. А репарации будут выплачиваться еще много десятилетий, когда все уже забудут об этом смешном кастеляне эпохи правления дилетантов.
показати весь коментар
30.03.2022 00:41 Відповісти
Коли (під)москаль бреше? - коли в нього губи рухаються.
показати весь коментар
30.03.2022 01:09 Відповісти
Санкции должны висеть до последней выплаты репарации Кацапстаном! Германия, например, последнюю выплату произвела, кажется, в 2010 году... Так что кацапам лет 70 под санкциями сидеть минимум.
показати весь коментар
30.03.2022 01:28 Відповісти
то нам шо, десятиріччя чекати тих клятих репарацій, щоб відбудувати Маріуполь ?
показати весь коментар
30.03.2022 02:35 Відповісти
Єрмак виліз понюхати, куди вітер дме
показати весь коментар
30.03.2022 04:44 Відповісти
Щось забагато в інформаційному просторі всіляких люсьок та завгоспів, яких до офіційних джерел інформації віднести неможливо!
показати весь коментар
30.03.2022 07:21 Відповісти
Ці гаврики намацують
підґрунтя. Виходять подоляки та арахамії і розказують, що домовляємося, отримують реакцію і відповідно роблять заяву
показати весь коментар
30.03.2022 08:25 Відповісти
 
 