Санкції проти РФ не можна скасовувати, доки не припиниться війна та Україна не отримає репарації, - Єрмак

Необхідно вийти на темп щотижневого посилення санкційного тиску проти Росії.

Про це глава ОП Андрій Ємак заявив під час установчої онлайн-зустрічі з групою українських і міжнародних експертів, які проаналізують реальний вплив застосованих проти Росії санкцій, передає Цензор.НЕТ.

"Санкції сьогодні видаються нашими партнерами практично щотижня. Вони є різними. Деякі з них вже почали працювати і є дуже чутливими для Росії. А деякі нібито звучать як санкції, але вони зовсім не працюють. Щодо деяких росіян уже знайшли шляхи, як їх обходити. Механізм санкцій сам по собі є дуже потужним, і наша мета – щоб санкції працювали ефективно", - наголосив він.

Єрмак вважає, що необхідно вийти на темп щотижневого посилення санкційного тиску проти Росії.

Очільник ОП наголосив, що не може бути й мови про скасування, зупинку чи зміну санкцій щодо агресора, поки не буде припинена війна, виведені війська з території України, наша держава не отримає репарації та компенсації за шкоду, завдану Українській державі та її громадянам.

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