Штати могли переоцінити можливості РФ через пробіли у розвідці, - генерал США Волтерс
Генерал Тод Волтерс, командувач Європейського командування США, сказав, що "можливий" пробіл у розвідці США, який спричинив переоцінку спроможності Росії та недооцінку обороноздатності України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Коли сенатор Роджер Вікерзапитав, чи існує пробіл у розвідці, через який США переоцінюють Росію та недооцінюють Україну, Волтерс сказав, що "може бути".
"Може бути, і, як ми завжди робили в минулому, коли ця криза закінчиться, ми проведемо всебічний огляд у всіх областях і в усіх відділах і з’ясуємо, де були наші слабкі місця, і будемо шукати шляхи покращення", - наголосив Волтерс.
Він сказав, що вірить, що українські сили зможуть зупинити росіян на сході країни, але не вірить, що вони можуть відштовхнути російські сили назад.
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Звісно, що без наступальної зброї, яку нам не надають США, не зможуть відштовхнути. Але це вже питання не до Волтерса.
Питання:-прощо,воно белькоче.?
А потрібно вірити в сили ЗСУ.
Ще,й для них надзвичайно Вигідно
мабуть роки амбасадорства пана Бернса в московії не минулися для нього марно: корисні контакти - річ живуча
Насправді, він не ідіот, а заробляв, лобіюючи інтереси воєнпрому. Тому цілком можливо, що і за цю заяву собі щось заробив... (хоч тут не так ясно, від кого)
Отже, бернс на мацкву не літав ?
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3345976-golovnou-temou-vizitu-glavi-cru-do-moskvi-bula-situacia-navkolo-ukraini-cnn.html
Візит директора ЦРУ Білла Бернса до Москви цього тижня мав на меті передати попередження Кремлю, що Сполучені Штати серйозно сприймають нові військові переміщення РФ поблизу українського кордону.
Але мої всі коменти за сьогодні стерті.
Чекаю на пояснення.
Странная разведка, при очевидной подготовке раши к войне, они продолжали тратить заоблачные бюджеты на Афган, и в конце концов, свалили оттуда.