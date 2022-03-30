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Штати могли переоцінити можливості РФ через пробіли у розвідці, - генерал США Волтерс

рф,армія,техніка,сіверщина

Генерал Тод Волтерс, командувач Європейського командування США, сказав, що "можливий" пробіл у розвідці США, який спричинив переоцінку спроможності Росії та недооцінку обороноздатності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Коли сенатор Роджер Вікерзапитав, чи існує пробіл у розвідці, через який США переоцінюють Росію та недооцінюють Україну, Волтерс сказав, що "може бути".

"Може бути, і, як ми завжди робили в минулому, коли ця криза закінчиться, ми проведемо всебічний огляд у всіх областях і в усіх відділах і з’ясуємо, де були наші слабкі місця, і будемо шукати шляхи покращення", - наголосив Волтерс.

Він сказав, що вірить, що українські сили зможуть зупинити росіян на сході країни, але не вірить, що вони можуть відштовхнути російські сили назад.

Також читайте: США готові за необхідності брати участь у реалізації домовленостей щодо безпеки України, - Блінкен

Автор: 

армія рф (17143) розвідка (3854) США (22395)


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Топ коментарі
+35
Проблема Заходу, включаючи США у нерозуміні що вся політика мокшандії завжди була, є і буде побудована на блефувані.
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30.03.2022 00:15
+24
"Він сказав, що вірить, що українські сили зможуть зупинити росіян на сході країни, але не вірить, що вони можуть відштовхнути російські сили назад."

Звісно, що без наступальної зброї, яку нам не надають США, не зможуть відштовхнути. Але це вже питання не до Волтерса.
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30.03.2022 00:16
+16
хай би генерал Волтерс у вільний час поцікавився: звідки черпає "розвідінформацію" шеф ЦРУ містер Бернс --- і як би тут не з'ясувалася пікантна деталька: вся "розвідінформація" добродія Бернса походить з одного єдиного джерела, яке має конкретне кацапське прізвище та ще й генеральські погони...

мабуть роки амбасадорства пана Бернса в московії не минулися для нього марно: корисні контакти - річ живуча
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30.03.2022 00:22
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Та не просто пробіли. Скоріше чорні дірки.
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30.03.2022 00:13 Відповісти
зможемо, бо з нами Бог і Земля !
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30.03.2022 00:14 Відповісти
Проблема Заходу, включаючи США у нерозуміні що вся політика мокшандії завжди була, є і буде побудована на блефувані.
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30.03.2022 00:15 Відповісти
Бог послал таких союзников...
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30.03.2022 00:15 Відповісти
могли переоцінити можливості РФ через пробіли у совісті
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30.03.2022 00:15 Відповісти
Усі продаються
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30.03.2022 00:43 Відповісти
Вибл**ки нацистів,які віддають накази вбивати дітей в Україні,чудово себе почувають на своїх вілах у США.
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30.03.2022 01:01 Відповісти
Ну тепер кацапню можна буде по стіні розмазати .
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30.03.2022 00:16 Відповісти
"Він сказав, що вірить, що українські сили зможуть зупинити росіян на сході країни, але не вірить, що вони можуть відштовхнути російські сили назад."

Звісно, що без наступальної зброї, яку нам не надають США, не зможуть відштовхнути. Але це вже питання не до Волтерса.
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30.03.2022 00:16 Відповісти
Воно дає'аналітику', наякій базуються рішення. Дурня клеїть. Виправити обіцяє по закіченню Війни.
Питання:-прощо,воно белькоче.?
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30.03.2022 00:47 Відповісти
Так он и Киеву 3 дня давал.
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30.03.2022 01:04 Відповісти
Він сказав, що вірить, що українські сили зможуть зупинити росіян на сході країни, але не вірить, що вони можуть відштовхнути російські сили назад. Джерело:
А потрібно вірити в сили ЗСУ.
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30.03.2022 00:18 Відповісти
Потрібно зброю передати. Ніколи не зрозумію чого вони над тими залізяками трусяться, ми ж не ********** озброэння просимо.
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30.03.2022 00:29 Відповісти
Ми,в їх інтересах ордристію роззброюємо.
Ще,й для них надзвичайно Вигідно
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30.03.2022 00:50 Відповісти
Через підарство зкорумпованої та наскрізь прогнилої західної "еліти" .
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30.03.2022 00:19 Відповісти
вам шкода старих радянських Мігів ?
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30.03.2022 00:19 Відповісти
вони нам потрібні зараз ,а не через три роки !
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30.03.2022 00:44 Відповісти
Якийсь генерал прокацапський. Вони там взагалі віщали, що кацапи за 48 часів Київ візьмуть. А ось тут кажуть, на якому боці американці насправді грають https://www.youtube.com/watch?v=9urgQS0hQns Тому й дивні рухи тіла у ОП спостерігаємо.
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30.03.2022 00:20 Відповісти
Перестаньте ви вже слухати кацапів.
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30.03.2022 00:28 Відповісти
Де ви там кацапа бачили?
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30.03.2022 00:44 Відповісти
Він задарма, закацапів топить. Він простий й компетентний. Він наколчаківських фронтах кацапів бив
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30.03.2022 00:53 Відповісти
хай би генерал Волтерс у вільний час поцікавився: звідки черпає "розвідінформацію" шеф ЦРУ містер Бернс --- і як би тут не з'ясувалася пікантна деталька: вся "розвідінформація" добродія Бернса походить з одного єдиного джерела, яке має конкретне кацапське прізвище та ще й генеральські погони...

мабуть роки амбасадорства пана Бернса в московії не минулися для нього марно: корисні контакти - річ живуча
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30.03.2022 00:22 Відповісти
Всьому світу треба зрозуміти, що в цій битві ми переможем. Немає у нас іншого шляху. Бо вже більше ніж п"ятсот років історія нас писком товкла, що кацапи - вороги і домовленості з ними ведуть до рабства, голоду, геноциду та репресій. Більше такого НЕ БУДЕ.
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30.03.2022 00:25 Відповісти
Виходитьбуло зручно переоцінювати.
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30.03.2022 00:29 Відповісти
Слабые звенья в американской разведке это лефтисты на ключевых позициях управления.
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30.03.2022 00:32 Відповісти
Скоріш за все, він хоче попрямувати за російським кораблем разом із своєю розвідкою. Хто казав, що у США краща розвіка, це цирк
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30.03.2022 00:38 Відповісти
Продався
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30.03.2022 00:41 Відповісти
А, генеральчик,то накацапськом баблє сидить. Казачьок засланий
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30.03.2022 00:40 Відповісти
Ще на початку лютого один високопоставлений американський військовий казав про те що Київ буде захоплено впродовж 3-х діб і українцям доведеться вести партизанську війну... Я тоді на форумі писав "реплай" - а чи шановний пан американський генерал правильно оцінює усі складові тоді ще потенційного масштабного втогнення ерефії? Чи враховує він фактор мотивації як один із основоположних? Як виявилось - іноді "диванні" війська в Україні мають трохи більше розуміння про воєнні кампанії аніж розвідувальні служби окремих наддержав
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30.03.2022 00:47 Відповісти
Йому не вперше було відверту єресь озвучувати. Це він є одним з авторів "геніального" розв"язання - лишити в Афгані військову техніку, бо так дешевше, ніж її заправити і вивезти.

Насправді, він не ідіот, а заробляв, лобіюючи інтереси воєнпрому. Тому цілком можливо, що і за цю заяву собі щось заробив... (хоч тут не так ясно, від кого)
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30.03.2022 01:00 Відповісти
Яийсь, паркетний єнерал
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30.03.2022 00:54 Відповісти
Из последнего предложения видно ,что он опять недооценивает способности украинской армии..значит здесь идёт речь не только в недостатках работы разведки в США ,но и его личном восприятии всего происходящего на фронте…Те,кто внимательно наблюдал в 2014-15 годах, за борьбой тогда ещё довольно слабой ,без особого заграничного оружия ,украинской армии и как она сражалась ,что практически голыми руками она остановила рашистов ..,то можно было и без разведывательных данных предположить ,что украинская армия и в этот раз ещё с большей ожесточённостью будет сражаться и победит..Рашистская армия и в 2014 -15 годах даже при большом количестве оружия была слаба ментально ,а в этот раз вообще не мотивирована..Мне кажется ,что недооценка украинской армии произошла и военными и дипломатами потому ,что они очень слабо знакомы с украинским менталитетом ,чисто технически они знакомы с развитием украинской истории ,но прочувствовать эту историю и как эта история повлияла на создание такой монолитной нации-врядли кто может,тем более разведка..Никто не знает на какие подвиги,борьбу готов украинский народ..В данное время все немного встрепенулись и смотрят на происходящее с восхищением,но все равно они не понимают -кто такие украинцы.,поэтому он и говорит ,что он не верит,что украинская армия отбросит рашистов назад.
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30.03.2022 01:21 Відповісти
Ого, як почистили коменти.
Отже, бернс на мацкву не літав ?

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3345976-golovnou-temou-vizitu-glavi-cru-do-moskvi-bula-situacia-navkolo-ukraini-cnn.html

Візит директора ЦРУ Білла Бернса до Москви цього тижня мав на меті передати попередження Кремлю, що Сполучені Штати серйозно сприймають нові військові переміщення РФ поблизу українського кордону.
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30.03.2022 01:25 Відповісти
Лінк на листопад 2021
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30.03.2022 02:27 Відповісти
І ? Я відповідала користувачу Сергію Кормену там вище про те, що персонаж мотався на мацкву у 2021.

Але мої всі коменти за сьогодні стерті.
Чекаю на пояснення.
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30.03.2022 04:24 Відповісти
Ага. Думав, що помилилися і вклеїли не той лінк. Тому звернув увагу...
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30.03.2022 04:55 Відповісти
а вот когда случится так, что ВСУ выбросят кацапов из Украины надо будет этого неуважаемого волтерса пригласить в Украину, споить со снотворным и слабительным, всего обрыганного и обоссаного сфотографировать и поставить на его репутации крест... остальное он сам довершит...
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30.03.2022 05:38 Відповісти
Интересно, не покидает ли их чувство облома, когда они в Афганистан влили океан бабла и после местная армия и правительство разбежались кто куда?

Странная разведка, при очевидной подготовке раши к войне, они продолжали тратить заоблачные бюджеты на Афган, и в конце концов, свалили оттуда.
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30.03.2022 07:42 Відповісти
 
 