Штати могли переоцінити можливості РФ через пробіли у розвідці, - генерал США Волтерс

Генерал Тод Волтерс, командувач Європейського командування США, сказав, що "можливий" пробіл у розвідці США, який спричинив переоцінку спроможності Росії та недооцінку обороноздатності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Коли сенатор Роджер Вікерзапитав, чи існує пробіл у розвідці, через який США переоцінюють Росію та недооцінюють Україну, Волтерс сказав, що "може бути".

"Може бути, і, як ми завжди робили в минулому, коли ця криза закінчиться, ми проведемо всебічний огляд у всіх областях і в усіх відділах і з’ясуємо, де були наші слабкі місця, і будемо шукати шляхи покращення", - наголосив Волтерс.

Він сказав, що вірить, що українські сили зможуть зупинити росіян на сході країни, але не вірить, що вони можуть відштовхнути російські сили назад.

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