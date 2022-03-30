Війною в Україні Путін створив глобальну продовольчу кризу, - заступниця держсекретаря США Шерман
Заступниця держсекретаря Венді Шерман заявила, що війна Росії в Україні призвела до критичного дефіциту продовольства в Україні, а наслідки "глобальної продовольчої кризи" відчули у всьому світі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Шерман зазначила, що Росія бомбила щонайменше три цивільні кораблі, які перевозили товари з Чорного моря.
Вона повідомила, що ВМС Росії блокують доступ до українських портів, перекриваючи можливість України експортувати зерно і не даючи близько 94 кораблям з продовольством дістатися до Середземного моря.
"Поки Путін продовжуватиме свою війну, поки російські сили продовжують бомбардувати українські міста та блокувати конвої з допомогою, поки мирні жителі в облозі не зможуть дістатися до безпечного місця, ця гуманітарна криза лише посилюватиметься", - наголосила Шерман.
"Цю війну розпочав Володимир Путін. Він створив цю глобальну продовольчу кризу. І він той, хто може це зупинити", - додала вона.
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************** für mein französicsh.
Газ тоже получает Европа.
А нужно так:
Не закроете Небо - не получите Хлеба.
Нарешті! Ми знаємо, чиї вказівки виконуються.
Де вас таких роблять?
Тупа курка
выходит , все признают , что Украина кормит весь мир ?
А где доходы от агробизнеса ? Они в карманах европейских бизнесменов - которые ЗА КОПЕЙКИ скупают с.-х. Продукты в Украине и дороже продают их в ЕС. И ИМ НЕ ВЫГОДНО ПРИНИМАТЬ УКРАИНУ В ЕС ПОЭТОМУ, бо тогда она будет торговать на равных
а нічо що москалі НАВІТЬ СЬОГОДНІ продовжують отримувати СОТНІ МІЛЬЙОНІВ БАКСІВ В ДЕНЬ за нафту і газ???
Ми бачимо крах ЄС через її імпотентість і безвідповідальність!