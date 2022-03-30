Війною в Україні Путін створив глобальну продовольчу кризу, - заступниця держсекретаря США Шерман

Заступниця держсекретаря Венді Шерман заявила, що війна Росії в Україні призвела до критичного дефіциту продовольства в Україні, а наслідки "глобальної продовольчої кризи" відчули у всьому світі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Шерман зазначила, що Росія бомбила щонайменше три цивільні кораблі, які перевозили товари з Чорного моря.

Вона повідомила, що ВМС Росії блокують доступ до українських портів, перекриваючи можливість України експортувати зерно і не даючи близько 94 кораблям з продовольством дістатися до Середземного моря.

"Поки Путін продовжуватиме свою війну, поки російські сили продовжують бомбардувати українські міста та блокувати конвої з допомогою, поки мирні жителі в облозі не зможуть дістатися до безпечного місця, ця гуманітарна криза лише посилюватиметься", - наголосила Шерман.

"Цю війну розпочав Володимир Путін. Він створив цю глобальну продовольчу кризу. І він той, хто може це зупинити", - додала вона.

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