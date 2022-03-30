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Новини Війна
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Війною в Україні Путін створив глобальну продовольчу кризу, - заступниця держсекретаря США Шерман

путін

Заступниця держсекретаря Венді Шерман заявила, що війна Росії в Україні призвела до критичного дефіциту продовольства в Україні, а наслідки "глобальної продовольчої кризи" відчули у всьому світі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Шерман зазначила, що Росія бомбила щонайменше три цивільні кораблі, які перевозили товари з Чорного моря.

Вона повідомила, що ВМС Росії блокують доступ до українських портів, перекриваючи можливість України експортувати зерно і не даючи близько 94 кораблям з продовольством дістатися до Середземного моря.

"Поки Путін продовжуватиме свою війну, поки російські сили продовжують бомбардувати українські міста та блокувати конвої з допомогою, поки мирні жителі в облозі не зможуть дістатися до безпечного місця, ця гуманітарна криза лише посилюватиметься", - наголосила Шерман.

"Цю війну розпочав Володимир Путін. Він створив цю глобальну продовольчу кризу. І він той, хто може це зупинити", - додала вона.

Також читайте: Штати могли переоцінити можливості РФ через пробіли у розвідці, - генерал США Волтерс

Автор: 

криза (418) продовольство (337) Шерман (35)


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Топ коментарі
+13
***** створили німці , угорці та австріяки. Ну і трошки - хфранцузи .Теж не треба про це забувати.
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30.03.2022 00:24
+13
Не *****,а всі москалі.Він не супермен.Не він сидить за штурвалом літака,який бомби скидує,не він особисто з танка стріляє і тд.Москалі це колективне ***** і ніяк інакше.Ну не стане цього покидька і що далі? Москалі при демократах 90-х вели такі самі агресивні війні.І будуть вести,поки їх не зупинити.
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30.03.2022 00:24
+9
Там їх 140 мільйонів.
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30.03.2022 00:22
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Ну ***** ж, що з нього візьмеш...
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30.03.2022 00:19 Відповісти
Хтось колись має знайти його *********. Ці гени не повинні передаватись.
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30.03.2022 00:21 Відповісти
Там їх 140 мільйонів.
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30.03.2022 00:22 Відповісти
може коли почнеться голод хтось в світі по справжньому зашевелиться ...
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30.03.2022 00:23 Відповісти
Перестати поставляти продовольчі продукти в кацапію.
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30.03.2022 00:23 Відповісти
***** створили німці , угорці та австріяки. Ну і трошки - хфранцузи .Теж не треба про це забувати.
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30.03.2022 00:24 Відповісти
Не *****,а всі москалі.Він не супермен.Не він сидить за штурвалом літака,який бомби скидує,не він особисто з танка стріляє і тд.Москалі це колективне ***** і ніяк інакше.Ну не стане цього покидька і що далі? Москалі при демократах 90-х вели такі самі агресивні війні.І будуть вести,поки їх не зупинити.
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30.03.2022 00:24 Відповісти
Кацапстан повинен бути знищено!
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30.03.2022 00:25 Відповісти
не путин,тупица,а ВСЁ население *********.****..начинаются качели про то какой путин плохой а русня ни в чём не виновата ибо заложники *****..идите в жопу,******** левацкие

************** für mein französicsh.
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30.03.2022 00:25 Відповісти
кабмин принял решение приостановить экспорт продовольствия. вроде уже 2 недели как. теперь все зависит от посевной.
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30.03.2022 00:27 Відповісти
ну і як я буду сіяти коли на полі танки стоять ?
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30.03.2022 00:39 Відповісти
так спалять ті посіви, це як дороги зараз продовжити будувати
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30.03.2022 01:01 Відповісти
Зерно поездами вывозят.
Газ тоже получает Европа.
А нужно так:
Не закроете Небо - не получите Хлеба.
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30.03.2022 02:39 Відповісти
А тому пропонується Україні скоріше здатися, так місс Шерман? Чому це Подоляки із компанією побігли у Стамбул, хіба не виконуючи ваші вказівки?
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30.03.2022 00:27 Відповісти
То це місс Шерман пропонує Україні здатися?

Нарешті! Ми знаємо, чиї вказівки виконуються.

Де вас таких роблять?
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30.03.2022 00:32 Відповісти
Нас, в Україні роблять, а от вас де? Чому це посольство США збігло з Києва? Тому що договорняк з ******, бо ніколи американці так не робили. Покидали навіть своїх українських співробітників.
Тупа курка
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30.03.2022 00:42 Відповісти
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30.03.2022 01:07 Відповісти
Лапоть обісраний.
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30.03.2022 01:08 Відповісти
Дивитися тут https://www.youtube.com/watch?v=9urgQS0hQns
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30.03.2022 00:45 Відповісти
Йти за роZійським військовим кораблем туди
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30.03.2022 01:06 Відповісти
Мені за тобою якось не зручно
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30.03.2022 01:17 Відповісти
Пішов!
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30.03.2022 01:27 Відповісти
Я більше скажу, що ця продовольча криза не на один рік.
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30.03.2022 00:32 Відповісти
Саудам і єгиптянам відсидітися не вдасться.
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30.03.2022 00:33 Відповісти
а скільки людішек збагатилися на тому, що з рашкою треба дружити, треба домовлятися, північний потік 2 це тільки бізнес проект. Ну так давайте, покарайте їх, заберіть всі гроші які вони здобули кидаючи цілий Світ в кризу! докази є, най макрель буде ніщою, за ці гроші зможете нагодувати голодних.
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30.03.2022 00:34 Відповісти
А до чого ГЛОБАЛЬНА продовольча криза до війни в Україні?

выходит , все признают , что Украина кормит весь мир ?

А где доходы от агробизнеса ? Они в карманах европейских бизнесменов - которые ЗА КОПЕЙКИ скупают с.-х. Продукты в Украине и дороже продают их в ЕС. И ИМ НЕ ВЫГОДНО ПРИНИМАТЬ УКРАИНУ В ЕС ПОЭТОМУ, бо тогда она будет торговать на равных
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30.03.2022 00:34 Відповісти
Верно. После войны главное удержать все эти откровения, и не дать спустится в то болото в котором нас держали.
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30.03.2022 02:03 Відповісти
а нічо що жабоїди, жи ди і нацисти роками (і до 2014-ого і після) постачали москалям військові технології і обладнання????
а нічо що москалі НАВІТЬ СЬОГОДНІ продовжують отримувати СОТНІ МІЛЬЙОНІВ БАКСІВ В ДЕНЬ за нафту і газ???
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30.03.2022 00:42 Відповісти
Можно кушать газ и нефть. И путин не может остановить войну - ***** только разрушать может, а не созидат
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30.03.2022 00:44 Відповісти
вообще-то нам сейчас похрен, что осенью будут жрать египетские бедуины, иранские курды и прочие дехкане Ливана. Это пусть Гутерриш выражает по этому поводу очередную озабоченность. А у нас своих проблем выше крыши, пока пол-мира пытаются найти мир в глазах фашиствующего параноика, и телефонными звонками умиротворить царя этой жалкой помойки, которая умудрилась запугать за 20 лет наполовину инфантильный мир.
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30.03.2022 00:59 Відповісти
Голод? Знову маніпуляція, аби натиснути на Україну? Тисніть на Росію, на країни ЄС - аби ввести повне ембарго на російські вуглеводні. Та постачайте більше зброї Україні. Бо рятувати вашу блюзнірську політику ціною існування Українського народу ми не збираємося.
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30.03.2022 01:19 Відповісти
В вас багато російської нафти - робіть собі з неї їжу. В чому питання?
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30.03.2022 01:21 Відповісти
Если мир не хочет "кризу", то пусть мочит ****** до капитуляции.
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30.03.2022 07:17 Відповісти
Ціни на зернові і олію будуть у світі космічні! Пийте і їжте нафту і газ!
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30.03.2022 07:33 Відповісти
У всяких Африках і на Близьких Сходах буде голод... І цінароди поповзуть голодними в Європу до мільйонів втікаючи з від війни українців!
Ми бачимо крах ЄС через її імпотентість і безвідповідальність!
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30.03.2022 07:36 Відповісти
 
 