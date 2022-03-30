Відхід військ РФ від Києва може бути перебазуванням, а не реальним відведенням, - Пентагон
Міністерство оборони США допускає, що пересування російських військ під Києвом - це перебазування, а не реальне відведення. Росія може готувати великий наступ на інші райони України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прессекретар Пентагону Джон Кірбі.
"Ми вважаємо, що це зміна позицій, а не реальне відведення (російських військ від Києва - ред.), І тепер світ повинен бути готовий до великого наступу на інші райони України. Це не означає, що загроза Києву минула", - сказав Кірбі.
За його словами, ніхто не повинен обманювати себе недавньою заявою Кремля про те, що він раптово просто скоротить атаки під Києвом, або будь-якими повідомленнями про те, що Росія збирається вивести всі свої сили. Кірбі уточнив, що кількість російських військ, що відходять від української столиці, анітрохи не наближається до більшості того, що вони виставили проти Києва, і що Москва продовжує наносити авіаудари по місту і сьогодні.
Представник Пентагону зазначив, що російські війська передислокуються північніше, але поки занадто рано говорити, де знаходиться їх остаточний пункт призначення. "Ми вважаємо, що це, швидше за все, перебазування для використання в інших місцях в Україні. Де саме, ми не знаємо", - додав він.
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Я думаю ,там і йдуть бої
Прямо сейчас со стороны Ирпаеня грохот стоит, столько взрывов ещё с начала войне не было...
Стрельба капкц из чего то мощного, вой ракет..
В новостях ноль ...
https://youtu.be/zXsjDJV9hrY
Группировка боевых самолетов, ставших украинской собственностью, представляла собой внушительную силу: 40 машин, из них 19 сверхзвуковых Ту-160 в Прилуках и 21 турбовинтовой Ту-95МС в Узине. Особенно Москву интересовали современные Ту-160, поскольку в России имелось всего лишь шесть таких бомбардировщиков. Но стороны никак не могли договориться о цене.
Ситуация вокруг украинских бомбардировщиков изменилась после войны в Югославии. Тогда Москва предложила Киеву сделку: за еще способные летать 8 Ту-160 и 3 Ту-95МС уменьшить "украинский долг" за российский газ на $285 млн. При этом вместе с бомбардировщиками Украина обязалась передать России также 575 крылатых ракет, которые находятся на вооружении этих самолетов, и аэродромное оборудование. Соглашение о передаче бомбардировщиков было подписано в Ялте в октябре 1999 года
А тепер почьотні прєзідєнти на пєнсії.
Ukraini-Slava ! Slava ! Slava !
В раші як верхівка з дітками обнищає, то ото хіба тоді. Я б на місці західних лідерів збирав би дітей причетних до влади рашистів і селив їх біля військових баз НАТО. Тоді б точно і коняка, і пуйляка поміняли риторику про ядерну атвєтку. А якщо пуйло б наказав би примінити ЯО, то там би йому і гаплик. З такими як він треба боротися його методами, а не гратися в цивілізованість.
А 24.02 наша армія де була коли кацапи зайшли?
Крамола, виходить.