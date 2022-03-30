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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Відхід військ РФ від Києва може бути перебазуванням, а не реальним відведенням, - Пентагон

пентагон,кірбі

Міністерство оборони США допускає, що пересування російських військ під Києвом - це перебазування, а не реальне відведення. Росія може готувати великий наступ на інші райони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

"Ми вважаємо, що це зміна позицій, а не реальне відведення (російських військ від Києва - ред.), І тепер світ повинен бути готовий до великого наступу на інші райони України. Це не означає, що загроза Києву минула", - сказав Кірбі.

За його словами, ніхто не повинен обманювати себе недавньою заявою Кремля про те, що він раптово просто скоротить атаки під Києвом, або будь-якими повідомленнями про те, що Росія збирається вивести всі свої сили. Кірбі уточнив, що кількість російських військ, що відходять від української столиці, анітрохи не наближається до більшості того, що вони виставили проти Києва, і що Москва продовжує наносити авіаудари по місту і сьогодні.

Представник Пентагону зазначив, що російські війська передислокуються північніше, але поки занадто рано говорити, де знаходиться їх остаточний пункт призначення. "Ми вважаємо, що це, швидше за все, перебазування для використання в інших місцях в Україні. Де саме, ми не знаємо", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ: Прийнято рішення кардинально скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямах. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17143) Пентагон (1413) Кірбі (526)


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Топ коментарі
+18
А це так кацапам дають перебазуватись.
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30.03.2022 00:30
+15
Аби з часом не дізнатись ,що цей вивід - це дозвіл влади вийти кацапофашистам з котла.
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30.03.2022 00:26
+10
А то американці вибрали ВАМ президента-комуніста замість патріота Чорновола?
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30.03.2022 00:37
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Аби з часом не дізнатись ,що цей вивід - це дозвіл влади вийти кацапофашистам з котла.
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30.03.2022 00:26 Відповісти
Есть ,так как все отходы пристреляны на десяток километров.
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30.03.2022 00:37 Відповісти
как смеешь великой фельдмаршальше люське не верить,она говрит есть котел,значит есть))))
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30.03.2022 01:14 Відповісти
Мова йшла про оперативне оточення. Це значить, що ніхто не виходить прото так, що всі шляхи виходу з населеного пункту обстрілюються
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30.03.2022 01:39 Відповісти
Вообще-то какие-то котлы власть озвучивала в Ирпене. Но их вроде уже додавили . Надеюсь в плен не брали кацапню кормить
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30.03.2022 00:37 Відповісти
Не додавили. Взяли Ірпінь , далій йде Буча і Гостомель , це десь 10-15 км.
Я думаю ,там і йдуть бої
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30.03.2022 00:51 Відповісти
Ясно. Пусть только пленных не берут . Сволочи спалили продовольственные склады - ТАК ЧТО КОРМИТЬ ПЛЕННЫХ НЕ СТОИТ
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30.03.2022 01:02 Відповісти
не згоден з вами. Потрібно брать
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30.03.2022 01:08 Відповісти
Горенка скорее... И затихло уже...
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30.03.2022 02:19 Відповісти
Софійко, все добре. кацапи бігли по частям) пазли хай самі в Гомелі збирають.
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30.03.2022 01:54 Відповісти
вийшли, але не всі)
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30.03.2022 01:51 Відповісти
Этот Пентагон бесить уже начинает своей констатацией очевидных фактов
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30.03.2022 00:27 Відповісти
tak ne 4itay !!!
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30.03.2022 00:30 Відповісти
А щоб тебе нічого не бісило , то тобі туди

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30.03.2022 00:58 Відповісти
Та какое "скоротить атаки під Києвом"
Прямо сейчас со стороны Ирпаеня грохот стоит, столько взрывов ещё с начала войне не было...
Стрельба капкц из чего то мощного, вой ракет..
В новостях ноль ...
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30.03.2022 00:28 Відповісти
А це так кацапам дають перебазуватись.
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30.03.2022 00:30 Відповісти
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30.03.2022 00:37 Відповісти
Рекомендую - разбор переговоров
https://youtu.be/zXsjDJV9hrY
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30.03.2022 01:05 Відповісти
Я думаю ,з Ірпеня гради куярять. Я в 60 км від києва , останні дні дуче чутно було ,сьогодні чутно ,але набагато тихіше. По логікі звідки йде звук , то на десяток кілометрів наші перемістились. Скоріш за все 3 дні були залпи градів ,але не точно.
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30.03.2022 00:40 Відповісти
кацапов провожают "салютами" не порть им праздник)))
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30.03.2022 01:16 Відповісти
Ясен перець.
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30.03.2022 00:31 Відповісти
Сейчас все нормальные политологи говорят, что нельзя просто так отпускать орков с котла. Нужно или ставить жестче условия, например освобождение Херсона. Или просто истреблять пока не зададутся в плен. Хотя может я ошибаюсь и никакого котла сейчас нет. Буча и Гостомель не находятся в окружении ЗСУ как до этого был Ирпень.
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30.03.2022 00:31 Відповісти
Якого ***** котла, карту відкрий.
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30.03.2022 00:36 Відповісти
ну так и Ирпень не находился в полном окружении - многие просто не знают что такое Ирпень и Буча , там к примеру сложно в некоторых районах определить где заканчивается Ирпень и начинается Буча
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30.03.2022 00:37 Відповісти
Їх однозначно треба тільки палити - бо "намалюються" біля Харківа-Донецька-Запоріжжя-Миколаїва-Маріуполя. А потім, в кінцевому підсумку, знов біля того ж таки Києва.
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30.03.2022 01:13 Відповісти
ну это так и есть они по любому бы это сделали поняв что под Киевом им ни чего не светит ( ну в лучшем случае пластиковый мешок ) - просто красиво подвели это под переговоры - вот смотрите какие мы хорошие погладьте нас по головке
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30.03.2022 00:31 Відповісти
Так зброю давайте бл.... Ви нам винні за підірвані ракетні шахти та порубані бомбардувальники на трильйони доларів.
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30.03.2022 00:32 Відповісти
А то американці вибрали ВАМ президента-комуніста замість патріота Чорновола?
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30.03.2022 00:37 Відповісти
Спрашивай с Кравчука и Кучмы:

Группировка боевых самолетов, ставших украинской собственностью, представляла собой внушительную силу: 40 машин, из них 19 сверхзвуковых Ту-160 в Прилуках и 21 турбовинтовой Ту-95МС в Узине. Особенно Москву интересовали современные Ту-160, поскольку в России имелось всего лишь шесть таких бомбардировщиков. Но стороны никак не могли договориться о цене.

Ситуация вокруг украинских бомбардировщиков изменилась после войны в Югославии. Тогда Москва предложила Киеву сделку: за еще способные летать 8 Ту-160 и 3 Ту-95МС уменьшить "украинский долг" за российский газ на $285 млн. При этом вместе с бомбардировщиками Украина обязалась передать России также 575 крылатых ракет, которые находятся на вооружении этих самолетов, и аэродромное оборудование. Соглашение о передаче бомбардировщиков было подписано в Ялте в октябре 1999 года
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30.03.2022 00:38 Відповісти
Ну ясно, бабло за газ крали і розплачувались державним майном
А тепер почьотні прєзідєнти на пєнсії.
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30.03.2022 00:54 Відповісти
да я этого ублюдка кучму последнее время постояно кляну не понятно почему на эту суку до сих пор дело не завели особенно после обстрела этими самыми ракетами
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30.03.2022 02:08 Відповісти
Smert' vorogam-moskalyam !!!
Ukraini-Slava ! Slava ! Slava !
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30.03.2022 00:32 Відповісти
Все правильно говорят. путин не угомонится пока не сдохнет или пока не убьют. Исторически в орде есть такие традиции - если хан проигрывает войну или капитулирует что еще хуже, его и всю его свиту отдают на растерзание народу. Поэтому, проиграть войну в Украине равнозначно что подписать смертельный приговор и себе и своим подельникам. Нашим политикам и не только нашим необходимо это взять на заметку.
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30.03.2022 00:33 Відповісти
не порівнюйте з ордою (орден, орднунг - одного кореня) - у орді хан, хоч і був нащадком великого хана-засновника, все одно вибирався на курултаї (зборах інших нащадків мабуть). Так і в Польщі король вибирався шляхтою. І в ранній русі князя в місто-державу пускали бояри. А неугодного могли і прогнати.
В раші як верхівка з дітками обнищає, то ото хіба тоді. Я б на місці західних лідерів збирав би дітей причетних до влади рашистів і селив їх біля військових баз НАТО. Тоді б точно і коняка, і пуйляка поміняли риторику про ядерну атвєтку. А якщо пуйло б наказав би примінити ЯО, то там би йому і гаплик. З такими як він треба боротися його методами, а не гратися в цивілізованість.
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30.03.2022 09:09 Відповісти
Ну ти стратєг))
А 24.02 наша армія де була коли кацапи зайшли?
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30.03.2022 00:39 Відповісти
лол) звідки у бульбашів 50 тис.?))
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30.03.2022 00:43 Відповісти
У белорусов армия в 47 тыс это вся !Включая вплоть до поваров.Реальная армия 15 тыс потолок.Боеспособная около 3-4 тыс.У тебя фляга потекла)))
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30.03.2022 00:53 Відповісти
10700 на 2021г)))
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30.03.2022 01:26 Відповісти
А де це ми програли?
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30.03.2022 00:44 Відповісти
Пишуть,що почалася масована авіаційна атака.З Білорусі вилетіло багато винищувачів і ракет.
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30.03.2022 00:36 Відповісти
В нас була тривога,вже завершилася,але щось реактивне пролетіло,правда не біля мене.Якась ракета.
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30.03.2022 00:45 Відповісти
Можуть атакувати українську арту - прикривати відхід, щоб більше техніки вдалося вивести.
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30.03.2022 00:42 Відповісти
Надеюсь наши истребители уже вылетели наперехват
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30.03.2022 00:44 Відповісти
Де ви таке читаєте? Пишуть багато. Тільки з бульбафюреї вже разів з надцять "писали" що вилетіли десятки літаків з початку війни.
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30.03.2022 00:58 Відповісти
А що не так? З їхньої території постійно прилітають ракети і там є аеродроми,на яких базуються москальські літаки.
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30.03.2022 01:07 Відповісти
Звісно що є і прилітає. Тільки оці "повідомлення" про масовані вильоти авіації з початку війни вже задовбали. Разів з десять було. Я вже мовчу про щоденні декількаразові "повідомлення" про те, що: "у Києві чути вибухи", коли працює наше ПВО та інші підрозділи ЗСУ. Запіпчили вже!!!
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30.03.2022 01:19 Відповісти
Так це і є масовані,якщо з 5-7 літаків одразу вилітає з одного місця. Вони добре гатять з усіх напрямків.
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30.03.2022 01:38 Відповісти
А скільки разів було: "більше 20 вертолетів і літаків вилетіли з білорусі у напрямку Києва" ще напочатку і нічого ніде не було. Я до того, що треба дуже уважно все фільтрувати. Бо троюрідна сестра бабки Параски сказала, що її куму передав сусід з іншого району через родичів у Бердичеві, які живуть у Хайфі, що у неї сарай горить. Такоє...
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30.03.2022 02:01 Відповісти
Вертушок реально багато вилітало, навіть більше 20, є ж відео. Саме тому вони захопили міста під Києвом. Так що все було. Літаків наші ппо вже збили більше сотні, значить дуже активно літають. То й же Маріуполь бомбили масовано.Та й ракет одразу залпами з кораблів і літаків випускають, також є відео . Фільтрувати звісно потрібно інформацію, але й ми не можемо знати, що по всій країні робиться.
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30.03.2022 02:45 Відповісти
нех панику розводити, приїзджай у Вишню, Петрівське, Бояру, там все гарно видно за річку. ************ побили та погнали. все що вони можуть-ракетами кинути, но то вже як Боженька кому послав.
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30.03.2022 02:00 Відповісти
Что сейчас необходимо Украине - это еще больше оружия и сил чтобы укрепиться на всех позициях и на западном направлении особенно так как следующей целью русско-лукашенковских фашистов станет перекрытие коридоров поставки вооружения Украине.
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30.03.2022 00:40 Відповісти
Это не простой отход просто так после переговоров .Видать зелёный уклонист таки согласился на какие то требования рашистов в обмен на вывод войск из под Киева
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30.03.2022 00:43 Відповісти
Що там гадати,якщо все відомо. На Донбас перекидає. Проти ООС з метою оточення.
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30.03.2022 00:45 Відповісти
спасибо США хоть вы не дураки
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30.03.2022 00:50 Відповісти
Все войска отводятся на завоевание Донбасса. Разумеется отводятся через Беларусь, а не через Черкассы. Что тут удивительного?
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30.03.2022 00:52 Відповісти
Скорее всего так и есть
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30.03.2022 00:52 Відповісти
не 'може', а 'гарантовано є'
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30.03.2022 00:59 Відповісти
Мій комент-відповідь дописувачу Олегу Мельнику про те, що я сподіваюся, що наші таким чином луплять по кацапні, яка, типу, намагається перегрупуватися і, відповідно, чхати хотіли на "домовленості" - видалено.

Крамола, виходить.
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30.03.2022 01:33 Відповісти
verit rusne sebya ne uvajat ,chto oznachaet otvod voysk ot Kieva ? a to chto na donbasse voysk u rusni nexvataet ,toest Ukraina daet russkim shans ottyapat donbass i lugansk,potom uje vernutsa k Kievu ,ili vi dumaete chto putler ostanovitsa ?Nadeyus ya ne prav
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30.03.2022 01:45 Відповісти
понятно что хотят спасти боеготовные силы -вот и сказку про завершение киевско-черниговского фронта гутарят
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30.03.2022 02:12 Відповісти
Кацапи зрозуміли, що Київ та Чернігів їм не взяти, тому й відводять війська на слабші місця - перегрупування.
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30.03.2022 02:56 Відповісти
Совковым верить нельзя, продолжайте мочить их в сортире
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30.03.2022 06:21 Відповісти
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30.03.2022 07:25 Відповісти
***** никогда не отведет войска оно пришло уничтожить Украину только бить гнать и отвоевывать территории ...
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30.03.2022 07:40 Відповісти
 
 