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Новини Війна
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Зеленський нагородив орденами і медалями 126 військовослужбовців, 36 з них - посмертно

награда

Президент України Володимир Зеленський відзначив 126 українських військовослужбовців державними нагородами, 34 воїни - посмертно.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі українських воїнів нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденом "За мужність" ІІ ступеня, орденом "За мужність" ІІІ ступеня, орденом Данила Галицького, медаллю "За військову службу Україні", медаллю "Захиснику Вітчизни", медаллю "За врятоване життя".

Із списком нагороджених можна ознайомитись за посиланням.

Автор: 

нагорода (1255) ЗСУ (7483)


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