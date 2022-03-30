УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7834 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
9 049 19

Ворог не виконав завдання виходу на адмінкордони Донецької і Луганської областей, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 24:00 29 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу. 

У повідомленні зазначається: "Завершується тридцять четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення міста Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України залишаються не виконаними противником.

Продовжується відведення підрозділів збройних сил російської федерації з території Київської та Чернігівської областей. За деякими ознаками противник здійснює перегрупування підрозділів для зосередження основних зусиль на Східному напрямку. Водночас, так зване "відведення військ", ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва Збройних Сил України та створення хибної уяви щодо відмови окупантів від задуму оточення міста Києва.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в складі та положенні військ противника не відзначається. Окупанти намагаються утримати раніше зайняті рубежі, активних наступальних дій на зазначених напрямках не здійснюють.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник продовжує повномасштабну агресію, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ на 18:00 29 березня

У напрямку на Слов’янськ противник продовжує утримання займаних позицій у районі населених пунктів Кам’янка, Суха Кам’янка. Тривали заходи із забезпечення військ, перегрупування підрозділів та поповнення запасів.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив та штурмові дії. Наносив авіаційні та ракетні удари по районах населених пунктів Кремінна та Маріуполь. Основні зусилля зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також повному захопленні Маріуполя. Успіху не мав.

На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не зафіксовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили гордість російського ОПК - Камаз "Тайфун". ФОТО

На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності своїх підрозділів. Вогнем артилерії та ударами авіації, намагається сковувати дії підрозділів Збройних Сил України.

Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони поблизу населених пунктів Степногірськ, Оріхове, Гуляйполе.

В районах населених пунктів Новокарлівка та Лугівське противник продовжує здійснювати фортифікаційне обладнання зайнятих позицій та встановлює мінно-вибухові загородження.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах без суттєвих змін".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,2 тис. осіб, 127 літаків, 129 гелікоптерів, 597 танків і 1 710 броньованих машин

Автор: 

армія рф (17143) Генштаб ЗС (6470)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
В Беларуси продолжается железнодорожная война. Уже второй поезд сошел с путей за три дня. На нем была военная техника
показати весь коментар
30.03.2022 00:44
+13
https://t.me/Sharpreview/11822 Белгород истерика Бандеровцы атакуют уже))
показати весь коментар
30.03.2022 00:40
+9
Зато Арахамия выполнил задание Кремля на 101%
показати весь коментар
30.03.2022 00:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://t.me/Sharpreview/11822 Белгород истерика Бандеровцы атакуют уже))
показати весь коментар
30.03.2022 00:40 Відповісти
В Беларуси продолжается железнодорожная война. Уже второй поезд сошел с путей за три дня. На нем была военная техника
показати весь коментар
30.03.2022 00:44 Відповісти
Откуда инфа .Можно ссылку на источник
показати весь коментар
30.03.2022 00:58 Відповісти
не пишите баек ничем не подтверждённых , нам не нужны рассказы про розовых единорогов
война - вранья не любит
показати весь коментар
30.03.2022 01:11 Відповісти
В Белгороде требуют организовать гуманитарный коридор. Спорят куда в Швейцарию или Канаду.
показати весь коментар
30.03.2022 00:50 Відповісти
Так це наші тролять кацапів? Чи там дійсно є якісь партизани?
показати весь коментар
30.03.2022 01:09 Відповісти
Зато Арахамия выполнил задание Кремля на 101%
показати весь коментар
30.03.2022 00:41 Відповісти
В Белгороде говорят кипиш, в чатах пораскидали фейков что по городу метки находят, что летят ещё ракеты, люди в подвалы идут спать
показати весь коментар
30.03.2022 00:41 Відповісти
Reuters: потоки газа по газопроводу Ямал-Европа упали до нуля.

Маю надію, ща раша сама вела для себе газове ємбарго.
показати весь коментар
30.03.2022 00:43 Відповісти
И понеслась
Прокачка газа по газопроводу Ямал-Европа упала до нуля -Reuters
Кремль начинает шантаж Европы на предмет платежей за газ в рублях?
Ждём с поп корном )))
показати весь коментар
30.03.2022 00:43 Відповісти
какая неожиданость ну пусть арахамия и прочие еще подоговариваються
показати весь коментар
30.03.2022 00:49 Відповісти
"Новокарлівка та Лугівське противник продовжує здійснювати фортифікаційне обладнання зайнятих позицій та встановлює мінно-вибухові загородження."

Таки далеко продвинулись гады. Перекрывают дорогу Запорожье - Мариуполь.
показати весь коментар
30.03.2022 01:05 Відповісти
Якщо не скувати просування рашистів з південного напрямку з боку окупованого Криму - вони будуть протягом найближчого часу намагатись брутально захопити Маріупіль(остаточно стерши його з лиця землі) і взяти в оперативне оточення наші війська на Донбасі,(як варіант Б - обійти Миколаїв - Вознесенськ і намагатись відрізати увесь південь від України) щоб потім мати домінантні позиції для чергового раунду перемовин, а ще для демонстрації рашобидлосу "вілікайпабєди" на їх пабєдабєсному шабаші 9 травня. Сподіваюсь наш Генштаб всі подібні загрози враховує і робить потрібні кроки по їх нейтралізації. Хоча "сподіваюсь"- це не те слово, я все ж таки в те ВІРЮ.
показати весь коментар
30.03.2022 01:08 Відповісти
а тут возле Херсона каждый день бои но безтолку. Постреляют по оркам и хватит. Раньше еще обращали внимание. Может наши идут, а сейчас обычное дело.
показати весь коментар
30.03.2022 04:29 Відповісти
противник продовжує утримання займаних позицій у районі населених пунктів Кам'янка, Суха Кам'янка

ужас - это уже намного южнее Изюма
я надеялся что бои еще идут в Топольском и Донецком , а оказывается уже захвачена Каменка и Сухая Каменка

положение из очень плохого переходит к критическому и если не усилить наши удары с запада - будет катастрофа с окружением зоны ООС - а это минимум 4 Мариуполя по количеству наших солдат там
показати весь коментар
30.03.2022 01:09 Відповісти
буде лівобережна і правобережна Україна, якщо командування продовжить чухати жопу на півдні. Від півдня залежить деблокація Маріуполя і контрнаступ на Сході.
показати весь коментар
30.03.2022 04:35 Відповісти
По Бєлгороду вдарили буквально в перший чи другий день війни-на місто впало 4 чи то ракети,чи то снаряди.Мій знайомий розмовляв зі своїм однокласником,який там мешкає.Казав,що паніка була страшенна і той вже збирався кудись тікати.
показати весь коментар
30.03.2022 01:42 Відповісти
 
 