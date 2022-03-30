Ворог не виконав завдання виходу на адмінкордони Донецької і Луганської областей, - Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 24:00 29 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу.
У повідомленні зазначається: "Завершується тридцять четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення міста Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України залишаються не виконаними противником.
Продовжується відведення підрозділів збройних сил російської федерації з території Київської та Чернігівської областей. За деякими ознаками противник здійснює перегрупування підрозділів для зосередження основних зусиль на Східному напрямку. Водночас, так зване "відведення військ", ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва Збройних Сил України та створення хибної уяви щодо відмови окупантів від задуму оточення міста Києва.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в складі та положенні військ противника не відзначається. Окупанти намагаються утримати раніше зайняті рубежі, активних наступальних дій на зазначених напрямках не здійснюють.
У напрямку на Слов’янськ противник продовжує утримання займаних позицій у районі населених пунктів Кам’янка, Суха Кам’янка. Тривали заходи із забезпечення військ, перегрупування підрозділів та поповнення запасів.
На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив та штурмові дії. Наносив авіаційні та ракетні удари по районах населених пунктів Кремінна та Маріуполь. Основні зусилля зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також повному захопленні Маріуполя. Успіху не мав.
На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не зафіксовано.
На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності своїх підрозділів. Вогнем артилерії та ударами авіації, намагається сковувати дії підрозділів Збройних Сил України.
Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони поблизу населених пунктів Степногірськ, Оріхове, Гуляйполе.
В районах населених пунктів Новокарлівка та Лугівське противник продовжує здійснювати фортифікаційне обладнання зайнятих позицій та встановлює мінно-вибухові загородження.
В Чорноморській та Азовській операційних зонах без суттєвих змін".
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война - вранья не любит
Маю надію, ща раша сама вела для себе газове ємбарго.
Прокачка газа по газопроводу Ямал-Европа упала до нуля -Reuters
Кремль начинает шантаж Европы на предмет платежей за газ в рублях?
Ждём с поп корном )))
Таки далеко продвинулись гады. Перекрывают дорогу Запорожье - Мариуполь.
ужас - это уже намного южнее Изюма
я надеялся что бои еще идут в Топольском и Донецком , а оказывается уже захвачена Каменка и Сухая Каменка
положение из очень плохого переходит к критическому и если не усилить наши удары с запада - будет катастрофа с окружением зоны ООС - а это минимум 4 Мариуполя по количеству наших солдат там