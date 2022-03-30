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Росіяни влаштували провокацію і спалили прикордонний пункт пропуску – голова Сумської ОВА Живицький

живицький

У Сумській області російські загарбники влаштували провокацію та спалили пункт пропуску.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький заявив у відеозверненні

Він підкреслив: "Сьогодні (29 березня) відбулася провокація в пункті пропуску Рижівка Сумської області. Там орки встановили свій БТР, самі ж його підірвали.

І це була така заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для російських ЗМІ щодо того, що українці знищили їхній БТР, хоч вони це зробили самостійно…

І вони, начебто аби помститися українцям, вони спалили український прикордонний пункт пропуску на кордоні з орками".

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Автор: 

кордон (4748) Сумська область (3526) пункт пропуску (798) Живицький Дмитро (466)


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Топ коментарі
+7
Рашкованів терміново готують до мобілізації. Нагнітають істерію. Білорашки не ведуться, взялися за рашків.
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30.03.2022 00:58
+6
Там, в Белгороде, какая-то паника сейчас.
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30.03.2022 00:50
+4
а вчім провокація?війна ж?
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30.03.2022 00:56
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Там, в Белгороде, какая-то паника сейчас.
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30.03.2022 00:50 Відповісти
Рашкованів терміново готують до мобілізації. Нагнітають істерію. Білорашки не ведуться, взялися за рашків.
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30.03.2022 00:58 Відповісти
Невже бояться визнати, що українська ракета? Знов спишуть на паління в недозволеному місці?
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30.03.2022 07:51 Відповісти
провокація то їх все.
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30.03.2022 00:50 Відповісти
мля, чому б парашиньцям не зайнятися самодрочкою! самі себе провокують, самі відповідають, двіжуха є, картинка є і усі задоволені!
Якого біса їм потрібні Україна?
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30.03.2022 01:35 Відповісти
Давно могли би вже купити форми у ЗСУ передягнути частину своїх і воювати під Воронежом безкінечно.
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30.03.2022 04:06 Відповісти
вони хочуть напитися нашої драгоцінної крові і вижерти наше живе серце, щоб отримати друге дихання як вампір.
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30.03.2022 09:17 Відповісти
а вчім провокація?війна ж?
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30.03.2022 00:56 Відповісти
Маячня якась
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30.03.2022 00:58 Відповісти
Можливо, рижівські партизани почепили на БТР орків український прапор?

А "пункт пропуску на кордоні з орками" - це тепер точно зайва річ.
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30.03.2022 01:01 Відповісти
Пи...ць горе то яке... Там всерівно стіна буде від тих ходоків. А ось Харків, Чернігів, Маріуполь і десятки других міст..
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30.03.2022 01:08 Відповісти
У нас як би війна? Чи пункти пропуску досі працюють? Що це за хрєнь?
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30.03.2022 01:25 Відповісти
Потрібно знищити всі ті пункти пропуску на кордоні з Підорашкої та Бульборуссю.А видачу віз для лапотних облаштувати десь у ПАР,на мисі Горн,або в Антарктиді.
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30.03.2022 01:31 Відповісти
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30.03.2022 02:01 Відповісти
Рішуче підтримуємо знищення техніки московських окупантів московськими окупантами, заради шоу для свого бидла. Може їм запропонувати перенести бойові дії у Курську, Бєлгородську і Воронежську області. Хай там воюють танкові армії з маневрами і охопленнями, можемо підкинути піксельної форми ЗСУ для реалістичності і трохи Панцерфаустів. Не бачу проблеми, з фанерним рейхстагом вийшло же, а тут все реально, щодня захоплення нових територій і бидло ж все одно буде вірити.
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30.03.2022 04:04 Відповісти
 
 