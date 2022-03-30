Росіяни влаштували провокацію і спалили прикордонний пункт пропуску – голова Сумської ОВА Живицький
У Сумській області російські загарбники влаштували провокацію та спалили пункт пропуску.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький заявив у відеозверненні
Він підкреслив: "Сьогодні (29 березня) відбулася провокація в пункті пропуску Рижівка Сумської області. Там орки встановили свій БТР, самі ж його підірвали.
І це була така заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для російських ЗМІ щодо того, що українці знищили їхній БТР, хоч вони це зробили самостійно…
І вони, начебто аби помститися українцям, вони спалили український прикордонний пункт пропуску на кордоні з орками".
Топ коментарі
+7 Світлана Житкова
показати весь коментар30.03.2022 00:58
+6 ladyar
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+4 Тарас Олексій #510503
показати весь коментар30.03.2022 00:56
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Якого біса їм потрібні Україна?
А "пункт пропуску на кордоні з орками" - це тепер точно зайва річ.