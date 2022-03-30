Противник відводить війська від Києва або для перегрупування для наступу на Східному напрямку, або для ротації та поновлення наступу, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо відведення російський військ з Київського напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу.
У Генштабі підкреслили: "Продовжується відведення підрозділів збройних сил російської федерації з території Київської та Чернігівської областей. За деякими ознаками противник здійснює перегрупування підрозділів для зосередження основних зусиль на Східному напрямку. Водночас, так зване "відведення військ", ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва Збройних Сил України та створення хибної уяви щодо відмови окупантів від задуму оточення міста Києва".
Топ коментарі
+5 Aleksiey Ykropovich
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+2 Виктор Дийнега
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+2 Amber
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Підтверджую, що з Бучі і Гостомеля відводять війська.
Але з Чорнобильської зони такого не видно.
Причина цих дій - не переговори звісно, а оперативне оточення, в яке потрапили ці групи орків !!
Тим не менше, виведення з Києва і Чернігова є неминучим з кількох причин: брак резервів на заміну вбитих і поранених,
необхідність здійснити ротації,
необхідність відновити бойову готовність бригад.😠