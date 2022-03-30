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Противник відводить війська від Києва або для перегрупування для наступу на Східному напрямку, або для ротації та поновлення наступу, - Генштаб

генштаб,зсу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо відведення російський військ з Київського напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу.

У Генштабі підкреслили: "Продовжується відведення підрозділів збройних сил російської федерації з території Київської та Чернігівської областей. За деякими ознаками противник здійснює перегрупування підрозділів для зосередження основних зусиль на Східному напрямку. Водночас, так зване "відведення військ", ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва Збройних Сил України та створення хибної уяви щодо відмови окупантів від задуму оточення міста Києва".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог не виконав завдання виходу на адмінкордони Донецької і Луганської областей, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Генштаб ЗС (6470) Київ (19400) ЗСУ (7483)


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Топ коментарі
+5
Та ніколи такого небуло щоб тупий рабокацап Українця обхитрив!
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30.03.2022 01:18
+2
Оголять тылы и отводить войска из отвоеванных территорий ни в коем случае нельзя чтобы враг не использовал это пространство для новой более масштабной атаки, которая может завершится успехом. Мы же не знаем сколько враг оставил диверсантов при отступлении которые возможно сейчас переоделись в гражданку и ждут подкрепления. Ни в коем случае нельзя садить войска на качели.
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30.03.2022 01:15
+2
Війська почали відводити, але не виводити.
Підтверджую, що з Бучі і Гостомеля відводять війська.

Але з Чорнобильської зони такого не видно.

Причина цих дій - не переговори звісно, а оперативне оточення, в яке потрапили ці групи орків !!

Тим не менше, виведення з Києва і Чернігова є неминучим з кількох причин: брак резервів на заміну вбитих і поранених,
необхідність здійснити ротації,
необхідність відновити бойову готовність бригад.😠
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30.03.2022 01:19
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Оголять тылы и отводить войска из отвоеванных территорий ни в коем случае нельзя чтобы враг не использовал это пространство для новой более масштабной атаки, которая может завершится успехом. Мы же не знаем сколько враг оставил диверсантов при отступлении которые возможно сейчас переоделись в гражданку и ждут подкрепления. Ни в коем случае нельзя садить войска на качели.
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30.03.2022 01:15 Відповісти
Диверсантів зараз дуУже швидко вирахрвують.
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30.03.2022 01:19 Відповісти
Не переживай, насыпают щедро.
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30.03.2022 01:20 Відповісти
Та ніколи такого небуло щоб тупий рабокацап Українця обхитрив!
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30.03.2022 01:18 Відповісти
Було,й не раз.
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30.03.2022 02:08 Відповісти
Війська почали відводити, але не виводити.
Підтверджую, що з Бучі і Гостомеля відводять війська.

Але з Чорнобильської зони такого не видно.

Причина цих дій - не переговори звісно, а оперативне оточення, в яке потрапили ці групи орків !!

Тим не менше, виведення з Києва і Чернігова є неминучим з кількох причин: брак резервів на заміну вбитих і поранених,
необхідність здійснити ротації,
необхідність відновити бойову готовність бригад.😠
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30.03.2022 01:19 Відповісти
Вероятнее всего, путинские фашисты решили использовать тактику качелей чтобы раскачать ВСУ
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30.03.2022 01:19 Відповісти
 
 