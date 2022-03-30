Противник відводить війська від Києва або для перегрупування для наступу на Східному напрямку, або для ротації та поновлення наступу, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо відведення російський військ з Київського напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу.

У Генштабі підкреслили: "Продовжується відведення підрозділів збройних сил російської федерації з території Київської та Чернігівської областей. За деякими ознаками противник здійснює перегрупування підрозділів для зосередження основних зусиль на Східному напрямку. Водночас, так зване "відведення військ", ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва Збройних Сил України та створення хибної уяви щодо відмови окупантів від задуму оточення міста Києва".

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