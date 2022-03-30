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Основні зусилля на Донбасі ворог зосереджував на захопленні Попасної та Рубіжного, успіху не мав, - Генштаб

війна,зсу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "У напрямку на Слов’янськ противник продовжує утримання займаних позицій у районі населених пунктів Кам’янка, Суха Кам’янка. Тривали заходи із забезпечення військ, перегрупування підрозділів та поповнення запасів.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив та штурмові дії. Наносив авіаційні та ракетні удари по районах населених пунктів Кремінна та Маріуполь. Основні зусилля зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також повному захопленні Маріуполя. Успіху не мав".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник відводить війська від Києва або для перегрупування для наступу на Східному напрямку, або для ротації та поновлення наступу, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6470) Донбас (22354)


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ну так об этом надо говорить не только в СМИ, но чтобы представитель Генштаба выступал по телевизору... не тот рэчнык в очках и с разгрузкой (зачем она ему в студии, зачем рожки в разгрузке), не люська-проститут с его гнусавым монотонным неприятным голосом, а именно представитель Генштаба - четко, кратко и ясно... в течение 30-50 секунд...
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30.03.2022 06:04 Відповісти
 
 