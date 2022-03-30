Основні зусилля на Донбасі ворог зосереджував на захопленні Попасної та Рубіжного, успіху не мав, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу.
У повідомленні зазначається: "У напрямку на Слов’янськ противник продовжує утримання займаних позицій у районі населених пунктів Кам’янка, Суха Кам’янка. Тривали заходи із забезпечення військ, перегрупування підрозділів та поповнення запасів.
На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив та штурмові дії. Наносив авіаційні та ракетні удари по районах населених пунктів Кремінна та Маріуполь. Основні зусилля зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також повному захопленні Маріуполя. Успіху не мав".
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Joshua Merlin
показати весь коментар30.03.2022 06:04 Відповісти Мені подобається 0
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