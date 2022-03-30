На Південному напрямку ворог робить фортифікацію захоплених позицій та встановлює мінно-вибухові загородження, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Південному напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу.
У повідомленні зазначається: "На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності своїх підрозділів. Вогнем артилерії та ударами авіації, намагається сковувати дії підрозділів Збройних Сил України.
Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони поблизу населених пунктів Степногірськ, Оріхове, Гуляйполе.
В районах населених пунктів Новокарлівка та Лугівське противник продовжує здійснювати фортифікаційне обладнання зайнятих позицій та встановлює мінно-вибухові загородження.
В Чорноморській та Азовській операційних зонах без суттєвих змін".
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Вона сказала, що:
Україна визнає Крим за росією, а також Донбас в його адміністративних границях,
Приймає нейтралітет,
Всі, захоплені росією після 23 лютого території, залишаються за росією.
https://vm.tiktok.com/ZMLHWfQkw/
Британці ніби пробують це змінити, надаючи арту.
Це тільки ознака того, що кацапню там б"ють так, що пір"я летить. Вони старатимуться стабілізувати ситуацію. Тобто це добра, а не погана ознака )
це означає, що ці території вони вже не збираються віддавати.
https://vm.tiktok.com/ZMLHWfQkw/
Кацапня може сподіватися, що ЗЕ справді зрадить. Не факт, правда, що ВР ратифікує... але навіть перемир"я в таких умовах - дозволить кацапні укріпитися серйозно.
Сьогодні можна попросити датчан щось типу Hydrema MCV 910
Якщо мінують на швидку руку, то дороги можна розміновувати кількома важкими машинками з міцним дном на дистанційному управлінні. Може, є щось таке в ЗСУ.
Це називається: "все через ж", бо до війни не підготувалися, міни між кримом - розмінували (просерли, П.І.Б. - хто розміновував??).
Про внутрішніх ворогів дійде до суспільства через пів року, і це буде вже коштувати багато крові, а зараз вже така нагода (вішати на гілляці промоскальську сволоту).