На Південному напрямку ворог робить фортифікацію захоплених позицій та встановлює мінно-вибухові загородження, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Південному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності своїх підрозділів. Вогнем артилерії та ударами авіації, намагається сковувати дії підрозділів Збройних Сил України.

Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони поблизу населених пунктів Степногірськ, Оріхове, Гуляйполе.

В районах населених пунктів Новокарлівка та Лугівське противник продовжує здійснювати фортифікаційне обладнання зайнятих позицій та встановлює мінно-вибухові загородження.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах без суттєвих змін".

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