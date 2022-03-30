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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Південному напрямку ворог робить фортифікацію захоплених позицій та встановлює мінно-вибухові загородження, - Генштаб

генштаб,зсу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Південному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності своїх підрозділів. Вогнем артилерії та ударами авіації, намагається сковувати дії підрозділів Збройних Сил України.

Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони поблизу населених пунктів Степногірськ, Оріхове, Гуляйполе.

В районах населених пунктів Новокарлівка та Лугівське противник продовжує здійснювати фортифікаційне обладнання зайнятих позицій та встановлює мінно-вибухові загородження.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах без суттєвих змін".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник продовжує повномасштабну агресію, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ на 18:00 29 березня

Автор: 

армія рф (17143) Генштаб ЗС (6470)


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Топ коментарі
+11
********* і вся кремлівська шобла іде вслід за кораблем - на .....й 😠
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30.03.2022 01:52
+9
чим дальше, тим хуже. і чим більше Україна буде зволікати - тим важче потім буде ці території відбити.
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30.03.2022 01:49
+4
Жоден! Жоден внутрішній ворог не був публічно знищений за місяць війни.
Це називається: "все через ж", бо до війни не підготувалися, міни між кримом - розмінували (просерли, П.І.Б. - хто розміновував??).
Про внутрішніх ворогів дійде до суспільства через пів року, і це буде вже коштувати багато крові, а зараз вже така нагода (вішати на гілляці промоскальську сволоту).
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30.03.2022 06:34
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ну, это успех. Можно начинать разведение, и договариваться посередине.
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30.03.2022 01:43 Відповісти
Сьогодні скабєєва об'явила результати переговорів.

Вона сказала, що:

Україна визнає Крим за росією, а також Донбас в його адміністративних границях,

Приймає нейтралітет,

Всі, захоплені росією після 23 лютого території, залишаються за росією.

https://vm.tiktok.com/ZMLHWfQkw/
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30.03.2022 01:47 Відповісти
********* і вся кремлівська шобла іде вслід за кораблем - на .....й 😠
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30.03.2022 01:52 Відповісти
чим дальше, тим хуже. і чим більше Україна буде зволікати - тим важче потім буде ці території відбити.
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30.03.2022 01:49 Відповісти
Потрібна наступальна зброя, але наші партнери чомусь вважають що ще не час і ставлять ставку на перемовини.
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30.03.2022 01:54 Відповісти
Так, дуже потрібна.
Британці ніби пробують це змінити, надаючи арту.
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30.03.2022 01:58 Відповісти
Якщо ви про "продовжує здійснювати фортифікаційне обладнання зайнятих позицій та встановлює мінно-вибухові загородження", то помиляєтеся.
Це тільки ознака того, що кацапню там б"ють так, що пір"я летить. Вони старатимуться стабілізувати ситуацію. Тобто це добра, а не погана ознака )
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30.03.2022 01:55 Відповісти
ні.

це означає, що ці території вони вже не збираються віддавати.

https://vm.tiktok.com/ZMLHWfQkw/
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30.03.2022 01:57 Відповісти
А з цієї точки зору - зрозуміло.
Кацапня може сподіватися, що ЗЕ справді зрадить. Не факт, правда, що ВР ратифікує... але навіть перемир"я в таких умовах - дозволить кацапні укріпитися серйозно.
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30.03.2022 02:02 Відповісти
никто и не собирается их отбивать)) ВСУ поломали все планы коллаборационистов
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30.03.2022 07:21 Відповісти
Після другої світової мінні поля розміновували тракторами з тяжкими катками перед ними - користали те, що могли на той час.
Сьогодні можна попросити датчан щось типу Hydrema MCV 910
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30.03.2022 02:53 Відповісти
Тракторами - повільно...
Якщо мінують на швидку руку, то дороги можна розміновувати кількома важкими машинками з міцним дном на дистанційному управлінні. Може, є щось таке в ЗСУ.
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30.03.2022 04:05 Відповісти
в стране военное положение... почему страну возглавляет не военный, а отказник без воинского звания?
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30.03.2022 05:55 Відповісти
Жоден! Жоден внутрішній ворог не був публічно знищений за місяць війни.
Це називається: "все через ж", бо до війни не підготувалися, міни між кримом - розмінували (просерли, П.І.Б. - хто розміновував??).
Про внутрішніх ворогів дійде до суспільства через пів року, і це буде вже коштувати багато крові, а зараз вже така нагода (вішати на гілляці промоскальську сволоту).
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30.03.2022 06:34 Відповісти
https://lb.ua/news/2022/03/29/511544_spravoyu_pro_derzhavnu_zradu_proyshli.html
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30.03.2022 08:33 Відповісти
 
 