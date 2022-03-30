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Новини Війна
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У Білому домі назвали умови для розмови Байдена та Путіна: Розрядка з боку РФ та прихильність дипломатії

байден,путін

Директор із комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд назвала умови для переговорів президента США Джо Байдена та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

"Ми ясно вказали, президент Байден ясно вказав на необхідність відчутної розрядки з боку Росії та чіткої, істинної прихильності дипломатії до того, як президент провів би таку розмову", - сказала вона.

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Автор: 

Байден Джо (2883) путін (23733)


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Мало натріщався за цілий рік. Ще буде шамкотіти, щоб потім його адміністрація сто разів розшаркувалася і спростовувала його чергові ляпи.
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30.03.2022 01:53 Відповісти
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30.03.2022 02:25 Відповісти
НЕРЕАЛЬНО!
БОТОКСНО-БУНКЕРНЕ ЧМО ********* остаточно.
Реанімації не підлягає!

Доктор сказал в морг, значит в морг. (С)
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30.03.2022 01:55 Відповісти
Пощастило нам з президентом Байденом! Дай Боже йому здоров'я та сил разом з нами пережиту цю війну. Навіть боюсь уявити, щоб з нами було, якби рудий додік сидів у Білому домі.
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30.03.2022 02:30 Відповісти
 
 