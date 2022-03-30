У Білому домі назвали умови для розмови Байдена та Путіна: Розрядка з боку РФ та прихильність дипломатії

Директор із комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд назвала умови для переговорів президента США Джо Байдена та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

"Ми ясно вказали, президент Байден ясно вказав на необхідність відчутної розрядки з боку Росії та чіткої, істинної прихильності дипломатії до того, як президент провів би таку розмову", - сказала вона.

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