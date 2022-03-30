Гуманітарна катастрофа в Україні є елементом російської воєнної стратегії – Кислиця в Радбезі ООН

Гуманітарна катастрофа в Україні - це елемент російської воєнної стратегії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив у вівторок постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН, присвяченому гуманітарній ситуації в Україні.

Кислиця наголосив, що Україна вимагає від росії негайного та беззастережного виконання всіх положень нещодавно ухваленої резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Гуманітарні наслідки агресії проти України", яка передбачає припинення вогню, виведення російських військ з України та надання гуманітарної допомоги нашій країні.

"З жалем змушений констатувати, що росія не демонструє готовності відмовитися від своєї стратегії навмисного погіршення гуманітарної ситуації на місцях. Після провалу первісного плану бліцкригу російські війська перейшли до плану "Б", - зазначив Кислиця.

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Цей план передбачає спричинення гуманітарної катастрофи на всій території України та знищення сільськогосподарського потенціалу нашої країни, щоб залякати українське політичне керівництво й народ та схилити їх до капітуляції, пояснив він.

При цьому росія, за словами Кислиці, використовує "широкий і надзвичайно жорстокий набір інструментів". Він охоплює навмисне руйнування житлових районів та критично важливих об'єктів інфраструктури, ракетні обстріли по всій країні, облогу міст, порушення домовленостей про гуманітарні коридори, терор проти цивільного населення в окупованих районах, включаючи викрадення людей та вбивства. Постпред нагадав, що на сьогодні загарбники викрали близько 30 місцевих лідерів, активістів і журналістів.

Війська росії випустили по житлових районах 467 балістичних, крилатих та гіперзвукових ракет. Це "найінтенсивніший ракетний обстріл за всю історію за такий короткий період", додав він.

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Кислиця зазначив, що Маріуполь залишається "кривавою раною в серці Європи". За даними місцевої влади, загинули щонайменше 5000 осіб. Майже 150 тисяч мешканців залишаються в облозі.

Він зауважив, що москва робить спроби вивезти частину людей у росію, що є не лише цинічним лицемірством, а й грубим порушенням законів та звичаїв війни, норм міжнародного гуманітарного права. Нині силоміць депортовано до росії та білорусі близько 40 тисяч українців.

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Водночас російські збройні сили вдаються до обстрілу евакуаційних колон, які намагаються виїхати з Маріуполя на неокуповану територію України, сказав Кислиця.

Він нагадав, що Україну на сьогодні залишило 1,8 млн дітей. Російськими загарбниками вбито щонайменше 143 дитини та 216 поранено.

Кислиця повторив свій заклик до країн приєднуватися до Групи друзів для притягнення росії до відповідальності за агресію проти України, яку була створено минулої п'ятниці і до якої вже долучилося майже 50 держав-членів.

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