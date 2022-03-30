Представників Росії та Білорусі попросили не приїздити у Німеччину на заходи, присвячені річниці звільнення концтабору Бухенвальд

Представників Російської Федерації та Республіки Білорусь попросили не не приїздити у Німеччину на заходи, присвячені звільненню концтабору Бухенвальд та Дора-Міттель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Німецька Хвиля.

"Представників РФ та Білорусі попросили не приїжджати на пам'ятні заходи з нагоди звільнення в'язнів Бухенвальда та Дора-Міттель.

Директор Меморіального фонду нагадав про загибель колишнього в'язня Бухенвальда Бориса Романченка внаслідок російського обстрілу Харкова", - зазначається у повідомленні.

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