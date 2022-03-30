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Представників Росії та Білорусі попросили не приїздити у Німеччину на заходи, присвячені річниці звільнення концтабору Бухенвальд
Представників Російської Федерації та Республіки Білорусь попросили не не приїздити у Німеччину на заходи, присвячені звільненню концтабору Бухенвальд та Дора-Міттель.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Німецька Хвиля.
"Представників РФ та Білорусі попросили не приїжджати на пам'ятні заходи з нагоди звільнення в'язнів Бухенвальда та Дора-Міттель.
Директор Меморіального фонду нагадав про загибель колишнього в'язня Бухенвальда Бориса Романченка внаслідок російського обстрілу Харкова", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+34 Slava Investor
показати весь коментар30.03.2022 02:55
+28 Сергій Матвієнко #512519
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+26 Izolda Larry
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Про це чудово розписано в книжці українця Віктора Суворова Криголам (Лєдокол)
Про це чудово розписано в книжці українця Віктора Суворова Криголам (Лєдокол)
Треба було заборонити.