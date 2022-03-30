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Представників Росії та Білорусі попросили не приїздити у Німеччину на заходи, присвячені річниці звільнення концтабору Бухенвальд

романченко

Представників Російської Федерації та Республіки Білорусь попросили не не приїздити у Німеччину на заходи, присвячені звільненню концтабору Бухенвальд та Дора-Міттель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Німецька Хвиля.

"Представників РФ та Білорусі попросили не приїжджати на пам'ятні заходи з нагоди звільнення в'язнів Бухенвальда та Дора-Міттель.

Директор Меморіального фонду нагадав про загибель колишнього в'язня Бухенвальда Бориса Романченка  внаслідок російського обстрілу Харкова", - зазначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від російського снаряду у Харкові загинув 95-річний Борис Романченко, який пройшов 4 нацистські концтабори. ФОТО

Представників Росії та Білорусі попросили не приїздити у Німеччину на заходи, присвячені річниці звільнення концтабору Бухенвальд 01

Автор: 

концтабір (32) нацизм (146)


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Топ коментарі
+34
Набагато цікавіше поїхати до Гааги, додала вона
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30.03.2022 02:55
+28
Нацисти там знову не потрібні.
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30.03.2022 02:53
+26
Ось це вони молодці.
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30.03.2022 02:52
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Ось це вони молодці.
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30.03.2022 02:52 Відповісти
Ай - я - яй ... Русофашистам не дають потанцювати на кістках мучеників Бухенвальда ... Русофобія , "однако" ...
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30.03.2022 05:18 Відповісти
Нацисти там знову не потрібні.
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30.03.2022 02:53 Відповісти
Набагато цікавіше поїхати до Гааги, додала вона
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30.03.2022 02:55 Відповісти
Напомните немцам что гитлера к власти привел кремль - думаю что у них появится больше вопросов к руссиш швайне.
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30.03.2022 03:15 Відповісти
Яким це таким чином?
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30.03.2022 03:20 Відповісти
Рекомендую прочитать - https://nv.ua/opinion/kak-stalin-pomog-prihodu-gitlera-k-vlasti-133045.html
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30.03.2022 04:23 Відповісти
Я обов'язково прочитаю, але відразу насторожує, що автор доктор фізмату, а не хоча б історичних наук.
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30.03.2022 06:13 Відповісти
На эту тему есть очень много у военного аналитика, экс-разведчика В.Суворова, в частности "Ледокол".
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30.03.2022 06:49 Відповісти
Ну я, допустим, істфак закінчив. В 1933 Сралін через комінтерн заборонив німецьким комунякам створювати коаліцію із соціал-демократами. Результат - канцлером став Гітлер...

Про це чудово розписано в книжці українця Віктора Суворова Криголам (Лєдокол)
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30.03.2022 08:20 Відповісти
Хм. Багато цікавився підйомом фашистської германії після поразки в Першій світовій, але цього не знав. Можливо не звернув увагу. Дякую, цікаво.
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30.03.2022 16:47 Відповісти
Ну я, допустим, істфак закінчив. В 1933 Сралін через комінтерн заборонив німецьким комунякам створювати коаліцію із соціал-демократами. Результат - канцлером став Гітлер...

Про це чудово розписано в книжці українця Віктора Суворова Криголам (Лєдокол)
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30.03.2022 08:20 Відповісти
Нет. Не кремль, его к власти привели популизм и реваншисткие настроения послевоенной Германии.
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30.03.2022 09:42 Відповісти
Так, теж вважаю, що це було визначальним фактором. Але цим потрібно було ще вміло зманіпулювати.
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30.03.2022 16:53 Відповісти
Ща услышим взрывы скрепных пердаков
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30.03.2022 04:34 Відповісти
Победобесіє здувається
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30.03.2022 05:18 Відповісти
Чому попросили ?
Треба було заборонити.
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30.03.2022 06:03 Відповісти
«Jedem das Seine» (Каждому своё), так что фашисты рабсеяне сидите в своём дерьме, нечего по Миру шляться, ********** опустил вам рабским скотам железный занавес.
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30.03.2022 07:20 Відповісти
Нечего новым тварям с зигами топтаться по костям замученных фашистами.
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30.03.2022 07:38 Відповісти
В кремле могут гордиться: таки догнали и перегнали.
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30.03.2022 07:59 Відповісти
Правда, не Америку, а зверства Гитлера.
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30.03.2022 08:00 Відповісти
Русофашистам 🐷 дорога только в Гаагу.
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30.03.2022 08:57 Відповісти
Спорим, рюзге всё равно попрутся?
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30.03.2022 09:26 Відповісти
Фашистам туди не можна їхати. Вбивцям мирних людей там не місце...
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30.03.2022 10:07 Відповісти
Когда-то после второй мировой войны мы солдаты СА, были расквартированы возле Бухенвальда в казармах дивизии ZZ "Мертвая голова". Прошло время и армия страны участвовшая в победе над фашизмом стала сама фашистами, Слава Украине, что без нас.
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30.03.2022 11:09 Відповісти
Это верное решение. Тем, кто сейчас убивает тех, кто пережил ужасы концлагерей, не место на этом мероприятии.
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01.04.2022 13:51 Відповісти
 
 