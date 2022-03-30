Переговори з РФ про обмін тілами загиблих та гумкоридори продовжаться, - Кислиця
За результатами перемовин у Стамбулі 29 березня Україна та Росія домовились продовжити діалог щодо обміну тілами загиблих та роботи гуманітарних коридорів.
Про це під час засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Сьогоднішні переговори у Стамбулі продемонстрували, що Росія, можливо, готова до подальших кроків. Хоча, як і раніше, далеко до стійкого припинення вогню та всеоб'ємної деескалації", - сказав він.
За словами Кислиці, Україна та РФ продовжать консультації за ключовими питаннями.
"Сторони продовжать консультації для підготовки та погодження положення договору про гарантії безпеки для України, щодо механізму здійснення припинення вогню, щодо виведення сил та інших збройних формувань. Про відкриття та безпечне функціонування гуманітарних коридорів на постійній основі. А також про обмін загиблими та звільненні військовополонених та цивільних осіб", - пояснив він.
Водночас, додав Кислиця, підписання угоди про гарантії безпеки для України буде можливим лише після виведення всіх озброєних підрозділів Росії на місця дислокації 23 лютого 2022 року.
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ЗЕ кілька годин тому заявляв, що " Жодних компромісів щодо суверенітету й територіальної цілісності України на перемовинах з РФ не буде". Джерело:
А тут одразу є одне і друге !
Нейтралітет - обмеження суверенітету, Крим та ОРДЛО віддають.
І ні слова про повернення в Україну викрадених дітей та депортованих українців, ні слова про репарації...
І навіть попри сьогоднішні заяви Британії, США про необхідність перемоги України, результати капітулянтських перемовин неукраїнської делегації від України вважаються ознакою миролюбства кацапів ?!
"Росія, можливо, готова до подальших кроків" - представника України став адвокатом кацапні ?
"Як можна вести переговори зі звірем ,коли ваша голова у нього в пащі "
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30.03.2022,
У Бучі з'явилася своя «примара»: на рахунку 70-річного мисливця вже понад 50 ліквідованих окупантів
Пенсіонера не взяли на тероборону і він вирішив діяти поодинці. У Бучі на Київщині колишній мисливець щоночі влаштовує полювання на російських окупантів.
Місцеві жителі називають його "Примарою Бучі" на кшталт "Примари Києва", що захищає небо столиці, розповіла у Facebook колишня снайпер Нацгвардії, ветеран АТО Галина Сернівка.
За її інформацією, "Примара Бучі" вночі наводить жах серед окупантів, які тероризують місто вдень і ті вже один одному розповідають про переслідування мисливцем-примарою. Насправді "Примара Бучі" - це 70-річний пенсіонер, мисливець із солідним стажем та досягненнями, якого не взяли до місцевої ТРО. Тому на всі відкладені на чорний день гроші чоловік придбав патрони до гвинтівки та подався партизанити вночі на околицях рідного міста. "Після його вилазок рашисти недораховуються 1-3 своїх. На рахунку бучанського мисливця понад 50 ліквідованих орків.
А один патрон, до речі, коштує старому майже в 150 гривень.
От і рахуйте. Але для росіян нічого не шкода, жартує дідусь, крім Батьківщини. "
Зазначимо, що легендарний український пілот, якого охрестили Примара Києва, живий і почувається чудово. Інформація про його загибель не відповідає дійсності та є фейковою.