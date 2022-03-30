Переговори з РФ про обмін тілами загиблих та гумкоридори продовжаться, - Кислиця

За результатами перемовин у Стамбулі 29 березня Україна та Росія домовились продовжити діалог щодо обміну тілами загиблих та роботи гуманітарних коридорів.

Про це під час засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Сьогоднішні переговори у Стамбулі продемонстрували, що Росія, можливо, готова до подальших кроків. Хоча, як і раніше, далеко до стійкого припинення вогню та всеоб'ємної деескалації", - сказав він.

За словами Кислиці, Україна та РФ продовжать консультації за ключовими питаннями.

"Сторони продовжать консультації для підготовки та погодження положення договору про гарантії безпеки для України, щодо механізму здійснення припинення вогню, щодо виведення сил та інших збройних формувань. Про відкриття та безпечне функціонування гуманітарних коридорів на постійній основі. А також про обмін загиблими та звільненні військовополонених та цивільних осіб", - пояснив він.

Водночас, додав Кислиця, підписання угоди про гарантії безпеки для України буде можливим лише після виведення всіх озброєних підрозділів Росії на місця дислокації 23 лютого 2022 року.

Також читайте: Жодних компромісів щодо суверенітету й територіальної цілісності України на перемовинах з РФ не буде, - Зеленський