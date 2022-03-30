По Кремінній завдано авіаудару, позиційні бої у Попасній і Рубіжному тривають, - голова Луганської ОВА Гайдай

Російські окупанти завдали авіаудару по Кремінній, у Попасній та Рубіжному тривають позиційні бої. Противник обстрілює виключно житлові квартали.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти гатять виключно по житлових кварталах. Орки обстріляли Кремінну з авіації, а позиційні бої у Попасній та Рубіжному досі тривають. Цієї ночі під щільний ворожий вогонь потрапили Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна та Кремінна", - написав він у фейсбуці.

"Противник продовжує вогневий вплив та штурмові дії. Орки завдавали авіаційних та ракетних ударів по районах Кремінної. Основні зусилля противник зосередив на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне. Безуспішно. Міста під українським прапором", – зазначив Гайдай.

За його словами, у Рубіжному та Сєверодонецьку внаслідок обстрілів палають продовольчий на непродовольчі магазини. "Росіяни роблять це навмисне, щоб залишити людей без необхідного: продуктів та засобів гігієни, готують без розбору, адже не знають чим наповнені магазини", - додав глава ОВА.

"В обласному центрі орки били по старих районах, пошкоджено багатоповерхівки та масове загоряння гаражів. У Рубіжному ДСНС розбирали конструкції у кількох пошкоджених будинках, звідти евакуювали у безпечне місце п'ятьох людей. У Кремінній палав двоповерховий будинок, з іншого - рятувальники з-під завалів дістали одну людину і передали її медикам", – написав Гайдай.

Він також додав, що зміна погоди та обстріл привели до щоденних масових пожеж на відкритих територіях, горять гектари сухої трави.