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Новини Війна
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Кислиця на Радбезі ООН: Путін в Україні вдається до тієї самої практики, що й Сталін

кислиця

Президент РФ Володимир Путін навмисне використовує продовольство як зброю проти українського народу.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки цієї організації, присвяченому гуманітарній ситуації в Україні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Путін - не перший диктатор, який використовує продовольство як зброю проти українського народу, - сказав він. - Ідеологічний апостол Москви Сталін убив мільйони українців 90 років тому під час штучно організованого Великого голоду. Не дивно, що Путін, який шанує Сталіна як свого праотця, вдається до тієї самої практики".

Російська війна, сказав постпред, включає обстріли сільськогосподарської інфраструктури, забруднення українських ґрунтів, атаки на склади пального й, відповідно, зрив посівної кампанії.

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У ці вихідні російські ракети уразили паливні склади у Львові, Дубні, Луцьку та Рівному - далеко від лінії фронту. А у вівторок російські війська обстріляли ракетами сільськогосподарське підприємство у Дніпрі, яке також знаходиться далеко від району бойових дій, знищивши техніку та обладнання. "Можливо, представник держави-агресора міг би пояснити, що спричинило цей напад – "демілітаризація" чи "денацифікація"? – додав Кислиця.

За його словами, перебої в постачанні продовольства з України як одного з найбільших експортерів становлять загрозу для всього світу. До війни Україна експортувала понад 55% усієї соняшникової олії у світі, більш як 55% української пшениці надходило до Азії та 40% - до африканських держав.

Близько 400 млн осіб у всьому світі, переважно на Близькому Сході, у Північній Африці та Азії, залежать від постачання зерна з України, підкреслив постпред.

"Міжнародна солідарність з Україною та розуміння того, що єдиною першопричиною нинішньої продовольчої кризи є війна Росії проти України, матимуть вирішальне значення для успіху в запобіганні найгіршому сценарію на глобальному рівні", - зазначив дипломат.

За його словами, усі українські морські порти нині заблоковано Росією, причому деякі з них окуповані. Деокупація та зняття блокади могли б швидко покращити ситуацію, оскільки 60% сільськогосподарської продукції Україна експортує через свої морські порти, резюмував Кислиця.

Автор: 

ООН (3334) продукти (1126) путін (23733) росія (64846) Сталін (143) Кислиця (207)


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Топ коментарі
+7
Я українець і я вимагаю від Зеленського заборонити діяльність московського патріархату церков свою діяльність на території Украини, під час війни і до повної деокупації України від російських нацистів. Московська церква часто здійснює диверсійну роботу на боці нациської росії.
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30.03.2022 08:41
+2
Будем менять зерно, олию и продовольствие на поставки оружия
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30.03.2022 08:58
+2
Гітлер робив у Германії Голодомори??...Батурин - це теж фашисти?
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30.03.2022 10:00
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https://lb.ua/news/2022/03/29/511544_spravoyu_pro_derzhavnu_zradu_proyshli.html
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30.03.2022 08:34 Відповісти
Заходим на канал Подоняки и регистрируем жалобу в Ютуб. И сносим его очередной канал. https://youtu.be/sk4_9L97FZ8
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30.03.2022 08:40 Відповісти
Уже эту тварь заблокировали.
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30.03.2022 08:45 Відповісти
Путін - це сталін сьогодні. пьотр пєрвий та інші їх Гольштейн-Готторп-Романови - це сталіни вчора.
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30.03.2022 08:40 Відповісти
Нинішній режим в орді - це точна копія режиму Гітлера у Німеччині з усіма його тодішніми діями і наслідками для агресора. Ординський народ під керівництвом ***** - нація фашистів.
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30.03.2022 09:24 Відповісти
Гітлер робив у Германії Голодомори??...Батурин - це теж фашисти?
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30.03.2022 10:00 Відповісти
Я українець і я вимагаю від Зеленського заборонити діяльність московського патріархату церков свою діяльність на території Украини, під час війни і до повної деокупації України від російських нацистів. Московська церква часто здійснює диверсійну роботу на боці нациської росії.
показати весь коментар
30.03.2022 08:41 Відповісти
насралин на ********..
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30.03.2022 08:47 Відповісти
Будем менять зерно, олию и продовольствие на поставки оружия
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30.03.2022 08:58 Відповісти
Со Сталиным переговоры было можно вести, а с ****** - нет. Поскольку воюет с Украиной не государство, а якобы частные компании. ***** таким образом всегда ни при чём. Он, дескать, всё соблюдает, а шахтёры на танках ему не подчинены. И ядерное оружие, и авиацию - в военторге купили.
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30.03.2022 09:07 Відповісти
Вот что КГБ с мозгами делает..... Тупо зомби по схеме всё, не людина.
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30.03.2022 09:28 Відповісти
нафига такая организация, если от нее никакой реальной пользи? деньги на ветер и пустая болтовня из пустого в порожнее
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30.03.2022 10:08 Відповісти
 
 