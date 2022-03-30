Вибухи під Бєлгородом сталися через пожежу на складі боєзапасів, - губернатор
Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков заявив, що вибухи неподалік обласного центру сталися через пожежу на складі боєзапасів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Гладков заявив, що жертв чи постраждалих через вибухи немає, як і руйнувань.
Що саме спричинило пожежу на скаладах, він не каже - за повідомленнями росЗМІ, місцева влада в РФ досі чекає на офіційне повідомлення міністерства оборони.
У вівторок, 29 березня головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що українські воїни нанесли вогневий удар по складу ракетно-артилерійського озброєння у Білгородській області РФ.
Топ коментарі
+31 Vedana
показати весь коментар30.03.2022 09:09
+30 Александр Чуднивец #474549
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+30 Андрей Антипов #307626
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Цьому йолопу треба тасс читати. Бо там написали про 4 постраждалих. А щодо руйнувань - з таким фейерверком та без руйнувань...Коротше, кацап - синоним брехуна
Бо тюряга світить.
Тому пожежа: сама по собі.
Краще так:
"Мі самі атважно стрельнулі патаму что целілісь в Бандеру"
Геномодифікованих щурів ,кротів та черв'яків. Або жидомасонськіх рептилоїдів з планети Нібіру.
Так бывает...