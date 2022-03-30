Вибухи під Бєлгородом сталися через пожежу на складі боєзапасів, - губернатор

Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков заявив, що вибухи неподалік обласного центру сталися через пожежу на складі боєзапасів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Гладков заявив, що жертв чи постраждалих через вибухи немає, як і руйнувань.

Що саме спричинило пожежу на скаладах, він не каже - за повідомленнями росЗМІ, місцева влада в РФ досі чекає на офіційне повідомлення міністерства оборони.

У вівторок, 29 березня головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що українські воїни нанесли вогневий удар по складу ракетно-артилерійського озброєння у Білгородській області РФ.