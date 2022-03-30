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Зарано говорити, що росіяни знижують інтенсивність боїв на Київщині та Чернігівщині, - Денисенко

чернігів

Практично на всій території України вночі лунали сирени повітряної тривоги. Ворог обстрілював Чернігів та Хмельниччину, над Києвом було збито кілька ракет.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Поки що говорити про те, що росіяни знижують інтенсивність бойових дій на київському та чернігівському напрямках, на жаль, не доводиться", - сказав він.

Денисенко уточнив: "У Києві, наскільки ми зараз можемо говорити, було збито кілька ракет над столицею. Наразі ситуація уточнюється".

За словами Денисенка, на Київщині фактично всю ніч можна було чути бойові дії на території Приірпіння.

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"Можна говорити про те, що певні частини та техніка виходять на територію Білорусі. Це більше схоже на ротацію та зализування ран, ніж на реальне зупинення бойових дій", - наголосив радник голови МВС.

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Київська область (3999) Чернігівщина (1584) Денисенко Вадим (119)


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Не знаю-не знаю.. последние три дня в Киеве самые громкие.. без сирен, но с часовыми канонадами....
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30.03.2022 08:45 Відповісти
та й сирени були. мабуть, позбивали ракети. або це ті, що далі полетіли, на Хмельниччину.
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30.03.2022 09:22 Відповісти
Я не знаю, яке саме відведення військ побачили американці, однак ця ніч у Києві була дуже пекельною. Таких ще не було. Навіть на лівому березі тремтіла земля від вибухів на правобережжі.
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30.03.2022 08:47 Відповісти
На лівому березі не було чути конанаду з правого як мінімум з тиждень, а вчора почала чутись знову.
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30.03.2022 08:53 Відповісти
один час наші добре гатили артою по свинособакам за Броварами, відігнали їх.
зараз чути з правого берега.
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30.03.2022 09:21 Відповісти
так, з лівого схоже трохи відігнали.
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30.03.2022 09:53 Відповісти
Люся сказала, що це наші системами залпового вогню гатили по оркам за ірпенем
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30.03.2022 09:19 Відповісти
Але ж зменшення активності бойових дій на Київщині та Чернігівщині таки є, бо оркам стріляти просто вже нема чим і пальне ніхто не везе. Тобто їх активність затухла сама собою. Але не слід розслаблятись під цю марку вони хочуть зробити ротацію завести нові частини з ************ і пальним та вивести ті частини які вже побиті, голодні і знекровлені.
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30.03.2022 09:43 Відповісти
пишуть, що орки в Бучі грабують квартири, вантажать награбоване на крадені автівки і валять на сєвєр.
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30.03.2022 17:02 Відповісти
 
 