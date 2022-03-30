Зарано говорити, що росіяни знижують інтенсивність боїв на Київщині та Чернігівщині, - Денисенко

Практично на всій території України вночі лунали сирени повітряної тривоги. Ворог обстрілював Чернігів та Хмельниччину, над Києвом було збито кілька ракет.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Поки що говорити про те, що росіяни знижують інтенсивність бойових дій на київському та чернігівському напрямках, на жаль, не доводиться", - сказав він.

Денисенко уточнив: "У Києві, наскільки ми зараз можемо говорити, було збито кілька ракет над столицею. Наразі ситуація уточнюється".

За словами Денисенка, на Київщині фактично всю ніч можна було чути бойові дії на території Приірпіння.

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"Можна говорити про те, що певні частини та техніка виходять на територію Білорусі. Це більше схоже на ротацію та зализування ран, ніж на реальне зупинення бойових дій", - наголосив радник голови МВС.