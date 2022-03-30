УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10476 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 795 20

Напад РФ на Україну може призвести до голоду в усьому світі: практично кожен член ООН тепер страждає від російської війни, - постпред Великої Британії при ООН Вудвард

магазин,голод,продукти,їжа,товари

Спричинена російським вторгненням до України глобальна продовольча криза може призвести до швидкого поширення голоду планетою.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку заявила Постійна представниця Великої Британії при Організації Барбара Вудвард, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми постали перед загрозою спричиненої голодом дестабілізації й ризикуємо, що муситимемо позбавляти їжі голодних дітей, морити їх голодом. Апетит Росії до війни забирає їжу зі столів світу", - сказала Вудвард.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кислиця на Радбезі ООН: Путін в Україні вдається до тієї самої практики, що й Сталін

Вона наголосила, що "світові ціни на сировину зростали ще до вторгнення, на тлі відновлення національних економік від пандемії COVID-19". "Тепер же ми бачимо швидке підвищення цін на енергоресурси й глобальну продовольчу небезпеку, яка найбільше вражає найуразливіших. Практично кожен член ООН тепер страждає від російської війни", - зазначила дипломат.

Зазначимо, за даними Human Rights Watch, російське вторгнення в Україну посилило продовольчу кризу на Близькому Сході та в Північній Африці. Зокрема, Ліван отримує 80% пшениці з України; Єгипет закуповує пшеницю, а також великі обсяги олії; Лівія імпортує понад 40% пшениці з України; Ємен - не менше 27%. Крім того, влада північно-західної Сирії забезпечує регіон пшеницею і борошном, закупленим через Туреччину, але остання також імпортує 90% пшениці з України.

Автор: 

Велика Британія (5534) голод (117) Радбез ООН (850)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Все что интересует ООН это продовольствие которое производила и экспортировала Украина. Сама Украина им похер. Им все равно кто будет производить продукцию на нашей территории. И украинцы им похер. Для них важны только территории с плодородными землями. Скотская, ублюдочная импотентная организация.
показати весь коментар
30.03.2022 09:19
+6
А що рашка до цих пір робить в радбезі ООН ?
показати весь коментар
30.03.2022 08:47
+5
мы очень обеспокоены что у вас не будет продовольствия
показати весь коментар
30.03.2022 09:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що рашка до цих пір робить в радбезі ООН ?
показати весь коментар
30.03.2022 08:47 Відповісти
все должны быть голодными как касап.... .
показати весь коментар
30.03.2022 08:48 Відповісти
то уріжте шлунок рф і дайте касторки, най просереться, чи має тепер цілий Світ вимерти?
показати весь коментар
30.03.2022 08:49 Відповісти
ООН-так треба приепинити тільки виказувати занепокоєння,та нарешті почати діяти...
показати весь коментар
30.03.2022 08:49 Відповісти
от і почалось видавлювання рашки з радбезу а може і з ООн вцілому..
А потім запуститься програма... Нема в організаціях ООН, МОК, ФІФА і т. п. такої країни як росфедерація то ї з політичної карти потрібно стерти
показати весь коментар
30.03.2022 08:57 Відповісти
Можна їсти нафту і газ... Їжте!
показати весь коментар
30.03.2022 09:09 Відповісти
Сдохнет либо весь мир ( вместе с россией) или одна россия. ООН - выбирайте!
А что с Украиной? А Украина выживет при любых раскладах. Украину слишком долго и тяжело тренировали.
показати весь коментар
30.03.2022 09:13 Відповісти
Пусть сами сеют. Нет у них вечной мерзлоты. Четыре урожая в год можно собирать.
показати весь коментар
30.03.2022 09:15 Відповісти
Антарктиду можно даже не поливать. Сеять в лёд.
показати весь коментар
30.03.2022 09:58 Відповісти
Все что интересует ООН это продовольствие которое производила и экспортировала Украина. Сама Украина им похер. Им все равно кто будет производить продукцию на нашей территории. И украинцы им похер. Для них важны только территории с плодородными землями. Скотская, ублюдочная импотентная организация.
показати весь коментар
30.03.2022 09:19 Відповісти
показати весь коментар
30.03.2022 09:20 Відповісти
Набір засобів ураження РФ (зброя, біженці, підкуп) поповнився ще одним - продовольство. Серли е НАТО буде всіх жаліти.
показати весь коментар
30.03.2022 09:22 Відповісти
Деяким країнам треба поголодувати.
Деяким утриматись від їжі.
А деяким обов'язково допомогти.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#:~:text=%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%C2%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%2011%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%3A,%2C%20%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F%2C%20%D0%97%D1%96%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5%2C%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%B0.
показати весь коментар
30.03.2022 09:26 Відповісти
Самі викохали військового злочинця, самі йому потурали. Чому в 14 році промовчали, проковтнули язики. Аби тоді ще дали по пиці та рукам загребущим не бідкалися б тепер. Та й зараз багатьом своє болить а не те що ллється рікою кров українська.
показати весь коментар
30.03.2022 09:26 Відповісти
рускій мір повзе по планеті.
показати весь коментар
30.03.2022 09:27 Відповісти
мы очень обеспокоены что у вас не будет продовольствия
показати весь коментар
30.03.2022 09:39 Відповісти
интересно, весь мир понимает, из-за кого будут голодать? Не уверен
показати весь коментар
30.03.2022 10:50 Відповісти
Ай, ай, як би так зробити, щоб тільки українці страждали, а всі інші були занепокоєні. Гидко слухати кацапських наймитів- ООН, червоний хрест, ВОЗ.
показати весь коментар
30.03.2022 11:50 Відповісти
Поголодаєте трошки в своїх пустелях, Африках, нафтових пустелях ... Ціни на продукти, зерно і олію будуть космічними! Можете їсти нафту, газ, брюлікі...
показати весь коментар
30.03.2022 12:11 Відповісти
 
 