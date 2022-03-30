Напад РФ на Україну може призвести до голоду в усьому світі: практично кожен член ООН тепер страждає від російської війни, - постпред Великої Британії при ООН Вудвард
Спричинена російським вторгненням до України глобальна продовольча криза може призвести до швидкого поширення голоду планетою.
Про це під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку заявила Постійна представниця Великої Британії при Організації Барбара Вудвард, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми постали перед загрозою спричиненої голодом дестабілізації й ризикуємо, що муситимемо позбавляти їжі голодних дітей, морити їх голодом. Апетит Росії до війни забирає їжу зі столів світу", - сказала Вудвард.
Вона наголосила, що "світові ціни на сировину зростали ще до вторгнення, на тлі відновлення національних економік від пандемії COVID-19". "Тепер же ми бачимо швидке підвищення цін на енергоресурси й глобальну продовольчу небезпеку, яка найбільше вражає найуразливіших. Практично кожен член ООН тепер страждає від російської війни", - зазначила дипломат.
Зазначимо, за даними Human Rights Watch, російське вторгнення в Україну посилило продовольчу кризу на Близькому Сході та в Північній Африці. Зокрема, Ліван отримує 80% пшениці з України; Єгипет закуповує пшеницю, а також великі обсяги олії; Лівія імпортує понад 40% пшениці з України; Ємен - не менше 27%. Крім того, влада північно-західної Сирії забезпечує регіон пшеницею і борошном, закупленим через Туреччину, але остання також імпортує 90% пшениці з України.
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росфедераціято ї з політичної карти потрібно стерти
А что с Украиной? А Украина выживет при любых раскладах. Украину слишком долго и тяжело тренировали.
Деяким утриматись від їжі.
А деяким обов'язково допомогти.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#:~:text=%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%C2%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%2011%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%3A,%2C%20%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F%2C%20%D0%97%D1%96%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5%2C%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%B0.