Напад РФ на Україну може призвести до голоду в усьому світі: практично кожен член ООН тепер страждає від російської війни, - постпред Великої Британії при ООН Вудвард

Спричинена російським вторгненням до України глобальна продовольча криза може призвести до швидкого поширення голоду планетою.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку заявила Постійна представниця Великої Британії при Організації Барбара Вудвард, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми постали перед загрозою спричиненої голодом дестабілізації й ризикуємо, що муситимемо позбавляти їжі голодних дітей, морити їх голодом. Апетит Росії до війни забирає їжу зі столів світу", - сказала Вудвард.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кислиця на Радбезі ООН: Путін в Україні вдається до тієї самої практики, що й Сталін

Вона наголосила, що "світові ціни на сировину зростали ще до вторгнення, на тлі відновлення національних економік від пандемії COVID-19". "Тепер же ми бачимо швидке підвищення цін на енергоресурси й глобальну продовольчу небезпеку, яка найбільше вражає найуразливіших. Практично кожен член ООН тепер страждає від російської війни", - зазначила дипломат.

Зазначимо, за даними Human Rights Watch, російське вторгнення в Україну посилило продовольчу кризу на Близькому Сході та в Північній Африці. Зокрема, Ліван отримує 80% пшениці з України; Єгипет закуповує пшеницю, а також великі обсяги олії; Лівія імпортує понад 40% пшениці з України; Ємен - не менше 27%. Крім того, влада північно-західної Сирії забезпечує регіон пшеницею і борошном, закупленим через Туреччину, але остання також імпортує 90% пшениці з України.