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Велика Британія в ООН заявила про готовність стати гарантом безпеки України: "Ми були б раді зіграти у цьому роль"

лондон,бен,велика,британія,біг

Постійна представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудвард заявила, що її країна готова "зіграти свою роль" у забезпеченні безпекових гарантій для України, якщо Київ про це попросить.

Представниця Британії відповідала на запитання, чи зможе Лондон виступити гарантом безпеки України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За її словами, британська влада надає Києву значну гуманітарну допомогу та військову підтримку. Загальна сума, витрачена на допомогу Україні, становить понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів. Крім того, Борис Джонсон та Володимир Зеленський майже щодня проводять телефонні розмови.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Напад РФ на Україну може призвести до голоду в усьому світі: практично кожен член ООН тепер страждає від російської війни, - постпред Великої Британії при ООН Вудвард

"І те, що ми хочемо зробити, це допомогти у будь-який можливий спосіб, закінчити цю війну, забезпечити виведення російських військ вторгнення. Ми були б раді зіграти у цьому роль, якщо уряд України попросить нас про це - так", - сказала вона.

Автор: 

Велика Британія (5534) Радбез ООН (850)


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Топ коментарі
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Бритам-черговий респект...
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30.03.2022 08:59
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30.03.2022 09:09
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30.03.2022 09:29
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Бритам-черговий респект...
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30.03.2022 08:59 Відповісти
Чому в Британії не існує антисемітизму ?

\Тому що британці не вважають євреїв розумнішими за себе.

Чому британці і євреї не бояться рузьке з атомною бомбою ?

\тому що їм насрати на рузьке понти.
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30.03.2022 10:25 Відповісти
Єврея і рядом не стояло біля Брита. Не принижуй вільних людей Великої Британії
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30.03.2022 11:16 Відповісти
Боже бережи Королеву!!!
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30.03.2022 09:01 Відповісти
ми теж були би раді.
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30.03.2022 09:02 Відповісти
Какие механизмы этих гарантий если
https://youtube.com/watch?v=***********
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30.03.2022 09:02 Відповісти
Да что за хрень ты вставил,черт тебя подери ,хрюсский
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30.03.2022 09:58 Відповісти
Кацап, я вставил Бориса Джонсона.
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30.03.2022 10:17 Відповісти
Він вставив цитату прем'єра Великобританії про неможлмвість закрити небо над Україною зараз. Звідси сумніви: чоиу брити мають це зробити згодом, через черговий підписаний папірець?
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30.03.2022 14:27 Відповісти
В мене не відкрилось,дякую
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30.03.2022 18:21 Відповісти
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30.03.2022 09:09 Відповісти
Спочатку треба укласти договір між Україною та справжніми гарантами її незалежності (касапи до таких не входять апріорі); а вже потім виходити на т.зв. "мирний договір" з самими касапами.
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30.03.2022 09:12 Відповісти
А ООН , не кажется, что в Украине ,***** совершает военные преступления . ***** военный преступник , сколько можно бояться не наказаное зло возвращается
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30.03.2022 09:15 Відповісти
Як це розуміти? З Криму теж виженуть кацапів?
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30.03.2022 09:20 Відповісти
Ан Мур , Позвольте с Вами ,не согласиться, какой мирный договор , если ***** военный преступник , . А с гарантом у нас есть справжний догово ,и это ВСУ.
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30.03.2022 09:20 Відповісти
..подяка.. тут аби тільки влада не підісрала Україну
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30.03.2022 09:23 Відповісти
в будапештском меморандуме тоже есть солидные гаранты, цена новых гарантий от "Зе и Ко" будет такая же как и от старого "будапештского". ни о каких практических механизмов реализации этих гарантий речи нет, более того рэфэ тоже гарант.
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30.03.2022 09:29 Відповісти
проблема НЕЗАЕЖНОСТІ -проблема кожної окремої країни..

і будь-хто з інших може її підтримати виключно з особистих інтересів.

питання ПЕРЕГОВОРІВ..

ДОВГИЙ І СКЛАДНИЙ ПРОЦЕС...

не думаю,що Китай підпишеться в "гаранти"..
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30.03.2022 10:29 Відповісти
в частині: "проблема НЕЗАЕЖНОСТІ -проблема кожної окремої країни..
" згоден на всі 100%.

необманюйте себе:

не має значення хто дасть ці гарантії, оновлений "будапештський меморандум" це просто гарний папірець для музею, не більше. Також нейтральний статус ні як не захистить від нападу. більше того нейтральний статус накладає ряд обмежень.

просто кажучи маючи рєфе на кордоні - нейтральний статус це як червона ганчірка для бика, це питання часу.
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30.03.2022 12:34 Відповісти
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30.03.2022 09:29 Відповісти
Я розумію, що без союзів та блоків не обійтися.
Але вже настільки надивилися і наслухалися з 2014.

Дуже б, звичайно, хотілося, щоб Україна була самодостатньою і не потребувала нічиїх гарантій.

Бо опинилася сам-на-сам супроти орди.
Так, добре, що хоч якусь зброю дають.

Можна було б посилити обороноздатність за ці кілька років, якби не дороги ...
Не хотілося думати про повномасштабне вторгнення, але для фюрера так класно склалися обставини і за океаном, і в Україні, що він вирішив скористатися.

І про одне, й про друге попереджали. Але це була критична меншість.
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30.03.2022 09:31 Відповісти
доволі розповсюджена але хибна думка - орда напала бо клоун при владі.
у 2019 Україна не мала ні потужної авіації, ні військового флоту, ні ******** ППО як і сталих тенденцій до їх появи у близькій перспективі . так майже три роки було фактично згаяно, бо певно ніхто не вірив у можливість повномасштабної війни", а економіка практично "лежала". "зелені" намутили велике "крадівництво" і добре на ньому нагрілись. а фішка і годівниця попередників була у військовій площині, але якісного зрушення теж фактично не було, як і постачання ******** західних озброєнь. тому винні усі. бо ніхто не спромігся на системні реформи які би підвищили довіру західних союзників та дали економічні ресурси для переоснащення армії тими же союзниками. якось так.
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30.03.2022 09:51 Відповісти
Ні-ні, Ви однобоко сприйняли мій комент. Я, власне, й мала на увазі, що йдеться про сукупність обставин (так завжди).

1. той, хто зараз при владі у білому домі (до речі, якби був Порошенко і цей "козак", думаю, що х**ло напало б так само), бо його абсолютна непридатність і слабкість та всі ігри, які він цілий рік вів з х**лом повністю переконали фюрера у можливості такого кроку
2. наша теперішня влада не дбала про армію та оборону + реальні факти зради (які потрібно буде розслідувати, наприклад, про розміновування мостів, перешийку і т.д.)
3. багаторічне умиротворення Заходом терориста-агресора з перезавантаженням і т.д.
4. москальня на мордорі, яка виплекала цього виродка і у нього абсолютно знесло дах

Це з того, що бачу я.
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30.03.2022 09:59 Відповісти
*та всі вони однакові*, так хитродупий пригожинський парёньок?
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30.03.2022 10:02 Відповісти
є якісь заперечення по суті? чи у давно знаного ольгінського хама когнітивних здібностей вистачає лише на матючню і особисті образи? не відробляєш панських недоїдків, ой не відробляєш.
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30.03.2022 10:07 Відповісти
на жаль,певні факти ПІДТВЕРДЖУЮТЬ думку,що у ЗЕ Армія і оборона не були у пріоритеті.

1.Роздутий бюджет "Великого бідівництва" ,і мізерне його збільшення -для Армії...

2)Недалекоглядна і навіть ЗЛОЧИННА Зупинка фінаннсування ракетної програми..

3) непосадка "бізнесменів на Армії" часів Порошенко...
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30.03.2022 10:36 Відповісти
Будьте чесними. До кінця. федерація з 2000 року витрачала нафтобакси на озброєння, щоб зараз мати перевагу у кількості озброєння навіть НАТО. За які ШИШИ Україна могла зробити переозброєння колишньої совкової армії? Мільярд - це не колона танків, зграї літаків, БПЛА та ракет. Доларовий потенціал України на два порядки нижче московії.
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30.03.2022 13:50 Відповісти
факт. у них грошей вистачало і на армію і на розкішні маєтки. а у нас лише на маєтки. реформувати треба було країну ще з 2014 і відправляти стару систему кучмократії на утилізацію то певно би і ресурси знайшлись. але але але...
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30.03.2022 14:01 Відповісти
Ну так действуйте - вы уже и так гаранты по Булапештскому договору! Что мешает? Гаранты сраные...
Гарантировал, гарантирую и буду гарантировать!
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30.03.2022 09:33 Відповісти
бриты, где обещанное оружие?
или нам по прежнему сражаться с рашистами вилами и топорами?
сколько можно бесполезного "соболезнования"?!
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30.03.2022 09:38 Відповісти
що ти мелеш? придоручне? все є, чи тобі потрібно, щоб на кожному заборі писали скільки хто завіз?
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30.03.2022 09:55 Відповісти
це моя думка, я її висловлюю
в тебе забув спитати!
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30.03.2022 10:04 Відповісти
Арахімія ,по вказівці рашистській, Велику Британію не включає у список країн-гарантів безпеки України, в списку одні прорашистські німецько,французьскі,турецькі,ізраїльські дружбани
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30.03.2022 09:59 Відповісти
А что сейчас мешает дать нам наступательные вооружения?
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30.03.2022 10:11 Відповісти
Велика Британія хоче повного виведення військ рф із України, - речник Джонсона

"Зе і ко" пише новий "булапештський меморандум", та протискує новий "мінськ",

чим закінчуються будапештські меморандуми та мінські договірняки всім відомо. Але тут Зе та Ко пішли ще далі - дають рефе правити коституцію України.
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30.03.2022 10:20 Відповісти
буде референдум...

припиніть розганяти "зраду" !
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30.03.2022 10:30 Відповісти
справді референдум буде, але він жодним чином не вплине на статті "мирного" договору, ось просто - ніяк!
І таки да, ви маєте рацію - особисто вважаю переписування конституції на користь окупанта - це зрада й капітуляція, референдум на обмежених територіях, тобто без окупованих рефе територіях - це зрада, та легалізація оккупований терріторій, та й самі розмови про референдум під бомбами рефе - для мене теж зрада.
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30.03.2022 11:31 Відповісти
Навіщо писати про цю маячню з референдумом, адже щоб його провести необхідно зупинити війну і відмінити військовий стан - тобто наперемовинах погодятся на всі умови на перед. А що влада робитиме як що українці проголосують проти такого договору - відновлюватиме бойові дії?
І головне цей договір фактично та сама капітуляція адже ми навіть військових навчянь не зможем провести без дозволу країн гарантів до яких входитеме і росія.
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30.03.2022 11:34 Відповісти
Фактично те що арахамії з подоляками пропонують - це капітуляція України. Спасають шкуру ***** від Гааги.
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30.03.2022 13:50 Відповісти
Молодцы,четко и ясно. Не то,что американцы.
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30.03.2022 10:34 Відповісти
Великобританія, як і інші члени будапештського меморандуму, має якщо не обов'язок то певне зобов'язання і повне право в повній мірі стати на захист України, окремо від країн НАТО, закрити небо, ввести свої війська! Бо чим в такому разі буде відрізнятися новий безпековий договір?! Теж саме стосується США, Франції, Китаю.
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30.03.2022 10:44 Відповісти
Британцам респект, но на сегодняшний день ООН бесполезная организация.
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30.03.2022 10:54 Відповісти
РЕСПЕКТ!Великобритания и США -самые наёдежные партнёры ,которые могут обеспечить и гарантировать безопасность Украины .если к ним подсоединятся Польша и страны Балтии-идеальный новый союз..НО если даже страны согласятся Украине обеспечить защищённостью -война не закончится...У»пу»совсем другие цели и так называемый «нейтральный статус»,это только одна часть тех целей ,которые «пу «ставит перед собой в Украине.Поэтому только полный разгром рашистской армии ,приведёт к окончанию войны.
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30.03.2022 11:29 Відповісти
Стати гарантом і "зіграти свою роль" у забезпеченні безпекових гарантій для України". - Це трохи різні речі.
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30.03.2022 13:09 Відповісти
Дипломатичне словоблуддя, яке згодом "харанти" можуть трактувати так, як їм вигідно
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30.03.2022 14:40 Відповісти
А ось і чіткіша відповідь від Британії на хотілки ЗЕлених йолопів: https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/30/7335782/ Британія не готова дати Україні гарантії безпеки, як у НАТО
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30.03.2022 14:55 Відповісти
Ніхто, НІХТО не впишеться за Україну перед загрозою застосування ядерної зброї. Тільки ядерний статус.
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30.03.2022 13:42 Відповісти
Від небезпечного сусіда жодна гарантія нічого не гарантує. Сусід поруч, а гарант десь далеко за горами й долинами. Поки вони вирішать почати ГАРАНТОВАНІ забов'язання, ми можемо вже існувати ..... тільки на папірці.
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30.03.2022 13:53 Відповісти
Внимание ! Наши предатели могут саботировать поставки оружия. Будут передерживать на складах, сообщать противнику о месте нахождении складов, приводить оружие в негодность. Будьте бдительны !
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30.03.2022 13:58 Відповісти
Джонсон, підкинь оперативно 500 снайперських рушниць з тепловізорами. Через тиждень вже буде запізно.
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30.03.2022 15:16 Відповісти
Так росія буде гарантом, арахамія домовиться!
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30.03.2022 18:07 Відповісти
 
 