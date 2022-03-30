Велика Британія в ООН заявила про готовність стати гарантом безпеки України: "Ми були б раді зіграти у цьому роль"

Постійна представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудвард заявила, що її країна готова "зіграти свою роль" у забезпеченні безпекових гарантій для України, якщо Київ про це попросить.

Представниця Британії відповідала на запитання, чи зможе Лондон виступити гарантом безпеки України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За її словами, британська влада надає Києву значну гуманітарну допомогу та військову підтримку. Загальна сума, витрачена на допомогу Україні, становить понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів. Крім того, Борис Джонсон та Володимир Зеленський майже щодня проводять телефонні розмови.

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"І те, що ми хочемо зробити, це допомогти у будь-який можливий спосіб, закінчити цю війну, забезпечити виведення російських військ вторгнення. Ми були б раді зіграти у цьому роль, якщо уряд України попросить нас про це - так", - сказала вона.