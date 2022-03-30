Велика Британія в ООН заявила про готовність стати гарантом безпеки України: "Ми були б раді зіграти у цьому роль"
Постійна представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудвард заявила, що її країна готова "зіграти свою роль" у забезпеченні безпекових гарантій для України, якщо Київ про це попросить.
Представниця Британії відповідала на запитання, чи зможе Лондон виступити гарантом безпеки України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
За її словами, британська влада надає Києву значну гуманітарну допомогу та військову підтримку. Загальна сума, витрачена на допомогу Україні, становить понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів. Крім того, Борис Джонсон та Володимир Зеленський майже щодня проводять телефонні розмови.
"І те, що ми хочемо зробити, це допомогти у будь-який можливий спосіб, закінчити цю війну, забезпечити виведення російських військ вторгнення. Ми були б раді зіграти у цьому роль, якщо уряд України попросить нас про це - так", - сказала вона.
Будь ласка, зачекайте...
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\Тому що британці не вважають євреїв розумнішими за себе.
Чому британці і євреї не бояться рузьке з атомною бомбою ?
\тому що їм насрати на рузьке понти.
https://youtube.com/watch?v=***********
і будь-хто з інших може її підтримати виключно з особистих інтересів.
питання ПЕРЕГОВОРІВ..
ДОВГИЙ І СКЛАДНИЙ ПРОЦЕС...
не думаю,що Китай підпишеться в "гаранти"..
" згоден на всі 100%.
необманюйте себе:
не має значення хто дасть ці гарантії, оновлений "будапештський меморандум" це просто гарний папірець для музею, не більше. Також нейтральний статус ні як не захистить від нападу. більше того нейтральний статус накладає ряд обмежень.
просто кажучи маючи рєфе на кордоні - нейтральний статус це як червона ганчірка для бика, це питання часу.
Але вже настільки надивилися і наслухалися з 2014.
Дуже б, звичайно, хотілося, щоб Україна була самодостатньою і не потребувала нічиїх гарантій.
Бо опинилася сам-на-сам супроти орди.
Так, добре, що хоч якусь зброю дають.
Можна було б посилити обороноздатність за ці кілька років, якби не дороги ...
Не хотілося думати про повномасштабне вторгнення, але для фюрера так класно склалися обставини і за океаном, і в Україні, що він вирішив скористатися.
І про одне, й про друге попереджали. Але це була критична меншість.
у 2019 Україна не мала ні потужної авіації, ні військового флоту, ні ******** ППО як і сталих тенденцій до їх появи у близькій перспективі . так майже три роки було фактично згаяно, бо певно ніхто не вірив у можливість повномасштабної війни", а економіка практично "лежала". "зелені" намутили велике "крадівництво" і добре на ньому нагрілись. а фішка і годівниця попередників була у військовій площині, але якісного зрушення теж фактично не було, як і постачання ******** західних озброєнь. тому винні усі. бо ніхто не спромігся на системні реформи які би підвищили довіру західних союзників та дали економічні ресурси для переоснащення армії тими же союзниками. якось так.
1. той, хто зараз при владі у білому домі (до речі, якби був Порошенко і цей "козак", думаю, що х**ло напало б так само), бо його абсолютна непридатність і слабкість та всі ігри, які він цілий рік вів з х**лом повністю переконали фюрера у можливості такого кроку
2. наша теперішня влада не дбала про армію та оборону + реальні факти зради (які потрібно буде розслідувати, наприклад, про розміновування мостів, перешийку і т.д.)
3. багаторічне умиротворення Заходом терориста-агресора з перезавантаженням і т.д.
4. москальня на мордорі, яка виплекала цього виродка і у нього абсолютно знесло дах
Це з того, що бачу я.
1.Роздутий бюджет "Великого бідівництва" ,і мізерне його збільшення -для Армії...
2)Недалекоглядна і навіть ЗЛОЧИННА Зупинка фінаннсування ракетної програми..
3) непосадка "бізнесменів на Армії" часів Порошенко...
Гарантировал, гарантирую и буду гарантировать!
или нам по прежнему сражаться с рашистами вилами и топорами?
сколько можно бесполезного "соболезнования"?!
в тебе забув спитати!
"Зе і ко" пише новий "булапештський меморандум", та протискує новий "мінськ",
чим закінчуються будапештські меморандуми та мінські договірняки всім відомо. Але тут Зе та Ко пішли ще далі - дають рефе правити коституцію України.
припиніть розганяти "зраду" !
І таки да, ви маєте рацію - особисто вважаю переписування конституції на користь окупанта - це зрада й капітуляція, референдум на обмежених територіях, тобто без окупованих рефе територіях - це зрада, та легалізація оккупований терріторій, та й самі розмови про референдум під бомбами рефе - для мене теж зрада.
І головне цей договір фактично та сама капітуляція адже ми навіть військових навчянь не зможем провести без дозволу країн гарантів до яких входитеме і росія.