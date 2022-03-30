Окремі частини армії РФ відступають до Білорусі та Росії для перегрупування, - британська розвідка
Окремі підрозділи армії агресора відходять до Росії та Білорусі, щоб переформуватися й поповнити запаси.
Про це свідчать дані розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер оборонного відомства Сполученого Королівства.
"Така активність чинить додатковий тиск на і без того напружену логістику Росії і демонструє труднощі, з якими стикається Росія при реорганізації своїх підрозділів в передових районах України", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони Британії зазначають, що Росія, ймовірно, продовжить компенсувати свої обмежені можливості наземного маневрування масованими артилерійськими і ракетними ударами.
"Заявлене Росією зосередження уваги на наступі в Донецьку і Луганську, ймовірно, є мовчазним визнанням того, що вона щосили намагається підтримувати більш ніж один значний напрямок наступу", - йдеться в повідомленні.
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Вам нужно оружие в количестве "to the Moon", чтобы все желающие (и Ваши, и из ЕС) могли получить его получить и отстреливать кацапов, в т.ч. ракетами. Я более чем уверен, что в Польше найдётся не одна тысяча желающих.
Як кажуть старі гуцули: велкам ту хелл, пуцоші!
Только когда и эти группировки потеряют достаточно личного состава и техники, тогда и они выйдут.
Щоб ви здохли білоруси,
Разом з "Тараканом".
Здали себе і нас труси,
Із мокши - Івану.
Пуйла військо розмістили,
На своїй земельці.
Та ракетами гатили,
По нашім кубельці.
Виганяйте Пуйла з дому,
З ним і "Таракана".
Пенделя давайте гному,
Так вам буде шана.
Знищуйте ті ешелони,
Що йдуть в Україну.
Ворога паліть колони,
За свою провину.
Ми завжди були у мирі,
Разом воювали.
Здохнуть хай чорти-упирі,
Що нас мордували.
28.03.2022 р.
Анатолій Березенський
Дніпро