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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окремі частини армії РФ відступають до Білорусі та Росії для перегрупування, - британська розвідка

русня

Окремі підрозділи армії агресора відходять до Росії та Білорусі, щоб переформуватися й поповнити запаси.

Про це свідчать дані розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер оборонного відомства Сполученого Королівства.

"Така активність чинить додатковий тиск на і без того напружену логістику Росії і демонструє труднощі, з якими стикається Росія при реорганізації своїх підрозділів в передових районах України", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Британії зазначають, що Росія, ймовірно, продовжить компенсувати свої обмежені можливості наземного маневрування масованими артилерійськими і ракетними ударами.

Також читайте: Окупанти перекидають в Україну сили з Абхазії та Південної Осетії, - Генштаб

"Заявлене Росією зосередження уваги на наступі в Донецьку і Луганську, ймовірно, є мовчазним визнанням того, що вона щосили намагається підтримувати більш ніж один значний напрямок наступу", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Велика Британія (5534) розвідка (3854)


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Топ коментарі
+15
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30.03.2022 09:20
+11
Русское войско идёт перегруппировываться.

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30.03.2022 09:14
+11
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/30/7136891/ У Джонсона допустили надання Україні наступального озброєння - джерела Times
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30.03.2022 09:19
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Лапатних вбивць вже нічого не врятує від смерті в Україні-бо українська незламна нація захищає свою землю...
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30.03.2022 09:11 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/30/7136891/ У Джонсона допустили надання Україні наступального озброєння - джерела Times
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30.03.2022 09:19 Відповісти
Отличная новость.
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30.03.2022 10:40 Відповісти
Скорее всего будет так ,как с истребителями, которые сша допустили,что передадут нам.Хотя кто знает это Британия ,вышедшая из импотентного евросоюза и взявшая курс на восстановление своего политического веса и влияния в мире так,что кто знает и чем черт не шутит
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30.03.2022 11:06 Відповісти
Да, мне тоже не нравится, когда СМИ информируют о идеях. Это игра чтобы проверить реакцию *****? Так она и так ясна.
Вам нужно оружие в количестве "to the Moon", чтобы все желающие (и Ваши, и из ЕС) могли получить его получить и отстреливать кацапов, в т.ч. ракетами. Я более чем уверен, что в Польше найдётся не одна тысяча желающих.
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30.03.2022 11:11 Відповісти
Русское войско идёт перегруппировываться.

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30.03.2022 09:14 Відповісти
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30.03.2022 09:20 Відповісти
нах... отсюда... не возвращайтесь Никогда..
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30.03.2022 09:14 Відповісти
Відстірати портки, переодягнути чисте спіднє і повторна спроба накормити голодних собачок та удобрити собою чорноземи країни-Героя України.
Як кажуть старі гуцули: велкам ту хелл, пуцоші!
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30.03.2022 09:18 Відповісти
Возникает нехорошее чувство, что переговоры в Стамбуле проведены для того, чтобы дать оркам почти безнаказанно перегруппироваться. А также для того, чтобы пресечь панику ФСБ-шников и разной другой сволочи по поводу распродажи недвиги в Крымняше (их min на 15 лет уже успокоили). Лицо Мустафы в сравнении с довольными репами остальных не даст соврать.
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30.03.2022 09:22 Відповісти
у русни флеш беки будут
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30.03.2022 09:25 Відповісти
А білоруси мовчки ковтають
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30.03.2022 09:29 Відповісти
Ничего не понимаю: что сатанинской Z-армии "зеленый коридор" ВСУ дали?
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30.03.2022 09:33 Відповісти
Да. Наш дали зелёный коридор. Ведь мы контролируем границу на севере Киевской и Черниговской областей (нет)
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30.03.2022 09:50 Відповісти
Ну вот откуда эти орки отходят - наши туда же заходят? А то как-то неясно это все звучит.
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30.03.2022 09:37 Відповісти
Наши туда не заходят. Так как выводятся на перегруппировку те, кого бои уже потрепали. А их выход прикрывают те, кто ещё может воевать. Так что ни из какой Бучи, Гостомеля, и т.д, они не выйдут.

Только когда и эти группировки потеряют достаточно личного состава и техники, тогда и они выйдут.
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30.03.2022 09:53 Відповісти
Джавеліни чекають кожного рюсска мир ського Шарікова...
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30.03.2022 09:41 Відповісти
Чому з білорусії обстрілюють Україну а нашим воїнам не дозволяють вгатить по оркам?ренегатбєня жде ,що б якомога більше було знищено волелюбної України?
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30.03.2022 09:59 Відповісти
Potamu chto u nacista putina ***** atomnoe oruzie i etot psixiheski neustoichiiji (jobnutiji) ruZZkiji fashist *****-raicji roZZiji mozet evo izpolzavat protiv doblesnova Ukrainskova naroroda.
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30.03.2022 11:02 Відповісти
ЩО Ж ВИ СЯБРИ НАТВОРИЛИ?

Щоб ви здохли білоруси,
Разом з "Тараканом".
Здали себе і нас труси,
Із мокши - Івану.

Пуйла військо розмістили,
На своїй земельці.
Та ракетами гатили,
По нашім кубельці.

Виганяйте Пуйла з дому,
З ним і "Таракана".
Пенделя давайте гному,
Так вам буде шана.

Знищуйте ті ешелони,
Що йдуть в Україну.
Ворога паліть колони,
За свою провину.

Ми завжди були у мирі,
Разом воювали.
Здохнуть хай чорти-упирі,
Що нас мордували.
28.03.2022 р.
Анатолій Березенський
Дніпро
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30.03.2022 10:59 Відповісти
Никаких отходов. Брать в окружение и уничтожать. Иначе они вернутся. Бойтесь троянского коня.
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30.03.2022 11:11 Відповісти
Верить кацапам - себя не уважать.
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30.03.2022 11:53 Відповісти
 
 