Окремі частини армії РФ відступають до Білорусі та Росії для перегрупування, - британська розвідка

Окремі підрозділи армії агресора відходять до Росії та Білорусі, щоб переформуватися й поповнити запаси.

Про це свідчать дані розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер оборонного відомства Сполученого Королівства.

"Така активність чинить додатковий тиск на і без того напружену логістику Росії і демонструє труднощі, з якими стикається Росія при реорганізації своїх підрозділів в передових районах України", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Британії зазначають, що Росія, ймовірно, продовжить компенсувати свої обмежені можливості наземного маневрування масованими артилерійськими і ракетними ударами.

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"Заявлене Росією зосередження уваги на наступі в Донецьку і Луганську, ймовірно, є мовчазним визнанням того, що вона щосили намагається підтримувати більш ніж один значний напрямок наступу", - йдеться в повідомленні.