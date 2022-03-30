Тривають активні бої в Ізюмському напрямку, ворожі безпілотники ведуть розвідку у Харкові, - Синєгубов

За минулу добу російські окупаційні війська постійно наносили артилерійські, мінометні обстріли, обстріли з РСЗВ, всього - 39 разів: це райони Салтівки, Олексіївки, Холодної Гори, ХТЗ, Чугуєва, Дергачів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Також, за його словами, зафіксували близько 180 обстрілів противником із РСЗВ типу "Град".

Через обстріли були пожежі у Київському, Шевченківському районі та Салтівці. Пошкоджені житлові будинки, об'єкти торгівлі та інші об’єкти цивільної інфраструктури, жертв та постраждалих немає.

"За даними Штабу оборони, ворожої авіації по місту Харків не спостерігали. Але продовжується активність ворожих безпілотних літальних апаратів, які "розвідують" позиції підрозділів ЗСУ, ТРО та НГУ. Тривають активні бої в Ізюмському напрямку. У цьому районі Збройні Сили України за добу збили 1 винищувач та 1 беспілотник ворога", - пише Синєгубов.

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