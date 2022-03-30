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Новини Війна
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Тривають активні бої в Ізюмському напрямку, ворожі безпілотники ведуть розвідку у Харкові, - Синєгубов

харків

За минулу добу російські окупаційні війська постійно наносили артилерійські, мінометні обстріли, обстріли з РСЗВ, всього - 39 разів: це райони Салтівки, Олексіївки, Холодної Гори, ХТЗ, Чугуєва, Дергачів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Також, за його словами, зафіксували близько 180 обстрілів противником із РСЗВ типу "Град".

Через обстріли були пожежі у Київському, Шевченківському районі та Салтівці. Пошкоджені житлові будинки, об'єкти торгівлі та інші об’єкти цивільної інфраструктури, жертв та постраждалих немає.

"За даними Штабу оборони, ворожої авіації по місту Харків не спостерігали. Але продовжується активність ворожих безпілотних літальних апаратів, які "розвідують" позиції підрозділів ЗСУ, ТРО та НГУ. Тривають активні бої в Ізюмському напрямку. У цьому районі Збройні Сили України за добу збили 1 винищувач та 1 беспілотник ворога", - пише Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ витісняють окупантів із Роганського, Чугуївського, Дергачівського напрямків. Ізюм - критична точка, - Синєгубов про ситуацію на Харківщині

Автор: 

Харків (5546) Харківщина (6054) Ізюм (324) Синєгубов (857)


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Топ коментарі
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Изюма захотелось - куя получите..
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30.03.2022 09:45
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30.03.2022 09:45 Відповісти
Изюм всё орки заняли .Бутусов вчера вечером на цензоре об этом говорил. Бои уже идут по направлению к Славянску
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30.03.2022 10:44 Відповісти
когда это Бутусов говорил...?
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30.03.2022 11:08 Відповісти
Вчера вечером .Трансляция его выступления здесь на сайте цензора была .Хотя арестович говорит ,что орки полностью город не заняли и наши войска всё ещё держат там оборону .Хрен его знаешь кому верить
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30.03.2022 11:17 Відповісти
ты веришь...?
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30.03.2022 11:22 Відповісти
Я уже не знаю кому верить .Арестович официальный представитель президента ,каждый день брифинги проводит по военной обстановке в стране .Бутусов почти всё время на передовой и каждый даёт разные оценки
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30.03.2022 11:45 Відповісти
так какого ты хрена здесь зарегестрировался - ты больше на кацапа похож...
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30.03.2022 11:47 Відповісти
Почему ?Я лишь констатирую факт ,что никто точно не знает какая там обстановка
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30.03.2022 12:17 Відповісти
так как ты только свиноцабаки тут пишут - но прокалываются...
да и твой ник подтверждение кацап...
докажи что ты не свиноцабака - только конкретно...!
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30.03.2022 12:37 Відповісти
вот так должна выглядеть каждая свиноцабака - и вся паРаша...\ты согласен...?\
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30.03.2022 12:53 Відповісти
Согласен я и на худшее ,что нужно делать особенно с лётчиками ,артиллеристами и ракетчиками и в каком виде их останки нужно отправлять их родным посылками домой .Но по ходу это наша зелёная власть сочувствует пленным кацапам раз так с ними обращается
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30.03.2022 13:10 Відповісти
хорошо что согласен - а зелёная власть это не Украина...!
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30.03.2022 13:13 Відповісти
В Изюм два депутата опзж тайными тропами завели орков. Когда же всю эту партию пересажают. Или будем еще ждать пока ключевой город сдадут?
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30.03.2022 09:55 Відповісти
Окупантів в м.Ізюм провів міської ради від ОПЗЖ.В цій зраді приймали участь бувший мер та один місцевий "мусор".
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30.03.2022 10:33 Відповісти
 
 