Війська РФ завдали авіаударів по Мар'їнці та Новомихайлівці, ворожі обстріли вздовж усієї лінії зіткнення на Донеччині, - Кириленко

На Донеччині тривають ворожі обстріли вздовж усієї лінії зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням главу Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Під ранок росіяни завдали авіаударів по Мар'їнці та Новомихайлівці, після чого почали працювати артилерією в районі цих населених пунктів. Крім того, з ночі ведуться обстріли Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки та їхніх передмість, під вогнем росіян і Очеретинська громада", - пише він.

За словами Кириленка, населені пункти внаслідок ворожого вогню мають значні руйнування та пожежі.

"Є постраждалі серед цивільних, інформацію щодо них уточнюємо", - додає керівник ОВА.

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