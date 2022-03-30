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Новини Війна
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98 підприємств із зони бойових дій вже перевезено на захід України, ще 375 – у процесі, - Свириденко

релокація

Урядова програма релокації підприємств із зони бойових дій в безпечні регіони успішно реалізується.

Про це заявила перша віцепрем’єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні потужності 98 підприємств вже перевезено на Західну Україну. 375 учасників програми перебувають в стадії переїзду. А загалом Міністерством економіки отримано 1164 заявки від підприємців, з яких 1058 вже опрацьовані", – повідомила Свириденко актуальні цифри.

Вона додала, що програмою переміщення може скористатися будь-який бізнес, який через війну перебуває в зоні ризику. Це стосується як великих виробництв, так і малих підприємств.

Свириденко нагадує: для релокації потрібно заповнити заявку за посиланням.

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Держава допоможе зацікавленим у підборі площ для розміщення виробництва, переміщенні та розселенні персоналу, підборі працівників в місці дислокації після переїзду. Держава візьме на себе і логістичні витрати, надаючи транспорт, запевняє Свириденко.

"Масштабне переміщення бізнесу на безпечні території допоможе Україні зберегти виробництво, робочі місця та задовольнити попит армії і цивільного населення на низку товарів і послуг, що критично необхідні для перемоги над ворогом", – переконана перша віцепрем’єрка.

Автор: 

Захід України (14) підприємство (233) Свириденко (304)


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Ще розкажіть куди, щоб кацап легше було ракети спрямувати
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30.03.2022 10:35 Відповісти
Как перевезти молочные заводы которые привязаны территориально к молочному стаду? Или свинофермы и птицефермы?
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30.03.2022 10:55 Відповісти
Во всяком случае оборонку, нужно было перенести на запад ещё в 14 году. Это любому здравомыслящему ясно было, но не власти. Распил куда важнее.
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30.03.2022 11:00 Відповісти
Так и Запад обстреливают ... А может просто с 2019 года нужно было усиливать оборону страны, а не '' простА перестать стрелять"....😡
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30.03.2022 13:09 Відповісти
Мне зачем это ваше "праведное" возмущение? Адресуйте его по адресу.
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30.03.2022 16:28 Відповісти
И что туда можно переместить? Металлургические заводы вместе с сырьем? Нет. Сельское хозяйство с полями и черноземами? Нет. А это по сути вся наша экономика. Перетянут бюджетников и пару тысяч айтишников. То такое. Погоды не сделает.
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30.03.2022 11:41 Відповісти
Да, "потужне" переміщення...
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30.03.2022 13:08 Відповісти
 
 