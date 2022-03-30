98 підприємств із зони бойових дій вже перевезено на захід України, ще 375 – у процесі, - Свириденко

Урядова програма релокації підприємств із зони бойових дій в безпечні регіони успішно реалізується.

Про це заявила перша віцепрем’єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні потужності 98 підприємств вже перевезено на Західну Україну. 375 учасників програми перебувають в стадії переїзду. А загалом Міністерством економіки отримано 1164 заявки від підприємців, з яких 1058 вже опрацьовані", – повідомила Свириденко актуальні цифри.

Вона додала, що програмою переміщення може скористатися будь-який бізнес, який через війну перебуває в зоні ризику. Це стосується як великих виробництв, так і малих підприємств.

Свириденко нагадує: для релокації потрібно заповнити заявку за посиланням.

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Держава допоможе зацікавленим у підборі площ для розміщення виробництва, переміщенні та розселенні персоналу, підборі працівників в місці дислокації після переїзду. Держава візьме на себе і логістичні витрати, надаючи транспорт, запевняє Свириденко.

"Масштабне переміщення бізнесу на безпечні території допоможе Україні зберегти виробництво, робочі місця та задовольнити попит армії і цивільного населення на низку товарів і послуг, що критично необхідні для перемоги над ворогом", – переконана перша віцепрем’єрка.