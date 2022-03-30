Україна втратила близько 30-40% своїх металургійних потужностей через розпочату Росією війну, – "Метінвест"

Україна втратила через війну з Росією близько 30-40% своїх металургійних потужностей.

Про це повідомив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Маріупольські заводи – це більше третини сталевого виробництва України. Тобто Україна на сьогодні втратила близько 30-40% своїх металургійних потужностей", - повідомив гендиректор "Метінвесту".

Риженков підкреслив, що маріупольські заводи обов'язково будуть відновлені після того, як російські війська виженуть із території України.

"У мене немає сумнівів, що їхню роботу буде відновлено, але для цього місто має залишитися українським", - зазначив Риженков.

Глава компанії наголосив, що працювати заводи можуть лише у вільному, українському Маріуполі.

"Це наша позиція, ми завжди, у всі роки працювали виключно за українськими законами, в українському правовому полі та системі оподаткування. Для того, щоб заводи працювали, там має бути український суверенітет", - наголосив гендиректор компанії.

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За його словами, зараз, як саме місто, так і два металургійні заводи, перебувають під контролем Збройних сил України та захисників Маріуполя.