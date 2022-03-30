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Новини Війна
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Україна втратила близько 30-40% своїх металургійних потужностей через розпочату Росією війну, – "Метінвест"

метал

Україна втратила через війну з Росією близько 30-40% своїх металургійних потужностей.

Про це повідомив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Маріупольські заводи – це більше третини сталевого виробництва України. Тобто Україна на сьогодні втратила близько 30-40% своїх металургійних потужностей", - повідомив гендиректор "Метінвесту".

Риженков підкреслив, що маріупольські заводи обов'язково будуть відновлені після того, як російські війська виженуть із території України.

"У мене немає сумнівів, що їхню роботу буде відновлено, але для цього місто має залишитися українським", - зазначив Риженков.

Глава компанії наголосив, що працювати заводи можуть лише у вільному, українському Маріуполі.

"Це наша позиція, ми завжди, у всі роки працювали виключно за українськими законами, в українському правовому полі та системі оподаткування. Для того, щоб заводи працювали, там має бути український суверенітет", - наголосив гендиректор компанії.

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За його словами, зараз, як саме місто, так і два металургійні заводи, перебувають під контролем Збройних сил України та захисників Маріуполя.

Автор: 

металургія (1208) Метінвест (921)


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Топ коментарі
+3
що маріупольські заводи обов'язково будуть відновлені Джерело:
тут 50 на 50. Если нейтральный статус и уйло у власти.. то какой смысл вклыдывать деньги ? до первой крылатой ракеты ?
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30.03.2022 10:12
+2
зато металлолома сотни тысяч тонн. все будет Украина.
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30.03.2022 10:13
+2
А ты хотел, чтобы было как при коммунизме, усё народное? Металл выпускают хоть на Метинвесте или Арселоре в том числе и для потребностей Украины. И деньги огромные идут в бюджет.
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30.03.2022 11:05
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що маріупольські заводи обов'язково будуть відновлені Джерело:
тут 50 на 50. Если нейтральный статус и уйло у власти.. то какой смысл вклыдывать деньги ? до первой крылатой ракеты ?
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30.03.2022 10:12 Відповісти
Так им марик и нужен что бы самим контролировать завод+аэс и водоканал в крым что бы обеспечивать их электроенергией
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30.03.2022 10:20 Відповісти
- У 2013 РОЦІ АХМЄТКА ЗАВОЗИВ ТІТУШНЮ З ДОНБАСУ В КИЇВ...
- У 2014 ЦЯ ТИТУШНЯ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ОФІЦЕРІВ ГУР МО ТА ФСБ РФ ЗАХОПЛЮВАЛА АДМІНБУДІВЛІ В ДОНЕЦЬКУ І ЛУГАНСЬКУ...
- У 2022 АХМЄТКА ВТРАТИВ 30-40% СВОГО МЕТАЛУРГІЙНОГО БІЗНЕСУ...
КАРМА?
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30.03.2022 11:10 Відповісти
а не вина ли шмурдяка в этом? невыносимо гундосящего паскудного шмурдяка, что-то видосящего ни о чем...
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30.03.2022 10:13 Відповісти
ПНХ, кацапський бот.
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30.03.2022 10:19 Відповісти
зато металлолома сотни тысяч тонн. все будет Украина.
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30.03.2022 10:13 Відповісти
Треба тиснути на Захід зараз, а не після війни, - Милованов про відновлення економіки.
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30.03.2022 10:36 Відповісти
Ну, точніше, не Україна втратила, бо у держави немає металургійних потужностей, а власники, типу Ахметова. А це дві великі різниці.
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30.03.2022 10:41 Відповісти
вони ж, менагери ахметовські і затівали в 2014 всю ту бучу. атвєтка прийшла рудому по правді і справедливості. Треба було януовоча не вибирати. То війни б не було ще в 2014.
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30.03.2022 10:45 Відповісти
Ну а ты не сильно умный.
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30.03.2022 10:45 Відповісти
І що ж не так написано, га, дуже "розумний"?
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30.03.2022 10:54 Відповісти
А ты хотел, чтобы было как при коммунизме, усё народное? Металл выпускают хоть на Метинвесте или Арселоре в том числе и для потребностей Украины. И деньги огромные идут в бюджет.
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30.03.2022 11:05 Відповісти
Я написав, то що написав. Інтереси держави та інтереси власника- це різні інтереси. Зрозуміло?
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30.03.2022 11:32 Відповісти
Не зрозуміло, якого ти зараз це взалі написав.
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30.03.2022 13:56 Відповісти
Ти чув таке - що добре, для "Дженерал Моторз", то добре для Америки?
Бюджет наповнювати і валютні надходження забеспечувати хіба ти будеш? Ніяк з вас комунізм і класова ненависть не вийде.
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30.03.2022 10:52 Відповісти
Ти чув, що "Дженерал Моторз", вже давно не провідна автомобільна компанія? Ні? І що ці власники самі побудували ці підприємства? Як в Америці? Га? До чого тут класова ненависть? І може валюта не йде на офшорні рахунки, а все у державу повертається? Грабували Україну 30 років та й довели до такого стану. І не хвилюйся, кому наповнювати бюджет знайдеться.
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30.03.2022 11:40 Відповісти
Можливо "GM" вже не провідна компанія, але афоризм зберігся. Зараз замість неї можна згадати "Тесла", "СпейсЕкс", "Амазон"чи "Майкрософт". ВЕС, СЕС і накопичувачі енергії, які зміцнюють енергонезалежність держави, хіба самі собою з'явилися? Чи то ти їх побудував?
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30.03.2022 14:11 Відповісти
Читати та розуміти вмієш що написано, чи ні? - І що ці власники самі побудували ці підприємства? Як в Америці? Га? До чого тут класова ненависть? І може валюта не йде на офшорні рахунки, а все у державу повертається? Грабували Україну 30 років та й довели до такого стану. І не хвилюйся, кому наповнювати бюджет знайдеться.
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30.03.2022 14:16 Відповісти
Та чого мені хвилюватися, якщо є такий наповнювач бюджету, як , ну як там тебе?
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30.03.2022 14:30 Відповісти
Так чого ти вилізло сюди?
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30.03.2022 15:19 Відповісти
Чувирло, ти обережніше з літерою "V", можеш залетіти так, що й не вилізеш. А поки що, нарізай у кільватері руссского корабля.
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30.03.2022 16:13 Відповісти
смешно слушать ахметку, Своровал у мариупольцев заводы, сделал им войну, разрушил им дома, вот итог ублюдка и его банды.
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30.03.2022 11:07 Відповісти
Тільки в одному банку кредіт-свісс у ахметова 800 млн франків. Тому бабла у рудої тварюки на відновлення його дохлих заводів буде вдосталь. Досить скиглити.
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30.03.2022 11:52 Відповісти
Триває деолігархізація і розахметчення. Звучатиме цинично, але з політичного погляду деіндустралізація і знелюднення східних кресів Україні вигідні, бо разом з ними зникає ватний електорат про-московських партій. І коли вата тікає далі в Україну, то стає там мізерним, безпечним відсотком.
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30.03.2022 12:11 Відповісти
 
 