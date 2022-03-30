Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,3 тис. осіб, 131 літак, 131 гелікоптер, 605 танків і 1 723 броньованих машини
Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 30 березня втрати особового складу противника становлять близько 17,3 тисяч осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.03 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 17300 осіб,
танків ‒ 605 од,
бойових броньованих машин - 1723 од,
артилерійських систем - 305 од,
РСЗВ - 96 од,
засоби ППО - 54 од,
літаків – 131 од,
гелікоптерів – 131 од,
автомобільної техніки - 1184 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 75,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 81.
Спеціальна техніка - 21.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі.
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Наприклад ,гелікоптерів було зосереджено навколо України ,здається 135.
Але якщо програю то всеодно з ВЕеееликим задоволенням віддам пляшку пива вигравшому!
Хм,всеодно разОм будемо перемогу відмічати.🤗
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
Мабуть буде серія ПЕНАЛЬТІ!!!!!!!
Головне - РЕЗУЛЬТАТ!!!
Слава Україні!!
никто Украину кацапам не сдаст
По выжженной равнине -
За метром метр -
Идут по Украине
Солдаты с буквой «Z»
А перед нами всё цветёт -
За нами всё горит.
Не надо думать! - с нами тот,
Кто всё за нас решит...