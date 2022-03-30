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Новини Війна
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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,3 тис. осіб, 131 літак, 131 гелікоптер, 605 танків і 1 723 броньованих машини

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 30 березня втрати особового складу противника становлять близько 17,3 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.03 орієнтовно становлять:

особового складу  - близько 17300 осіб,

танків  ‒ 605 од,

бойових броньованих машин - 1723 од,

артилерійських систем  - 305 од,

РСЗВ  - 96 од,

засоби ППО - 54 од,

літаків – 131 од,

гелікоптерів  – 131 од,

автомобільної техніки  - 1184 од,

кораблі /катери  - 7 од,

цистерн з ПММ  - 75,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 81.

Спеціальна техніка  - 21.

Пускові установки ОТРК/ТРК  - 4.

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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,3 тис. осіб, 131 літак, 131 гелікоптер, 605 танків і 1 723 броньованих машини 01

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17143) Генштаб ЗС (6470) втрати (4380)


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Топ коментарі
+12
131 літак і 131 гелікоптер??!!
Мабуть буде серія ПЕНАЛЬТІ!!!!!!!

Головне - РЕЗУЛЬТАТ!!!
Слава Україні!!
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30.03.2022 10:25
+9
О, неплохо так аналоговнетных самолетов накрошили и сравнялись по цифрам. Но мало... Хотя если каждый месяц так будет, то через 2 месяца уже не начем летать будет собакам
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30.03.2022 10:20
+7
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30.03.2022 10:32
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Что-то начали от графика отставать..
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30.03.2022 10:19 Відповісти
О, неплохо так аналоговнетных самолетов накрошили и сравнялись по цифрам. Но мало... Хотя если каждый месяц так будет, то через 2 месяца уже не начем летать будет собакам
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30.03.2022 10:20 Відповісти
Кацапи минулого року готувались до війни і почали літать , здається більше 30 літаків та гелікоптерів у них впало . Збили найкращі літаки,все далі почне літать металобрухт.
Наприклад ,гелікоптерів було зосереджено навколо України ,здається 135.
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30.03.2022 10:24 Відповісти
450 літаків/350 гелікоптерів
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30.03.2022 10:35 Відповісти
плюс до кожного літака потрібен екіпаж..
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30.03.2022 10:27 Відповісти
Фашистких мразєй пілотів і штурманів треба анігілірувати, але невелику решту особозлостньіх залишити, для майбутнього трибуналу!
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30.03.2022 10:35 Відповісти
Вже курсантів збивати почали. Полковники швидко закінчилися
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30.03.2022 11:34 Відповісти
Только я на самолёты сбитые ставку сделал??
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30.03.2022 10:24 Відповісти
Ха.А я на гвинтокрили ставку робив.
Але якщо програю то всеодно з ВЕеееликим задоволенням віддам пляшку пива вигравшому!
Хм,всеодно разОм будемо перемогу відмічати.🤗
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30.03.2022 10:36 Відповісти
Я теж. Знав що гелікоптери швидше вичерпаються
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30.03.2022 10:37 Відповісти
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30.03.2022 10:54 Відповісти
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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30.03.2022 10:25 Відповісти
131 літак і 131 гелікоптер??!!
Мабуть буде серія ПЕНАЛЬТІ!!!!!!!

Головне - РЕЗУЛЬТАТ!!!
Слава Україні!!
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30.03.2022 10:25 Відповісти
Всім утілізаторам кацапських вбивць-респект. Не зупиняйтесь...
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30.03.2022 10:29 Відповісти
Якщо так і далі триматимуть справи, то через пару місяців армія шакалів і мародерів повністтю закінчится і можно сміло без опору дійти до мацкви.
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30.03.2022 10:32 Відповісти
хватит пускать сопли и слюни
никто Украину кацапам не сдаст
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30.03.2022 10:39 Відповісти
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30.03.2022 10:32 Відповісти
Літаки зрівняли! Хто ставив на нічию?
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30.03.2022 10:37 Відповісти
Між фашизмом германським и фашизмом рашистським різниця чисто зовнішня. Нутро однакове.

По выжженной равнине -
За метром метр -
Идут по Украине
Солдаты с буквой «Z»

А перед нами всё цветёт -
За нами всё горит.
Не надо думать! - с нами тот,
Кто всё за нас решит...
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30.03.2022 10:38 Відповісти
нарешті літачки підтягнулись да вертушок! я вболіваю за літачки! давайте у напруженій боротьбі вигравайте у тих вертух)
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30.03.2022 10:38 Відповісти
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30.03.2022 11:17 Відповісти
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30.03.2022 11:22 Відповісти
 
 