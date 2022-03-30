Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,3 тис. осіб, 131 літак, 131 гелікоптер, 605 танків і 1 723 броньованих машини

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 30 березня втрати особового складу противника становлять близько 17,3 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.03 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 17300 осіб,

танків ‒ 605 од,

бойових броньованих машин - 1723 од,

артилерійських систем - 305 од,

РСЗВ - 96 од,

засоби ППО - 54 од,

літаків – 131 од,

гелікоптерів – 131 од,

автомобільної техніки - 1184 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 75,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 81.

Спеціальна техніка - 21.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

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"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі.