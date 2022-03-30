Війська РФ лишили в Ірпені багато мін і розтяжок, заміновані навіть трупи. Місцеві жителі ховаються в підвалах, - МВС

У Ірпені, що на Київщині, наразі дуже багато мінувань і розтяжок, правоохоронці знаходять навіть заміновані трупи.

Про це радник глави МВС України Вадим Денисенко заявив у ефірі українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Багато питають про Ірпінь - там дуже багато мін. Дуже багато мінувань, розтяжок, заміновані навіть трупи знаходимо. Тому просто величезне прохання до всіх тих, хто хоче повернутися до свого будинку, подивитися, що там – почекайте трошки. Потім буде офіційно сказано, що можна у місто заходити", - зазначив радник глави МВС.

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За його словами, наразі там є багато людей, які відмовляються виїжджати, і поліція шукає їх по підвалах. Денисенко уточнив, що правоохоронці намагаються з ними говорити для того, щоб їх відвезти у безпечне місце.