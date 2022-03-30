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Новини Війна
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Війська РФ лишили в Ірпені багато мін і розтяжок, заміновані навіть трупи. Місцеві жителі ховаються в підвалах, - МВС

ірпінь

У Ірпені, що на Київщині, наразі дуже багато мінувань і розтяжок, правоохоронці знаходять навіть заміновані трупи.

Про це радник глави МВС України Вадим Денисенко заявив у ефірі українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Багато питають про Ірпінь - там дуже багато мін. Дуже багато мінувань, розтяжок, заміновані навіть трупи знаходимо. Тому просто величезне прохання до всіх тих, хто хоче повернутися до свого будинку, подивитися, що там – почекайте трошки. Потім буде офіційно сказано, що можна у місто заходити", - зазначив радник глави МВС.

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За його словами, наразі там є багато людей, які відмовляються виїжджати, і поліція шукає їх по підвалах. Денисенко уточнив, що правоохоронці намагаються з ними говорити для того, щоб їх відвезти у безпечне місце.

Автор: 

армія рф (17143) Ірпінь (358) МВС (3499) мінування (1217) Денисенко Вадим (119)


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Нічого нового-кацапські свині завжди так робили,це їхня свинська тактика...
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30.03.2022 10:31 Відповісти
от падлюки рашистські
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30.03.2022 10:32 Відповісти
це і був "мирний" план рашистів-путіністів....
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30.03.2022 10:44 Відповісти
Военнопленных отправить разминировать - нельзя? Особенно лётчиков и артиллеристов.
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30.03.2022 10:45 Відповісти
вони постійно так роблять
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30.03.2022 10:57 Відповісти
Бан рашки навсегда
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30.03.2022 11:12 Відповісти
 
 