Умов для проведення евакуації жителів Маріуполя наразі не дотримано, - Макрон після розмови з Путіним

Після телефонної розмови президента Франції Емманюеля Макрона та президента РФ Володимира Путіна в Єлисейському палаці заявили, що умов для проведення гуманітарної операції в Маріуполі "наразі" не дотримано.

Як пердає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє видання Le Monde.

Як повідомили в Єлисейському палаці за результатами розмови, умови для початку найближчими днями гуманітарної операції з надання допомоги жителям українського Маріуполя, взятого в облогу російською армією протягом кількох тижнів, "наразі не виконуються".

Так, Макрон озвучив операцію з евакуації, запропоновану Францією, Туреччиною та Грецією, Путіну, який сказав, що "має намір подумати про це", перш ніж дати відповідь.

Згідно із заявою Кремля за підсумками телефонної розмови з Макроном, Путін заявив, що українські сили, які захищають Маріуполь, мають здатися.

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