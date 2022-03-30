Умов для проведення евакуації жителів Маріуполя наразі не дотримано, - Макрон після розмови з Путіним
Після телефонної розмови президента Франції Емманюеля Макрона та президента РФ Володимира Путіна в Єлисейському палаці заявили, що умов для проведення гуманітарної операції в Маріуполі "наразі" не дотримано.
Як пердає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє видання Le Monde.
Як повідомили в Єлисейському палаці за результатами розмови, умови для початку найближчими днями гуманітарної операції з надання допомоги жителям українського Маріуполя, взятого в облогу російською армією протягом кількох тижнів, "наразі не виконуються".
Так, Макрон озвучив операцію з евакуації, запропоновану Францією, Туреччиною та Грецією, Путіну, який сказав, що "має намір подумати про це", перш ніж дати відповідь.
Згідно із заявою Кремля за підсумками телефонної розмови з Макроном, Путін заявив, що українські сили, які захищають Маріуполь, мають здатися.
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а то , шото Вы активнопытаетесь сохранить лицо ***** !!!
Хутину- Гаагу !!!
макрон тоже попадёт в Гаагу за сотрудничество
почему в угоду Вашему спокойствию должен сдаваться героичный АЗОВ?
думаю что может. только не говорите что среди 40 млн. не найдется 1 млн. украинцев готовых это сделать.
не верю! другое дело у кого то в руководстве нет яиц.
а не отстоишь, будешь в клифту лагерном на колымской лесосеке, за пайку чернухи лес валить и подыхать от голода как в 33-м
французы от кацапского газа не отказались ? А Украина , по мнению Макрона, должна отказаться от своих защитников ????