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Умов для проведення евакуації жителів Маріуполя наразі не дотримано, - Макрон після розмови з Путіним

евакуація

Після телефонної розмови президента Франції Емманюеля Макрона та президента РФ Володимира Путіна в Єлисейському палаці заявили, що умов для проведення гуманітарної операції в Маріуполі "наразі" не дотримано.

Як пердає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє видання Le Monde.

Як повідомили в Єлисейському палаці за результатами розмови, умови для початку найближчими днями гуманітарної операції з надання допомоги жителям українського Маріуполя, взятого в облогу російською армією протягом кількох тижнів, "наразі не виконуються".

Так, Макрон озвучив операцію з евакуації, запропоновану Францією, Туреччиною та Грецією, Путіну, який сказав, що "має намір подумати про це", перш ніж дати відповідь.

Згідно із заявою Кремля за підсумками телефонної розмови з Макроном, Путін заявив, що українські сили, які захищають Маріуполь, мають здатися.

Також читайте: Для вирішення "важкої гуманітарної ситуації в Маріуполі" треба, щоб українські захисники склали зброю, - Путін

Автор: 

Маріуполь (3220) путін (23733) евакуація (2297) Макрон Емманюель (1447)


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Топ коментарі
+33
Тобто умов не дотримано бо наші військові здаватися не хочуть. Мда. Перемовник з Макрона ще той. Чомусь мене навіть не дивує що у часи другої світової французи примудрилися країну здати за три тижні.
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30.03.2022 10:55
+18
Макрон - Вы от КРОВАВОГО ГАЗА уже сами отказались ?

почему в угоду Вашему спокойствию должен сдаваться героичный АЗОВ?
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30.03.2022 10:55
+17
Реально, что нужно знать всем украинцам да и небайдужим жителям сытой европы, когда вы слышите такие фамилии как Макрон, Шольц, Орбан иже с ними, так это два слова : ПОДЛОСТЬ и ТРУСОСТЬ....
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30.03.2022 10:58
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Макрон , заплати мильярд цыганам , шоб вбили хутина !!!



а то , шото Вы активнопытаетесь сохранить лицо ***** !!!
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30.03.2022 10:52 Відповісти
щас макарон вместе с гидрантом, пердуганом и греками будут думать как заставить Украинский народ поверить в то что Мариуполь уже не нужен и не несёт никакой ценности, чтобы Азов сдался и тд, вот увидите... петушня жабоеды
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30.03.2022 10:53 Відповісти
ну и к чему все это с вашей стороны причем тут Макрон он и Греция и Турция хотят вывезти гражданское население а ***** пе@ерастное е@ет мозги тут какие могут быть вежливые слова подонок окурочный в бункере е@нулся мозгом окончательно и слетел с катушек он подумает и требует полной капитуляции наших сил ЗСУ чтобы те сложили оружие а орда ворвется в город убьет всех военных и половину гражданских...... а остальную часть вывезет в теплушках в район Магадана вот и вся спасательная операция по *****вски...
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30.03.2022 11:02 Відповісти
поки що Туреччина активно вивозить личинки кацапів у цивілізований світ, руся називає її основним перевалочним хабом
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30.03.2022 11:28 Відповісти
Я думаю навпаки, макаронних думає, що він щось вирішує у європейський політиці і ***** буде телефонувати постійно
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30.03.2022 11:15 Відповісти
Хитин- военный преступник
Хутину- Гаагу !!!
макрон тоже попадёт в Гаагу за сотрудничество
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30.03.2022 10:54 Відповісти
макарон вообще не старается..
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30.03.2022 10:54 Відповісти
Тобто умов не дотримано бо наші військові здаватися не хочуть. Мда. Перемовник з Макрона ще той. Чомусь мене навіть не дивує що у часи другої світової французи примудрилися країну здати за три тижні.
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30.03.2022 10:55 Відповісти
Макрон - Вы от КРОВАВОГО ГАЗА уже сами отказались ?

почему в угоду Вашему спокойствию должен сдаваться героичный АЗОВ?
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30.03.2022 10:55 Відповісти
может ли 1 млн. вооруженних украинских добровольцев деблокировать Мариуполь?
думаю что может. только не говорите что среди 40 млн. не найдется 1 млн. украинцев готовых это сделать.
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30.03.2022 10:57 Відповісти
1 млн. добровольцев может и Ростовскую область освободить так-то...
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30.03.2022 10:58 Відповісти
Коли ними командує баран.
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30.03.2022 11:01 Відповісти
неужто среди 40 млн. ни одного льва не найдется!
не верю! другое дело у кого то в руководстве нет яиц.
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30.03.2022 11:19 Відповісти
Впринципе может. Только полягут несколько десятков тысяч покуда до Мариуполя доберутся. Там же уже говорилось - 130км голой степи где укрыться от авиации некуда. Да и вооружить такое количество людей времени порядком нужно. Кроме того с автоматами против танков и авиации сильно не навоюешь.
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30.03.2022 11:21 Відповісти
да. многие полягут. но и этим ***** пощады не будет и они это должны понимать. ни одна армия мира не может победить народ. никогда.
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30.03.2022 11:34 Відповісти
Победить то не может, а вот загубить может миллионами. Что собственно вторая мировая доказала.
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30.03.2022 11:52 Відповісти
с такими соплями и демагогией у кацапов войны не выграть и земли родной не отстоять
а не отстоишь, будешь в клифту лагерном на колымской лесосеке, за пайку чернухи лес валить и подыхать от голода как в 33-м
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30.03.2022 13:13 Відповісти
Где сопли? Трезвая оценка ситуации? Воевать нужно не числом а умением. И война эта надолго. Если конечно керманычи наши не сдадут страну своими мирными угодами.
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30.03.2022 13:35 Відповісти
а як же кацапи по голому степу так швиденько пройшли ? а що Стінгери ми не отримували ?ще німчура давала якесь іржаве залізячча .
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30.03.2022 11:34 Відповісти
Вони з іншого боку йшли. Та й з технікою в них покраще буде. Плюс там під боком в них аеродром підскоку з коротким льотним плечем. Так що літаків для прикриття теж вистачає.
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30.03.2022 11:49 Відповісти
я в дитинстві там часто відпочивав і місцевість знаю . в Дніпрі і Запоріжжі є аеродроми . вчора слухав замкомандира Азова , він сказав що під Маріуполем 14000 кацапів це що так багато ? він сказав що в командування просто немає бажання для деблокації . нанесення удару по сусідніх ділянках послабить оточення .
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30.03.2022 12:10 Відповісти
Я не маю данних щодо наших можливостей відносно авіації. Генштабу відніше. З іншого боку на відсутність бажання для деблокації збоку нашого командування повинна бути причина. Яка на Вашу думку може бути причина, що командування не хоче деблокувати Маріуполь? Ну і 14000 кацапів, щоб розбити, по військовим підручникам треба мати угруппування щонайменше втричи більше. А це 42000 наших військових. Це мала кількість щоб їх туди перекинути? До того ж самих вояків замало. Треба танки та літаки для підтримки, арту перекинути треба, ********** для вього цього. Це не на шаховій дошці шахи пересунути.
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30.03.2022 12:48 Відповісти
Реально, что нужно знать всем украинцам да и небайдужим жителям сытой европы, когда вы слышите такие фамилии как Макрон, Шольц, Орбан иже с ними, так это два слова : ПОДЛОСТЬ и ТРУСОСТЬ....
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30.03.2022 10:58 Відповісти
скорей продажность, они все на довольствии у ***** уже 30 лет
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30.03.2022 10:59 Відповісти
Макрон как наивный ребенок. Пуйла можно вылечить только новичком или петлёй на шее.
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30.03.2022 10:59 Відповісти
Макрон не наивный ребенок, а опытный политик. У него сейчас горячая пора - предвыборная компания. Пиарится в качестве миротворца и бравого вояки. Надеется на второй президентский срок. Циник еще тот.
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30.03.2022 11:23 Відповісти
Це у французів такі кандидати - один гірше другого.
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30.03.2022 11:01 Відповісти
Макрон, ты сообщил ***** что он военный преступник?
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30.03.2022 11:03 Відповісти
нет конечно, он ему позвонит, и потом выдаёт ***** - Путин не мясник, путин не военный пресатупник, путин мой царь и король, сдаюсь сдаюсь, белый флаг ... фу лять
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30.03.2022 11:12 Відповісти
у Макрона вибори на носі..от і піариться..думаєте французи там знають чи вивели чи не вивели..він головне шо кричить своїм виборцям..я старають ось бачите який я миротворець і спаситель а в деталі французам пох вдаватись
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30.03.2022 11:10 Відповісти
макарон жид французьский, котрого цікавить особистий гешефт з рашистами, а Україна і її народ йому одинаково до одного місця,а ще краще було би ,для нього особисто ,як би "куйло" окупував Україну,або стер її з лиця землі ,тоді б можна було з рашистом торгувати без перешкод , не оглядаючись на те,що скажуть США.Англія ,Польща і т,д
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30.03.2022 11:14 Відповісти
как Макрон не понимает, что для й.бнутого хйла он - промокашка безвольная?..
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30.03.2022 11:15 Відповісти
А интересно если недотраханая шлюха придёт к власти в Жабоедстве?
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30.03.2022 11:16 Відповісти
Макрон хоче піти за рюzzкім кораблем!
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30.03.2022 11:20 Відповісти
Під час другої світової війни французи щоб не бомбили їх париж здалися й потім воювали на боці ніімців, нам була вготована така ж доля.
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30.03.2022 11:22 Відповісти
Пуйло знов бреше і не дотримується домовленостей. В перемовинах в Туреччині не йшлося про здавання в полон українців. І тепер: "Згідно із заявою Кремля за підсумками телефонної розмови з Макроном, Путін заявив, що українські сили, які захищають Маріуполь, мають здатися".
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30.03.2022 11:24 Відповісти
Мариуполь сопротивляется дольше, чем Франция в 1940-м. Французам на протяжении двух предыдущих веков раздавали то русские, то немцы, то вьетнамцы. У Макрона есть нормальный шанс оказать помощь Украине и стать главой нации победителей
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30.03.2022 11:53 Відповісти
ЗАКРОЙ НЕБО , Макрон . Или свой рот !!!

французы от кацапского газа не отказались ? А Украина , по мнению Макрона, должна отказаться от своих защитников ????
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30.03.2022 11:57 Відповісти
микро-микрон... что ты можешь... страна-изобретатель ходуль вследствие полуметрового дерьма в париже что может делать... не пустить вместе с любителями капусты с сисиськами в НАТО? а помочь - это не для микрона...
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30.03.2022 11:59 Відповісти
никакими коридорами и эвакуацией не имеют права заставить "Азов" сложить оружие, нужно еще больше уничтожать оккупанта и никого не слушать.
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30.03.2022 12:20 Відповісти
 
 